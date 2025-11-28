Лига Европы. Итоги дня: как выглядит турнирная таблица после 5 туров

Вечером 27 ноября проходят матчи 5-го тура Лиги Европы УЕФА 2025/26.

В этот игровой день состоялось 18 матчей, и изменилась турнирная ситуация.

Лидеры после 5 туров: Лион, Мидтьюлланд, Астон Вилла (по 12), Фрайбург, Бетис, Ференцварош (по 11)

По итогам 8 туров 8 лучших команд выйдут напрямую в 1/8 финала. Команды, занявшие 9–24 места, сыграют в 1/16 финала.

Ниже приведены результаты вечерних поединков и турнирная таблица.

Лига Европы УЕФА 2025/26

5-й тур, 27 ноября 2025

22:00. Бетис (Испания) – Утрехт (Нидерланды) – 2:1

22:00. Болонья (Италия) – РБ Зальцбург (Австрия) – 4:1

22:00. Генк (Бельгия) – Базель (Швейцария) – 2:1

22:00. Гоу Эхед Иглс (Нидерланды) – Штутгарт (Германия) – 0:4

22:00. Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Лион (Франция) – 0:6

22:00. Ноттингем Форест (Англия) – Мальме (Швеция) – 3:0

22:00. Панатинаикос (Греция) – Штурм Грац (Австрия) – 2:1

22:00. Рейнджерс (Шотландия) – Брага (Португалия) – 1:1

22:00. Црвена Звезда (Сербия) – ФКСБ Стяуа (Румыния) – 1:0

Турнирная таблица

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Лион 5 4 0 1 11 - 2 11.12.25 22:00 Лион - Гоу Эхед Иглс 27.11.25 Маккаби Тель-Авив 0:6 Лион 06.11.25 Бетис 2:0 Лион 23.10.25 Лион 2:0 Базель 02.10.25 Лион 2:0 РБ Зальцбург 25.09.25 Утрехт 0:1 Лион 12 2 Мидтьюлланд 5 4 0 1 12 - 5 11.12.25 19:45 Мидтьюлланд - Генк 27.11.25 Рома 2:1 Мидтьюлланд 06.11.25 Мидтьюлланд 3:1 Селтик 23.10.25 Маккаби Тель-Авив 0:3 Мидтьюлланд 02.10.25 Ноттингем Форест 2:3 Мидтьюлланд 24.09.25 Мидтьюлланд 2:0 Штурм Грац 12 3 Астон Вилла 5 4 0 1 8 - 3 11.12.25 22:00 Базель - Астон Вилла 27.11.25 Астон Вилла 2:1 Янг Бойз 06.11.25 Астон Вилла 2:0 Маккаби Тель-Авив 23.10.25 Гоу Эхед Иглс 2:1 Астон Вилла 02.10.25 Фейеноорд 0:2 Астон Вилла 25.09.25 Астон Вилла 1:0 Болонья 12 4 Фрайбург 5 3 2 0 8 - 3 11.12.25 22:00 Фрайбург - РБ Зальцбург 27.11.25 Виктория Пльзень 0:0 Фрайбург 06.11.25 Ницца 1:3 Фрайбург 23.10.25 Фрайбург 2:0 Утрехт 02.10.25 Болонья 1:1 Фрайбург 24.09.25 Фрайбург 2:1 Базель 11 5 Бетис 5 3 2 0 8 - 3 11.12.25 19:45 Динамо Загреб - Бетис 27.11.25 Бетис 2:1 Утрехт 06.11.25 Бетис 2:0 Лион 23.10.25 Генк 0:0 Бетис 02.10.25 Лудогорец 0:2 Бетис 24.09.25 Бетис 2:2 Ноттингем Форест 11 6 Ференцварош 5 3 2 0 9 - 5 11.12.25 19:45 Ференцварош - Глазго Рейнджерс 27.11.25 Фенербахче 1:1 Ференцварош 06.11.25 Ференцварош 3:1 Лудогорец 23.10.25 РБ Зальцбург 2:3 Ференцварош 02.10.25 Генк 0:1 Ференцварош 25.09.25 Ференцварош 1:1 Виктория Пльзень 11 7 Брага 5 3 1 1 9 - 5 11.12.25 19:45 Ницца - Брага 27.11.25 Глазго Рейнджерс 1:1 Брага 06.11.25 Брага 3:4 Генк 23.10.25 Брага 2:0 Црвена Звезда 02.10.25 Селтик 0:2 Брага 24.09.25 Брага 1:0 Фейеноорд 10 8 Порту 5 3 1 1 7 - 4 11.12.25 22:00 Порту - Мальмё 27.11.25 Порту 3:0 Ницца 06.11.25 Утрехт 1:1 Порту 23.10.25 Ноттингем Форест 2:0 Порту 02.10.25 Порту 2:1 Црвена Звезда 25.09.25 РБ Зальцбург 0:1 Порту 10 9 Генк 5 3 1 1 7 - 5 11.12.25 19:45 Мидтьюлланд - Генк 27.11.25 Генк 2:1 Базель 06.11.25 Брага 3:4 Генк 23.10.25 Генк 0:0 Бетис 02.10.25 Генк 0:1 Ференцварош 25.09.25 Глазго Рейнджерс 0:1 Генк 10 10 Сельта 5 3 0 2 11 - 7 11.12.25 22:00 Сельта - Болонья 27.11.25 Лудогорец 3:2 Сельта 06.11.25 Динамо Загреб 0:3 Сельта 23.10.25 Сельта 2:1 Ницца 02.10.25 Сельта 3:1 ПАОК 25.09.25 Штутгарт 2:1 Сельта 9 11 Лилль 5 3 0 2 10 - 6 11.12.25 19:45 Янг Бойз - Лилль 27.11.25 Лилль 4:0 Динамо Загреб 06.11.25 Црвена Звезда 1:0 Лилль 23.10.25 Лилль 3:4 ПАОК 02.10.25 Рома 0:1 Лилль 25.09.25 Лилль 2:1 Бранн 9 12 Штутгарт 5 3 0 2 8 - 4 11.12.25 19:45 Штутгарт - Маккаби Тель-Авив 27.11.25 Гоу Эхед Иглс 0:4 Штутгарт 06.11.25 Штутгарт 2:0 Фейеноорд 23.10.25 Фенербахче 1:0 Штутгарт 02.10.25 Базель 2:0 Штутгарт 25.09.25 Штутгарт 2:1 Сельта 9 13 Виктория Пльзень 5 2 3 0 6 - 2 11.12.25 22:00 Панатинаикос - Виктория Пльзень 27.11.25 Виктория Пльзень 0:0 Фрайбург 06.11.25 Виктория Пльзень 0:0 Фенербахче 23.10.25 Рома 1:2 Виктория Пльзень 02.10.25 Виктория Пльзень 3:0 Мальмё 25.09.25 Ференцварош 1:1 Виктория Пльзень 9 14 Панатинаикос 5 3 0 2 9 - 7 11.12.25 22:00 Панатинаикос - Виктория Пльзень 27.11.25 Панатинаикос 2:1 Штурм Грац 06.11.25 Мальмё 0:1 Панатинаикос 23.10.25 Фейеноорд 3:1 Панатинаикос 02.10.25 Панатинаикос 1:2 Гоу Эхед Иглс 25.09.25 Янг Бойз 1:4 Панатинаикос 9 15 Рома 5 3 0 2 7 - 5 11.12.25 22:00 Селтик - Рома 27.11.25 Рома 2:1 Мидтьюлланд 06.11.25 Глазго Рейнджерс 0:2 Рома 23.10.25 Рома 1:2 Виктория Пльзень 02.10.25 Рома 0:1 Лилль 24.09.25 Ницца 1:2 Рома 9 16 Ноттингем Форест 5 2 2 1 9 - 5 11.12.25 19:45 Утрехт - Ноттингем Форест 27.11.25 Ноттингем Форест 3:0 Мальмё 06.11.25 Штурм Грац 0:0 Ноттингем Форест 23.10.25 Ноттингем Форест 2:0 Порту 02.10.25 Ноттингем Форест 2:3 Мидтьюлланд 24.09.25 Бетис 2:2 Ноттингем Форест 8 17 ПАОК 5 2 2 1 10 - 7 11.12.25 19:45 Лудогорец - ПАОК 27.11.25 ПАОК 1:1 Бранн 06.11.25 ПАОК 4:0 Янг Бойз 23.10.25 Лилль 3:4 ПАОК 02.10.25 Сельта 3:1 ПАОК 24.09.25 ПАОК 0:0 Маккаби Тель-Авив 8 18 Болонья 5 2 2 1 7 - 4 11.12.25 22:00 Сельта - Болонья 27.11.25 Болонья 4:1 РБ Зальцбург 06.11.25 Болонья 0:0 Бранн 23.10.25 ФКСБ 1:2 Болонья 02.10.25 Болонья 1:1 Фрайбург 25.09.25 Астон Вилла 1:0 Болонья 8 19 Бранн 5 2 2 1 6 - 3 11.12.25 22:00 Бранн - Фенербахче 27.11.25 ПАОК 1:1 Бранн 06.11.25 Болонья 0:0 Бранн 23.10.25 Бранн 3:0 Глазго Рейнджерс 02.10.25 Бранн 1:0 Утрехт 25.09.25 Лилль 2:1 Бранн 8 20 Фенербахче 5 2 2 1 5 - 5 11.12.25 22:00 Бранн - Фенербахче 27.11.25 Фенербахче 1:1 Ференцварош 06.11.25 Виктория Пльзень 0:0 Фенербахче 23.10.25 Фенербахче 1:0 Штутгарт 02.10.25 Фенербахче 2:1 Ницца 24.09.25 Динамо Загреб 3:1 Фенербахче 8 21 Селтик 5 2 1 2 7 - 8 11.12.25 22:00 Селтик - Рома 27.11.25 Фейеноорд 1:3 Селтик 06.11.25 Мидтьюлланд 3:1 Селтик 23.10.25 Селтик 2:1 Штурм Грац 02.10.25 Селтик 0:2 Брага 24.09.25 Црвена Звезда 1:1 Селтик 7 22 Црвена Звезда 5 2 1 2 4 - 5 11.12.25 19:45 Штурм Грац - Црвена Звезда 27.11.25 Црвена Звезда 1:0 ФКСБ 06.11.25 Црвена Звезда 1:0 Лилль 23.10.25 Брага 2:0 Црвена Звезда 02.10.25 Порту 2:1 Црвена Звезда 24.09.25 Црвена Звезда 1:1 Селтик 7 23 Динамо Загреб 5 2 1 2 7 - 10 11.12.25 19:45 Динамо Загреб - Бетис 27.11.25 Лилль 4:0 Динамо Загреб 06.11.25 Динамо Загреб 0:3 Сельта 23.10.25 Мальмё 1:1 Динамо Загреб 02.10.25 Маккаби Тель-Авив 1:3 Динамо Загреб 24.09.25 Динамо Загреб 3:1 Фенербахче 7 24 Базель 5 2 0 3 7 - 7 11.12.25 22:00 Базель - Астон Вилла 27.11.25 Генк 2:1 Базель 06.11.25 Базель 3:1 ФКСБ 23.10.25 Лион 2:0 Базель 02.10.25 Базель 2:0 Штутгарт 24.09.25 Фрайбург 2:1 Базель 6 25 Лудогорец 5 2 0 3 8 - 11 11.12.25 19:45 Лудогорец - ПАОК 27.11.25 Лудогорец 3:2 Сельта 06.11.25 Ференцварош 3:1 Лудогорец 23.10.25 Янг Бойз 3:2 Лудогорец 02.10.25 Лудогорец 0:2 Бетис 24.09.25 Мальмё 1:2 Лудогорец 6 26 Янг Бойз 5 2 0 3 7 - 12 11.12.25 19:45 Янг Бойз - Лилль 27.11.25 Астон Вилла 2:1 Янг Бойз 06.11.25 ПАОК 4:0 Янг Бойз 23.10.25 Янг Бойз 3:2 Лудогорец 02.10.25 ФКСБ 0:2 Янг Бойз 25.09.25 Янг Бойз 1:4 Панатинаикос 6 27 Гоу Эхед Иглс 5 2 0 3 4 - 9 11.12.25 22:00 Лион - Гоу Эхед Иглс 27.11.25 Гоу Эхед Иглс 0:4 Штутгарт 06.11.25 РБ Зальцбург 2:0 Гоу Эхед Иглс 23.10.25 Гоу Эхед Иглс 2:1 Астон Вилла 02.10.25 Панатинаикос 1:2 Гоу Эхед Иглс 25.09.25 Гоу Эхед Иглс 0:1 ФКСБ 6 28 Штурм Грац 5 1 1 3 4 - 7 11.12.25 19:45 Штурм Грац - Црвена Звезда 27.11.25 Панатинаикос 2:1 Штурм Грац 06.11.25 Штурм Грац 0:0 Ноттингем Форест 23.10.25 Селтик 2:1 Штурм Грац 02.10.25 Штурм Грац 2:1 Глазго Рейнджерс 24.09.25 Мидтьюлланд 2:0 Штурм Грац 4 29 РБ Зальцбург 5 1 0 4 5 - 10 11.12.25 22:00 Фрайбург - РБ Зальцбург 27.11.25 Болонья 4:1 РБ Зальцбург 06.11.25 РБ Зальцбург 2:0 Гоу Эхед Иглс 23.10.25 РБ Зальцбург 2:3 Ференцварош 02.10.25 Лион 2:0 РБ Зальцбург 25.09.25 РБ Зальцбург 0:1 Порту 3 30 Фейеноорд 5 1 0 4 4 - 9 11.12.25 22:00 ФКСБ - Фейеноорд 27.11.25 Фейеноорд 1:3 Селтик 06.11.25 Штутгарт 2:0 Фейеноорд 23.10.25 Фейеноорд 3:1 Панатинаикос 02.10.25 Фейеноорд 0:2 Астон Вилла 24.09.25 Брага 1:0 Фейеноорд 3 31 ФКСБ 5 1 0 4 3 - 8 11.12.25 22:00 ФКСБ - Фейеноорд 27.11.25 Црвена Звезда 1:0 ФКСБ 06.11.25 Базель 3:1 ФКСБ 23.10.25 ФКСБ 1:2 Болонья 02.10.25 ФКСБ 0:2 Янг Бойз 25.09.25 Гоу Эхед Иглс 0:1 ФКСБ 3 32 Утрехт 5 0 1 4 2 - 7 11.12.25 19:45 Утрехт - Ноттингем Форест 27.11.25 Бетис 2:1 Утрехт 06.11.25 Утрехт 1:1 Порту 23.10.25 Фрайбург 2:0 Утрехт 02.10.25 Бранн 1:0 Утрехт 25.09.25 Утрехт 0:1 Лион 1 33 Глазго Рейнджерс 5 0 1 4 2 - 9 11.12.25 19:45 Ференцварош - Глазго Рейнджерс 27.11.25 Глазго Рейнджерс 1:1 Брага 06.11.25 Глазго Рейнджерс 0:2 Рома 23.10.25 Бранн 3:0 Глазго Рейнджерс 02.10.25 Штурм Грац 2:1 Глазго Рейнджерс 25.09.25 Глазго Рейнджерс 0:1 Генк 1 34 Мальмё 5 0 1 4 2 - 10 11.12.25 22:00 Порту - Мальмё 27.11.25 Ноттингем Форест 3:0 Мальмё 06.11.25 Мальмё 0:1 Панатинаикос 23.10.25 Мальмё 1:1 Динамо Загреб 02.10.25 Виктория Пльзень 3:0 Мальмё 24.09.25 Мальмё 1:2 Лудогорец 1 35 Маккаби Тель-Авив 5 0 1 4 1 - 14 11.12.25 19:45 Штутгарт - Маккаби Тель-Авив 27.11.25 Маккаби Тель-Авив 0:6 Лион 06.11.25 Астон Вилла 2:0 Маккаби Тель-Авив 23.10.25 Маккаби Тель-Авив 0:3 Мидтьюлланд 02.10.25 Маккаби Тель-Авив 1:3 Динамо Загреб 24.09.25 ПАОК 0:0 Маккаби Тель-Авив 1 36 Ницца 5 0 0 5 4 - 12 11.12.25 19:45 Ницца - Брага 27.11.25 Порту 3:0 Ницца 06.11.25 Ницца 1:3 Фрайбург 23.10.25 Сельта 2:1 Ницца 02.10.25 Фенербахче 2:1 Ницца 24.09.25 Ницца 1:2 Рома 0 Полная таблица

