6-й тур Лиги Европы. Кто с кем сыграет: расписание матчей и таблица
Вечером 11 декабря пройдут 18 поединков 6-го тура Лиги Европы
Вечером 11 декабря пройдут матчи 6-го тура основного раунда Лиги Европы УЕФА 2025/26.
В этот игровой день запланировано 18 матчей. Лиговая фаза состоит из 8 туров и продлится до конца января 2026 года.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В турнире выступают два украинские футболисты: Артем Довбик (Рома) и Александр Зинченко (Ноттингем Форест).
В 6-м туре пройдут матчи: Утрехт – Ноттингем Форест, Селтик – Рома.
После 5 туров лидируют Лион, Мидтьюлланд, Астон Вилла (по 12), Фрайбург, Бетис, Ференцварош (по 11).
По итогам 8 туров 8 лучших команд выйдут напрямую в 1/8 финала. Команды, занявшие 9–24 места, сыграют в 1/16 финала. Клубы, занявшие 25–36 места, покинут турнир.
Финал Лиги Европы состоится 20 мая 2026 года в турецком Стамбуле на стадионе Бешикташа.
Лига Европы УЕФА 2025/26
6-й тур, 11 декабря 2025
Расписание матчей
- 19:45. Динамо Загреб (Хорватия) – Бетис (Испания)
- 19:45. Лудогорец (Болгария) – ПАОК (Греция)
- 19:45. Мидтьюлланд (Дания) – Генк (Бельгия)
- 19:45. Ницца (Франция) – Брага (Португалия)
- 19:45. Утрехт (Нидерланды) – Ноттингем Форест (Англия)
- 19:45. Ференцварош (Венгрия) – Рейнджерс (Шотландия)
- 19:45. Штурм (Австрия) – Црвена Звезда (Сербия)
- 19:45. Штутгарт (Германия) – Маккаби Тель-Авив (Израиль)
- 19:45. Янг Бойз (Швейцария) – Лилль (Франция)
- 22:00. Базель (Швейцария) – Астон Вилла (Англия)
- 22:00. Бранн (Норвегия) – Фенербахче (Турция)
- 22:00. Лион (Франция) – Гоу Эхед Иглс (Нидерланды)
- 22:00. Панатинаикос (Греция) – Виктория Пльзень (Чехия)
- 22:00. Порту (Португалия) – Мальме (Швеция)
- 22:00. Селтик (Шотландия) – Рома (Италия)
- 22:00. Сельта (Испания) – Болонья (Италия)
- 22:00. ФКСБ Стяуа (Румыния) – Фейенорд (Нидерланды)
- 22:00. Фрайбург (Германия) – РБ Зальцбург (Австрия)
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Лион
|5
|4
|0
|1
|11 - 2
|11.12.25 22:00 Лион - Гоу Эхед Иглс27.11.25 Маккаби Тель-Авив 0:6 Лион06.11.25 Бетис 2:0 Лион23.10.25 Лион 2:0 Базель02.10.25 Лион 2:0 РБ Зальцбург25.09.25 Утрехт 0:1 Лион
|12
|2
|Мидтьюлланд
|5
|4
|0
|1
|12 - 5
|11.12.25 19:45 Мидтьюлланд - Генк27.11.25 Рома 2:1 Мидтьюлланд06.11.25 Мидтьюлланд 3:1 Селтик23.10.25 Маккаби Тель-Авив 0:3 Мидтьюлланд02.10.25 Ноттингем Форест 2:3 Мидтьюлланд24.09.25 Мидтьюлланд 2:0 Штурм Грац
|12
|3
|Астон Вилла
|5
|4
|0
|1
|8 - 3
|11.12.25 22:00 Базель - Астон Вилла27.11.25 Астон Вилла 2:1 Янг Бойз06.11.25 Астон Вилла 2:0 Маккаби Тель-Авив23.10.25 Гоу Эхед Иглс 2:1 Астон Вилла02.10.25 Фейеноорд 0:2 Астон Вилла25.09.25 Астон Вилла 1:0 Болонья
|12
|4
|Фрайбург
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11.12.25 22:00 Фрайбург - РБ Зальцбург27.11.25 Виктория Пльзень 0:0 Фрайбург06.11.25 Ницца 1:3 Фрайбург23.10.25 Фрайбург 2:0 Утрехт02.10.25 Болонья 1:1 Фрайбург24.09.25 Фрайбург 2:1 Базель
|11
|5
|Бетис
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11.12.25 19:45 Динамо Загреб - Бетис27.11.25 Бетис 2:1 Утрехт06.11.25 Бетис 2:0 Лион23.10.25 Генк 0:0 Бетис02.10.25 Лудогорец 0:2 Бетис24.09.25 Бетис 2:2 Ноттингем Форест
|11
|6
|Ференцварош
|5
|3
|2
|0
|9 - 5
|11.12.25 19:45 Ференцварош - Глазго Рейнджерс27.11.25 Фенербахче 1:1 Ференцварош06.11.25 Ференцварош 3:1 Лудогорец23.10.25 РБ Зальцбург 2:3 Ференцварош02.10.25 Генк 0:1 Ференцварош25.09.25 Ференцварош 1:1 Виктория Пльзень
|11
|7
|Брага
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|11.12.25 19:45 Ницца - Брага27.11.25 Глазго Рейнджерс 1:1 Брага06.11.25 Брага 3:4 Генк23.10.25 Брага 2:0 Црвена Звезда02.10.25 Селтик 0:2 Брага24.09.25 Брага 1:0 Фейеноорд
|10
|8
|Порту
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|11.12.25 22:00 Порту - Мальмё27.11.25 Порту 3:0 Ницца06.11.25 Утрехт 1:1 Порту23.10.25 Ноттингем Форест 2:0 Порту02.10.25 Порту 2:1 Црвена Звезда25.09.25 РБ Зальцбург 0:1 Порту
|10
|9
|Генк
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|11.12.25 19:45 Мидтьюлланд - Генк27.11.25 Генк 2:1 Базель06.11.25 Брага 3:4 Генк23.10.25 Генк 0:0 Бетис02.10.25 Генк 0:1 Ференцварош25.09.25 Глазго Рейнджерс 0:1 Генк
|10
|10
|Сельта
|5
|3
|0
|2
|11 - 7
|11.12.25 22:00 Сельта - Болонья27.11.25 Лудогорец 3:2 Сельта06.11.25 Динамо Загреб 0:3 Сельта23.10.25 Сельта 2:1 Ницца02.10.25 Сельта 3:1 ПАОК25.09.25 Штутгарт 2:1 Сельта
|9
|11
|Лилль
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|11.12.25 19:45 Янг Бойз - Лилль27.11.25 Лилль 4:0 Динамо Загреб06.11.25 Црвена Звезда 1:0 Лилль23.10.25 Лилль 3:4 ПАОК02.10.25 Рома 0:1 Лилль25.09.25 Лилль 2:1 Бранн
|9
|12
|Штутгарт
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|11.12.25 19:45 Штутгарт - Маккаби Тель-Авив27.11.25 Гоу Эхед Иглс 0:4 Штутгарт06.11.25 Штутгарт 2:0 Фейеноорд23.10.25 Фенербахче 1:0 Штутгарт02.10.25 Базель 2:0 Штутгарт25.09.25 Штутгарт 2:1 Сельта
|9
|13
|Виктория Пльзень
|5
|2
|3
|0
|6 - 2
|11.12.25 22:00 Панатинаикос - Виктория Пльзень27.11.25 Виктория Пльзень 0:0 Фрайбург06.11.25 Виктория Пльзень 0:0 Фенербахче23.10.25 Рома 1:2 Виктория Пльзень02.10.25 Виктория Пльзень 3:0 Мальмё25.09.25 Ференцварош 1:1 Виктория Пльзень
|9
|14
|Панатинаикос
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|11.12.25 22:00 Панатинаикос - Виктория Пльзень27.11.25 Панатинаикос 2:1 Штурм Грац06.11.25 Мальмё 0:1 Панатинаикос23.10.25 Фейеноорд 3:1 Панатинаикос02.10.25 Панатинаикос 1:2 Гоу Эхед Иглс25.09.25 Янг Бойз 1:4 Панатинаикос
|9
|15
|Рома
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|11.12.25 22:00 Селтик - Рома27.11.25 Рома 2:1 Мидтьюлланд06.11.25 Глазго Рейнджерс 0:2 Рома23.10.25 Рома 1:2 Виктория Пльзень02.10.25 Рома 0:1 Лилль24.09.25 Ницца 1:2 Рома
|9
|16
|Ноттингем Форест
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|11.12.25 19:45 Утрехт - Ноттингем Форест27.11.25 Ноттингем Форест 3:0 Мальмё06.11.25 Штурм Грац 0:0 Ноттингем Форест23.10.25 Ноттингем Форест 2:0 Порту02.10.25 Ноттингем Форест 2:3 Мидтьюлланд24.09.25 Бетис 2:2 Ноттингем Форест
|8
|17
|ПАОК
|5
|2
|2
|1
|10 - 7
|11.12.25 19:45 Лудогорец - ПАОК27.11.25 ПАОК 1:1 Бранн06.11.25 ПАОК 4:0 Янг Бойз23.10.25 Лилль 3:4 ПАОК02.10.25 Сельта 3:1 ПАОК24.09.25 ПАОК 0:0 Маккаби Тель-Авив
|8
|18
|Болонья
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|11.12.25 22:00 Сельта - Болонья27.11.25 Болонья 4:1 РБ Зальцбург06.11.25 Болонья 0:0 Бранн23.10.25 ФКСБ 1:2 Болонья02.10.25 Болонья 1:1 Фрайбург25.09.25 Астон Вилла 1:0 Болонья
|8
|19
|Бранн
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|11.12.25 22:00 Бранн - Фенербахче27.11.25 ПАОК 1:1 Бранн06.11.25 Болонья 0:0 Бранн23.10.25 Бранн 3:0 Глазго Рейнджерс02.10.25 Бранн 1:0 Утрехт25.09.25 Лилль 2:1 Бранн
|8
|20
|Фенербахче
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|11.12.25 22:00 Бранн - Фенербахче27.11.25 Фенербахче 1:1 Ференцварош06.11.25 Виктория Пльзень 0:0 Фенербахче23.10.25 Фенербахче 1:0 Штутгарт02.10.25 Фенербахче 2:1 Ницца24.09.25 Динамо Загреб 3:1 Фенербахче
|8
|21
|Селтик
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|11.12.25 22:00 Селтик - Рома27.11.25 Фейеноорд 1:3 Селтик06.11.25 Мидтьюлланд 3:1 Селтик23.10.25 Селтик 2:1 Штурм Грац02.10.25 Селтик 0:2 Брага24.09.25 Црвена Звезда 1:1 Селтик
|7
|22
|Црвена Звезда
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|11.12.25 19:45 Штурм Грац - Црвена Звезда27.11.25 Црвена Звезда 1:0 ФКСБ06.11.25 Црвена Звезда 1:0 Лилль23.10.25 Брага 2:0 Црвена Звезда02.10.25 Порту 2:1 Црвена Звезда24.09.25 Црвена Звезда 1:1 Селтик
|7
|23
|Динамо Загреб
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|11.12.25 19:45 Динамо Загреб - Бетис27.11.25 Лилль 4:0 Динамо Загреб06.11.25 Динамо Загреб 0:3 Сельта23.10.25 Мальмё 1:1 Динамо Загреб02.10.25 Маккаби Тель-Авив 1:3 Динамо Загреб24.09.25 Динамо Загреб 3:1 Фенербахче
|7
|24
|Базель
|5
|2
|0
|3
|7 - 7
|11.12.25 22:00 Базель - Астон Вилла27.11.25 Генк 2:1 Базель06.11.25 Базель 3:1 ФКСБ23.10.25 Лион 2:0 Базель02.10.25 Базель 2:0 Штутгарт24.09.25 Фрайбург 2:1 Базель
|6
|25
|Лудогорец
|5
|2
|0
|3
|8 - 11
|11.12.25 19:45 Лудогорец - ПАОК27.11.25 Лудогорец 3:2 Сельта06.11.25 Ференцварош 3:1 Лудогорец23.10.25 Янг Бойз 3:2 Лудогорец02.10.25 Лудогорец 0:2 Бетис24.09.25 Мальмё 1:2 Лудогорец
|6
|26
|Янг Бойз
|5
|2
|0
|3
|7 - 12
|11.12.25 19:45 Янг Бойз - Лилль27.11.25 Астон Вилла 2:1 Янг Бойз06.11.25 ПАОК 4:0 Янг Бойз23.10.25 Янг Бойз 3:2 Лудогорец02.10.25 ФКСБ 0:2 Янг Бойз25.09.25 Янг Бойз 1:4 Панатинаикос
|6
|27
|Гоу Эхед Иглс
|5
|2
|0
|3
|4 - 9
|11.12.25 22:00 Лион - Гоу Эхед Иглс27.11.25 Гоу Эхед Иглс 0:4 Штутгарт06.11.25 РБ Зальцбург 2:0 Гоу Эхед Иглс23.10.25 Гоу Эхед Иглс 2:1 Астон Вилла02.10.25 Панатинаикос 1:2 Гоу Эхед Иглс25.09.25 Гоу Эхед Иглс 0:1 ФКСБ
|6
|28
|Штурм Грац
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|11.12.25 19:45 Штурм Грац - Црвена Звезда27.11.25 Панатинаикос 2:1 Штурм Грац06.11.25 Штурм Грац 0:0 Ноттингем Форест23.10.25 Селтик 2:1 Штурм Грац02.10.25 Штурм Грац 2:1 Глазго Рейнджерс24.09.25 Мидтьюлланд 2:0 Штурм Грац
|4
|29
|РБ Зальцбург
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|11.12.25 22:00 Фрайбург - РБ Зальцбург27.11.25 Болонья 4:1 РБ Зальцбург06.11.25 РБ Зальцбург 2:0 Гоу Эхед Иглс23.10.25 РБ Зальцбург 2:3 Ференцварош02.10.25 Лион 2:0 РБ Зальцбург25.09.25 РБ Зальцбург 0:1 Порту
|3
|30
|Фейеноорд
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|11.12.25 22:00 ФКСБ - Фейеноорд27.11.25 Фейеноорд 1:3 Селтик06.11.25 Штутгарт 2:0 Фейеноорд23.10.25 Фейеноорд 3:1 Панатинаикос02.10.25 Фейеноорд 0:2 Астон Вилла24.09.25 Брага 1:0 Фейеноорд
|3
|31
|ФКСБ
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|11.12.25 22:00 ФКСБ - Фейеноорд27.11.25 Црвена Звезда 1:0 ФКСБ06.11.25 Базель 3:1 ФКСБ23.10.25 ФКСБ 1:2 Болонья02.10.25 ФКСБ 0:2 Янг Бойз25.09.25 Гоу Эхед Иглс 0:1 ФКСБ
|3
|32
|Утрехт
|5
|0
|1
|4
|2 - 7
|11.12.25 19:45 Утрехт - Ноттингем Форест27.11.25 Бетис 2:1 Утрехт06.11.25 Утрехт 1:1 Порту23.10.25 Фрайбург 2:0 Утрехт02.10.25 Бранн 1:0 Утрехт25.09.25 Утрехт 0:1 Лион
|1
|33
|Глазго Рейнджерс
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|11.12.25 19:45 Ференцварош - Глазго Рейнджерс27.11.25 Глазго Рейнджерс 1:1 Брага06.11.25 Глазго Рейнджерс 0:2 Рома23.10.25 Бранн 3:0 Глазго Рейнджерс02.10.25 Штурм Грац 2:1 Глазго Рейнджерс25.09.25 Глазго Рейнджерс 0:1 Генк
|1
|34
|Мальмё
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|11.12.25 22:00 Порту - Мальмё27.11.25 Ноттингем Форест 3:0 Мальмё06.11.25 Мальмё 0:1 Панатинаикос23.10.25 Мальмё 1:1 Динамо Загреб02.10.25 Виктория Пльзень 3:0 Мальмё24.09.25 Мальмё 1:2 Лудогорец
|1
|35
|Маккаби Тель-Авив
|5
|0
|1
|4
|1 - 14
|11.12.25 19:45 Штутгарт - Маккаби Тель-Авив27.11.25 Маккаби Тель-Авив 0:6 Лион06.11.25 Астон Вилла 2:0 Маккаби Тель-Авив23.10.25 Маккаби Тель-Авив 0:3 Мидтьюлланд02.10.25 Маккаби Тель-Авив 1:3 Динамо Загреб24.09.25 ПАОК 0:0 Маккаби Тель-Авив
|1
|36
|Ницца
|5
|0
|0
|5
|4 - 12
|11.12.25 19:45 Ницца - Брага27.11.25 Порту 3:0 Ницца06.11.25 Ницца 1:3 Фрайбург23.10.25 Сельта 2:1 Ницца02.10.25 Фенербахче 2:1 Ницца24.09.25 Ницца 1:2 Рома
|0
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ваноли отметил проблемы своей команды
Беттони мог в свое время оказаться в киевском клубе и просил купить 7 игроков