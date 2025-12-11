Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 6-й тур Лиги Европы. Кто с кем сыграет: расписание матчей и таблица
Лига Европы
11 декабря 2025, 16:30 | Обновлено 11 декабря 2025, 17:43
189
0

6-й тур Лиги Европы. Кто с кем сыграет: расписание матчей и таблица

Вечером 11 декабря пройдут 18 поединков 6-го тура Лиги Европы

11 декабря 2025, 16:30 | Обновлено 11 декабря 2025, 17:43
189
0
6-й тур Лиги Европы. Кто с кем сыграет: расписание матчей и таблица
Коллаж Sport.ua

Вечером 11 декабря пройдут матчи 6-го тура основного раунда Лиги Европы УЕФА 2025/26.

В этот игровой день запланировано 18 матчей. Лиговая фаза состоит из 8 туров и продлится до конца января 2026 года.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В турнире выступают два украинские футболисты: Артем Довбик (Рома) и Александр Зинченко (Ноттингем Форест).

В 6-м туре пройдут матчи: Утрехт – Ноттингем Форест, Селтик – Рома.

После 5 туров лидируют Лион, Мидтьюлланд, Астон Вилла (по 12), Фрайбург, Бетис, Ференцварош (по 11).

По итогам 8 туров 8 лучших команд выйдут напрямую в 1/8 финала. Команды, занявшие 9–24 места, сыграют в 1/16 финала. Клубы, занявшие 25–36 места, покинут турнир.

Финал Лиги Европы состоится 20 мая 2026 года в турецком Стамбуле на стадионе Бешикташа.

Лига Европы УЕФА 2025/26

6-й тур, 11 декабря 2025

Расписание матчей

  • 19:45. Динамо Загреб (Хорватия) – Бетис (Испания)
  • 19:45. Лудогорец (Болгария) – ПАОК (Греция)
  • 19:45. Мидтьюлланд (Дания) – Генк (Бельгия)
  • 19:45. Ницца (Франция) – Брага (Португалия)
  • 19:45. Утрехт (Нидерланды) – Ноттингем Форест (Англия)
  • 19:45. Ференцварош (Венгрия) – Рейнджерс (Шотландия)
  • 19:45. Штурм (Австрия) – Црвена Звезда (Сербия)
  • 19:45. Штутгарт (Германия) – Маккаби Тель-Авив (Израиль)
  • 19:45. Янг Бойз (Швейцария) – Лилль (Франция)
  • 22:00. Базель (Швейцария) – Астон Вилла (Англия)
  • 22:00. Бранн (Норвегия) – Фенербахче (Турция)
  • 22:00. Лион (Франция) – Гоу Эхед Иглс (Нидерланды)
  • 22:00. Панатинаикос (Греция) – Виктория Пльзень (Чехия)
  • 22:00. Порту (Португалия) – Мальме (Швеция)
  • 22:00. Селтик (Шотландия) – Рома (Италия)
  • 22:00. Сельта (Испания) – Болонья (Италия)
  • 22:00. ФКСБ Стяуа (Румыния) – Фейенорд (Нидерланды)
  • 22:00. Фрайбург (Германия) – РБ Зальцбург (Австрия)

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Лион 5 4 0 1 11 - 2 11.12.25 22:00 Лион - Гоу Эхед Иглс27.11.25 Маккаби Тель-Авив 0:6 Лион06.11.25 Бетис 2:0 Лион23.10.25 Лион 2:0 Базель02.10.25 Лион 2:0 РБ Зальцбург25.09.25 Утрехт 0:1 Лион 12
2 Мидтьюлланд 5 4 0 1 12 - 5 11.12.25 19:45 Мидтьюлланд - Генк27.11.25 Рома 2:1 Мидтьюлланд06.11.25 Мидтьюлланд 3:1 Селтик23.10.25 Маккаби Тель-Авив 0:3 Мидтьюлланд02.10.25 Ноттингем Форест 2:3 Мидтьюлланд24.09.25 Мидтьюлланд 2:0 Штурм Грац 12
3 Астон Вилла 5 4 0 1 8 - 3 11.12.25 22:00 Базель - Астон Вилла27.11.25 Астон Вилла 2:1 Янг Бойз06.11.25 Астон Вилла 2:0 Маккаби Тель-Авив23.10.25 Гоу Эхед Иглс 2:1 Астон Вилла02.10.25 Фейеноорд 0:2 Астон Вилла25.09.25 Астон Вилла 1:0 Болонья 12
4 Фрайбург 5 3 2 0 8 - 3 11.12.25 22:00 Фрайбург - РБ Зальцбург27.11.25 Виктория Пльзень 0:0 Фрайбург06.11.25 Ницца 1:3 Фрайбург23.10.25 Фрайбург 2:0 Утрехт02.10.25 Болонья 1:1 Фрайбург24.09.25 Фрайбург 2:1 Базель 11
5 Бетис 5 3 2 0 8 - 3 11.12.25 19:45 Динамо Загреб - Бетис27.11.25 Бетис 2:1 Утрехт06.11.25 Бетис 2:0 Лион23.10.25 Генк 0:0 Бетис02.10.25 Лудогорец 0:2 Бетис24.09.25 Бетис 2:2 Ноттингем Форест 11
6 Ференцварош 5 3 2 0 9 - 5 11.12.25 19:45 Ференцварош - Глазго Рейнджерс27.11.25 Фенербахче 1:1 Ференцварош06.11.25 Ференцварош 3:1 Лудогорец23.10.25 РБ Зальцбург 2:3 Ференцварош02.10.25 Генк 0:1 Ференцварош25.09.25 Ференцварош 1:1 Виктория Пльзень 11
7 Брага 5 3 1 1 9 - 5 11.12.25 19:45 Ницца - Брага27.11.25 Глазго Рейнджерс 1:1 Брага06.11.25 Брага 3:4 Генк23.10.25 Брага 2:0 Црвена Звезда02.10.25 Селтик 0:2 Брага24.09.25 Брага 1:0 Фейеноорд 10
8 Порту 5 3 1 1 7 - 4 11.12.25 22:00 Порту - Мальмё27.11.25 Порту 3:0 Ницца06.11.25 Утрехт 1:1 Порту23.10.25 Ноттингем Форест 2:0 Порту02.10.25 Порту 2:1 Црвена Звезда25.09.25 РБ Зальцбург 0:1 Порту 10
9 Генк 5 3 1 1 7 - 5 11.12.25 19:45 Мидтьюлланд - Генк27.11.25 Генк 2:1 Базель06.11.25 Брага 3:4 Генк23.10.25 Генк 0:0 Бетис02.10.25 Генк 0:1 Ференцварош25.09.25 Глазго Рейнджерс 0:1 Генк 10
10 Сельта 5 3 0 2 11 - 7 11.12.25 22:00 Сельта - Болонья27.11.25 Лудогорец 3:2 Сельта06.11.25 Динамо Загреб 0:3 Сельта23.10.25 Сельта 2:1 Ницца02.10.25 Сельта 3:1 ПАОК25.09.25 Штутгарт 2:1 Сельта 9
11 Лилль 5 3 0 2 10 - 6 11.12.25 19:45 Янг Бойз - Лилль27.11.25 Лилль 4:0 Динамо Загреб06.11.25 Црвена Звезда 1:0 Лилль23.10.25 Лилль 3:4 ПАОК02.10.25 Рома 0:1 Лилль25.09.25 Лилль 2:1 Бранн 9
12 Штутгарт 5 3 0 2 8 - 4 11.12.25 19:45 Штутгарт - Маккаби Тель-Авив27.11.25 Гоу Эхед Иглс 0:4 Штутгарт06.11.25 Штутгарт 2:0 Фейеноорд23.10.25 Фенербахче 1:0 Штутгарт02.10.25 Базель 2:0 Штутгарт25.09.25 Штутгарт 2:1 Сельта 9
13 Виктория Пльзень 5 2 3 0 6 - 2 11.12.25 22:00 Панатинаикос - Виктория Пльзень27.11.25 Виктория Пльзень 0:0 Фрайбург06.11.25 Виктория Пльзень 0:0 Фенербахче23.10.25 Рома 1:2 Виктория Пльзень02.10.25 Виктория Пльзень 3:0 Мальмё25.09.25 Ференцварош 1:1 Виктория Пльзень 9
14 Панатинаикос 5 3 0 2 9 - 7 11.12.25 22:00 Панатинаикос - Виктория Пльзень27.11.25 Панатинаикос 2:1 Штурм Грац06.11.25 Мальмё 0:1 Панатинаикос23.10.25 Фейеноорд 3:1 Панатинаикос02.10.25 Панатинаикос 1:2 Гоу Эхед Иглс25.09.25 Янг Бойз 1:4 Панатинаикос 9
15 Рома 5 3 0 2 7 - 5 11.12.25 22:00 Селтик - Рома27.11.25 Рома 2:1 Мидтьюлланд06.11.25 Глазго Рейнджерс 0:2 Рома23.10.25 Рома 1:2 Виктория Пльзень02.10.25 Рома 0:1 Лилль24.09.25 Ницца 1:2 Рома 9
16 Ноттингем Форест 5 2 2 1 9 - 5 11.12.25 19:45 Утрехт - Ноттингем Форест27.11.25 Ноттингем Форест 3:0 Мальмё06.11.25 Штурм Грац 0:0 Ноттингем Форест23.10.25 Ноттингем Форест 2:0 Порту02.10.25 Ноттингем Форест 2:3 Мидтьюлланд24.09.25 Бетис 2:2 Ноттингем Форест 8
17 ПАОК 5 2 2 1 10 - 7 11.12.25 19:45 Лудогорец - ПАОК27.11.25 ПАОК 1:1 Бранн06.11.25 ПАОК 4:0 Янг Бойз23.10.25 Лилль 3:4 ПАОК02.10.25 Сельта 3:1 ПАОК24.09.25 ПАОК 0:0 Маккаби Тель-Авив 8
18 Болонья 5 2 2 1 7 - 4 11.12.25 22:00 Сельта - Болонья27.11.25 Болонья 4:1 РБ Зальцбург06.11.25 Болонья 0:0 Бранн23.10.25 ФКСБ 1:2 Болонья02.10.25 Болонья 1:1 Фрайбург25.09.25 Астон Вилла 1:0 Болонья 8
19 Бранн 5 2 2 1 6 - 3 11.12.25 22:00 Бранн - Фенербахче27.11.25 ПАОК 1:1 Бранн06.11.25 Болонья 0:0 Бранн23.10.25 Бранн 3:0 Глазго Рейнджерс02.10.25 Бранн 1:0 Утрехт25.09.25 Лилль 2:1 Бранн 8
20 Фенербахче 5 2 2 1 5 - 5 11.12.25 22:00 Бранн - Фенербахче27.11.25 Фенербахче 1:1 Ференцварош06.11.25 Виктория Пльзень 0:0 Фенербахче23.10.25 Фенербахче 1:0 Штутгарт02.10.25 Фенербахче 2:1 Ницца24.09.25 Динамо Загреб 3:1 Фенербахче 8
21 Селтик 5 2 1 2 7 - 8 11.12.25 22:00 Селтик - Рома27.11.25 Фейеноорд 1:3 Селтик06.11.25 Мидтьюлланд 3:1 Селтик23.10.25 Селтик 2:1 Штурм Грац02.10.25 Селтик 0:2 Брага24.09.25 Црвена Звезда 1:1 Селтик 7
22 Црвена Звезда 5 2 1 2 4 - 5 11.12.25 19:45 Штурм Грац - Црвена Звезда27.11.25 Црвена Звезда 1:0 ФКСБ06.11.25 Црвена Звезда 1:0 Лилль23.10.25 Брага 2:0 Црвена Звезда02.10.25 Порту 2:1 Црвена Звезда24.09.25 Црвена Звезда 1:1 Селтик 7
23 Динамо Загреб 5 2 1 2 7 - 10 11.12.25 19:45 Динамо Загреб - Бетис27.11.25 Лилль 4:0 Динамо Загреб06.11.25 Динамо Загреб 0:3 Сельта23.10.25 Мальмё 1:1 Динамо Загреб02.10.25 Маккаби Тель-Авив 1:3 Динамо Загреб24.09.25 Динамо Загреб 3:1 Фенербахче 7
24 Базель 5 2 0 3 7 - 7 11.12.25 22:00 Базель - Астон Вилла27.11.25 Генк 2:1 Базель06.11.25 Базель 3:1 ФКСБ23.10.25 Лион 2:0 Базель02.10.25 Базель 2:0 Штутгарт24.09.25 Фрайбург 2:1 Базель 6
25 Лудогорец 5 2 0 3 8 - 11 11.12.25 19:45 Лудогорец - ПАОК27.11.25 Лудогорец 3:2 Сельта06.11.25 Ференцварош 3:1 Лудогорец23.10.25 Янг Бойз 3:2 Лудогорец02.10.25 Лудогорец 0:2 Бетис24.09.25 Мальмё 1:2 Лудогорец 6
26 Янг Бойз 5 2 0 3 7 - 12 11.12.25 19:45 Янг Бойз - Лилль27.11.25 Астон Вилла 2:1 Янг Бойз06.11.25 ПАОК 4:0 Янг Бойз23.10.25 Янг Бойз 3:2 Лудогорец02.10.25 ФКСБ 0:2 Янг Бойз25.09.25 Янг Бойз 1:4 Панатинаикос 6
27 Гоу Эхед Иглс 5 2 0 3 4 - 9 11.12.25 22:00 Лион - Гоу Эхед Иглс27.11.25 Гоу Эхед Иглс 0:4 Штутгарт06.11.25 РБ Зальцбург 2:0 Гоу Эхед Иглс23.10.25 Гоу Эхед Иглс 2:1 Астон Вилла02.10.25 Панатинаикос 1:2 Гоу Эхед Иглс25.09.25 Гоу Эхед Иглс 0:1 ФКСБ 6
28 Штурм Грац 5 1 1 3 4 - 7 11.12.25 19:45 Штурм Грац - Црвена Звезда27.11.25 Панатинаикос 2:1 Штурм Грац06.11.25 Штурм Грац 0:0 Ноттингем Форест23.10.25 Селтик 2:1 Штурм Грац02.10.25 Штурм Грац 2:1 Глазго Рейнджерс24.09.25 Мидтьюлланд 2:0 Штурм Грац 4
29 РБ Зальцбург 5 1 0 4 5 - 10 11.12.25 22:00 Фрайбург - РБ Зальцбург27.11.25 Болонья 4:1 РБ Зальцбург06.11.25 РБ Зальцбург 2:0 Гоу Эхед Иглс23.10.25 РБ Зальцбург 2:3 Ференцварош02.10.25 Лион 2:0 РБ Зальцбург25.09.25 РБ Зальцбург 0:1 Порту 3
30 Фейеноорд 5 1 0 4 4 - 9 11.12.25 22:00 ФКСБ - Фейеноорд27.11.25 Фейеноорд 1:3 Селтик06.11.25 Штутгарт 2:0 Фейеноорд23.10.25 Фейеноорд 3:1 Панатинаикос02.10.25 Фейеноорд 0:2 Астон Вилла24.09.25 Брага 1:0 Фейеноорд 3
31 ФКСБ 5 1 0 4 3 - 8 11.12.25 22:00 ФКСБ - Фейеноорд27.11.25 Црвена Звезда 1:0 ФКСБ06.11.25 Базель 3:1 ФКСБ23.10.25 ФКСБ 1:2 Болонья02.10.25 ФКСБ 0:2 Янг Бойз25.09.25 Гоу Эхед Иглс 0:1 ФКСБ 3
32 Утрехт 5 0 1 4 2 - 7 11.12.25 19:45 Утрехт - Ноттингем Форест27.11.25 Бетис 2:1 Утрехт06.11.25 Утрехт 1:1 Порту23.10.25 Фрайбург 2:0 Утрехт02.10.25 Бранн 1:0 Утрехт25.09.25 Утрехт 0:1 Лион 1
33 Глазго Рейнджерс 5 0 1 4 2 - 9 11.12.25 19:45 Ференцварош - Глазго Рейнджерс27.11.25 Глазго Рейнджерс 1:1 Брага06.11.25 Глазго Рейнджерс 0:2 Рома23.10.25 Бранн 3:0 Глазго Рейнджерс02.10.25 Штурм Грац 2:1 Глазго Рейнджерс25.09.25 Глазго Рейнджерс 0:1 Генк 1
34 Мальмё 5 0 1 4 2 - 10 11.12.25 22:00 Порту - Мальмё27.11.25 Ноттингем Форест 3:0 Мальмё06.11.25 Мальмё 0:1 Панатинаикос23.10.25 Мальмё 1:1 Динамо Загреб02.10.25 Виктория Пльзень 3:0 Мальмё24.09.25 Мальмё 1:2 Лудогорец 1
35 Маккаби Тель-Авив 5 0 1 4 1 - 14 11.12.25 19:45 Штутгарт - Маккаби Тель-Авив27.11.25 Маккаби Тель-Авив 0:6 Лион06.11.25 Астон Вилла 2:0 Маккаби Тель-Авив23.10.25 Маккаби Тель-Авив 0:3 Мидтьюлланд02.10.25 Маккаби Тель-Авив 1:3 Динамо Загреб24.09.25 ПАОК 0:0 Маккаби Тель-Авив 1
36 Ницца 5 0 0 5 4 - 12 11.12.25 19:45 Ницца - Брага27.11.25 Порту 3:0 Ницца06.11.25 Ницца 1:3 Фрайбург23.10.25 Сельта 2:1 Ницца02.10.25 Фенербахче 2:1 Ницца24.09.25 Ницца 1:2 Рома 0
Полная таблица

Инфографика

По теме:
Селтик – Рома. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Лига Европы. 6-й тур, 11 декабря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Взрывной вечер. В Будапеште пройдут сразу два больших спортивных события
Лига Европы статистические расклады Штутгарт Бетис Рома Рим Лилль Астон Вилла Селтик Динамо Загреб Панатинаикос Фенербахче Сельта Болонья ПАОК Янг Бойз Глазго Рейнджерс Базель Ницца Црвена Звезда Брага Мидтьюлланд Бранн Мальме Ноттингем Форест Фрайбург Виктория Пльзень Утрехт Ференцварош Маккаби Тель-Авив Штурм Грац Лудогорец ФКСБ (Стяуа) Бухарест Александр Зинченко Артем Довбик РБ Зальцбург Фейеноорд выбор редакции Гоу Эхед Иглс Лион Генк Порту
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Фиорентины: «Динамо находится в таком же кризисе, как и мы»
Футбол | 11 декабря 2025, 16:35 0
Тренер Фиорентины: «Динамо находится в таком же кризисе, как и мы»
Тренер Фиорентины: «Динамо находится в таком же кризисе, как и мы»

Ваноли отметил проблемы своей команды

Иностранный коуч назвал условие для работы в Динамо. Суркис принял решение
Футбол | 11 декабря 2025, 08:17 12
Иностранный коуч назвал условие для работы в Динамо. Суркис принял решение
Иностранный коуч назвал условие для работы в Динамо. Суркис принял решение

Беттони мог в свое время оказаться в киевском клубе и просил купить 7 игроков

Фиорентина – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Футбол | 11.12.2025, 17:00
Фиорентина – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Фиорентина – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Костюк провел разговор с лидером Динамо и выдвинул требование
Футбол | 11.12.2025, 04:42
Костюк провел разговор с лидером Динамо и выдвинул требование
Костюк провел разговор с лидером Динамо и выдвинул требование
Динамо получило солидное усиление перед матчем ЛК против Фиорентины
Футбол | 11.12.2025, 07:44
Динамо получило солидное усиление перед матчем ЛК против Фиорентины
Динамо получило солидное усиление перед матчем ЛК против Фиорентины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик отказался драться со звездным боксером. Бой, о котором мечтал Аль-Шейх
Усик отказался драться со звездным боксером. Бой, о котором мечтал Аль-Шейх
11.12.2025, 08:55
Бокс
Директор команды Усика: «Этот день станет последним в его карьере боксера»
Директор команды Усика: «Этот день станет последним в его карьере боксера»
10.12.2025, 01:32
Бокс
Клопп готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
Клопп готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
10.12.2025, 01:44
Футбол
Один из лучших. Динамо провело переговоры по трансферу бразильца из УПЛ
Один из лучших. Динамо провело переговоры по трансферу бразильца из УПЛ
09.12.2025, 21:46 13
Футбол
Усик считает, что один из крупнейших боев в боксе завершится за один раунд
Усик считает, что один из крупнейших боев в боксе завершится за один раунд
10.12.2025, 09:26 1
Бокс
СОБОЛЕНКО: «Мы не обсуждаем комментарии таких людей, как Марта Костюк»
СОБОЛЕНКО: «Мы не обсуждаем комментарии таких людей, как Марта Костюк»
10.12.2025, 10:59 6
Теннис
Зидан готов вернуться в Реал, если клуб выгонит двух игроков
Зидан готов вернуться в Реал, если клуб выгонит двух игроков
10.12.2025, 06:44 1
Футбол
У него серьезный потенциал, но он пижон. Сабо – об игроке Динамо
У него серьезный потенциал, но он пижон. Сабо – об игроке Динамо
10.12.2025, 14:33 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем