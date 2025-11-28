Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Лига Европы. Итоги дня: как выглядит турнирная таблица после 5 туров
Лига Европы
Генк
27.11.2025 22:00 – FT 2 : 1
Базель
Лига чемпионов
28 ноября 2025, 00:43 | Обновлено 28 ноября 2025, 00:55
Лига Европы. Итоги дня: как выглядит турнирная таблица после 5 туров

Вечером 27 ноября состоялись матчи 5-го тура Лиги Европы

Лига Европы. Итоги дня: как выглядит турнирная таблица после 5 туров
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 27 ноября проходят матчи 5-го тура Лиги Европы УЕФА 2025/26.

В этот игровой день состоялось 18 матчей, и изменилась турнирная ситуация.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лидеры после 5 туров: Лион, Мидтьюлланд, Астон Вилла (по 12), Фрайбург, Бетис, Ференцварош (по 11)

По итогам 8 туров 8 лучших команд выйдут напрямую в 1/8 финала. Команды, занявшие 9–24 места, сыграют в 1/16 финала.

Ниже приведены результаты вечерних поединков и турнирная таблица.

Лига Европы УЕФА 2025/26

5-й тур, 27 ноября 2025

  • 22:00. Бетис (Испания) – Утрехт (Нидерланды) – 2:1
  • 22:00. Болонья (Италия) – РБ Зальцбург (Австрия) – 4:1
  • 22:00. Генк (Бельгия) – Базель (Швейцария) – 2:1
  • 22:00. Гоу Эхед Иглс (Нидерланды) – Штутгарт (Германия) – 0:4
  • 22:00. Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Лион (Франция) – 0:6
  • 22:00. Ноттингем Форест (Англия) – Мальме (Швеция) – 3:0
  • 22:00. Панатинаикос (Греция) – Штурм Грац (Австрия) – 2:1
  • 22:00. Рейнджерс (Шотландия) – Брага (Португалия) – 1:1
  • 22:00. Црвена Звезда (Сербия) – ФКСБ Стяуа (Румыния) – 1:0

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Лион 5 4 0 1 11 - 2 11.12.25 22:00 Лион - Гоу Эхед Иглс27.11.25 Маккаби Тель-Авив 0:6 Лион06.11.25 Бетис 2:0 Лион23.10.25 Лион 2:0 Базель02.10.25 Лион 2:0 РБ Зальцбург25.09.25 Утрехт 0:1 Лион 12
2 Мидтьюлланд 5 4 0 1 12 - 5 11.12.25 19:45 Мидтьюлланд - Генк27.11.25 Рома 2:1 Мидтьюлланд06.11.25 Мидтьюлланд 3:1 Селтик23.10.25 Маккаби Тель-Авив 0:3 Мидтьюлланд02.10.25 Ноттингем Форест 2:3 Мидтьюлланд24.09.25 Мидтьюлланд 2:0 Штурм Грац 12
3 Астон Вилла 5 4 0 1 8 - 3 11.12.25 22:00 Базель - Астон Вилла27.11.25 Астон Вилла 2:1 Янг Бойз06.11.25 Астон Вилла 2:0 Маккаби Тель-Авив23.10.25 Гоу Эхед Иглс 2:1 Астон Вилла02.10.25 Фейеноорд 0:2 Астон Вилла25.09.25 Астон Вилла 1:0 Болонья 12
4 Фрайбург 5 3 2 0 8 - 3 11.12.25 22:00 Фрайбург - РБ Зальцбург27.11.25 Виктория Пльзень 0:0 Фрайбург06.11.25 Ницца 1:3 Фрайбург23.10.25 Фрайбург 2:0 Утрехт02.10.25 Болонья 1:1 Фрайбург24.09.25 Фрайбург 2:1 Базель 11
5 Бетис 5 3 2 0 8 - 3 11.12.25 19:45 Динамо Загреб - Бетис27.11.25 Бетис 2:1 Утрехт06.11.25 Бетис 2:0 Лион23.10.25 Генк 0:0 Бетис02.10.25 Лудогорец 0:2 Бетис24.09.25 Бетис 2:2 Ноттингем Форест 11
6 Ференцварош 5 3 2 0 9 - 5 11.12.25 19:45 Ференцварош - Глазго Рейнджерс27.11.25 Фенербахче 1:1 Ференцварош06.11.25 Ференцварош 3:1 Лудогорец23.10.25 РБ Зальцбург 2:3 Ференцварош02.10.25 Генк 0:1 Ференцварош25.09.25 Ференцварош 1:1 Виктория Пльзень 11
7 Брага 5 3 1 1 9 - 5 11.12.25 19:45 Ницца - Брага27.11.25 Глазго Рейнджерс 1:1 Брага06.11.25 Брага 3:4 Генк23.10.25 Брага 2:0 Црвена Звезда02.10.25 Селтик 0:2 Брага24.09.25 Брага 1:0 Фейеноорд 10
8 Порту 5 3 1 1 7 - 4 11.12.25 22:00 Порту - Мальмё27.11.25 Порту 3:0 Ницца06.11.25 Утрехт 1:1 Порту23.10.25 Ноттингем Форест 2:0 Порту02.10.25 Порту 2:1 Црвена Звезда25.09.25 РБ Зальцбург 0:1 Порту 10
9 Генк 5 3 1 1 7 - 5 11.12.25 19:45 Мидтьюлланд - Генк27.11.25 Генк 2:1 Базель06.11.25 Брага 3:4 Генк23.10.25 Генк 0:0 Бетис02.10.25 Генк 0:1 Ференцварош25.09.25 Глазго Рейнджерс 0:1 Генк 10
10 Сельта 5 3 0 2 11 - 7 11.12.25 22:00 Сельта - Болонья27.11.25 Лудогорец 3:2 Сельта06.11.25 Динамо Загреб 0:3 Сельта23.10.25 Сельта 2:1 Ницца02.10.25 Сельта 3:1 ПАОК25.09.25 Штутгарт 2:1 Сельта 9
11 Лилль 5 3 0 2 10 - 6 11.12.25 19:45 Янг Бойз - Лилль27.11.25 Лилль 4:0 Динамо Загреб06.11.25 Црвена Звезда 1:0 Лилль23.10.25 Лилль 3:4 ПАОК02.10.25 Рома 0:1 Лилль25.09.25 Лилль 2:1 Бранн 9
12 Штутгарт 5 3 0 2 8 - 4 11.12.25 19:45 Штутгарт - Маккаби Тель-Авив27.11.25 Гоу Эхед Иглс 0:4 Штутгарт06.11.25 Штутгарт 2:0 Фейеноорд23.10.25 Фенербахче 1:0 Штутгарт02.10.25 Базель 2:0 Штутгарт25.09.25 Штутгарт 2:1 Сельта 9
13 Виктория Пльзень 5 2 3 0 6 - 2 11.12.25 22:00 Панатинаикос - Виктория Пльзень27.11.25 Виктория Пльзень 0:0 Фрайбург06.11.25 Виктория Пльзень 0:0 Фенербахче23.10.25 Рома 1:2 Виктория Пльзень02.10.25 Виктория Пльзень 3:0 Мальмё25.09.25 Ференцварош 1:1 Виктория Пльзень 9
14 Панатинаикос 5 3 0 2 9 - 7 11.12.25 22:00 Панатинаикос - Виктория Пльзень27.11.25 Панатинаикос 2:1 Штурм Грац06.11.25 Мальмё 0:1 Панатинаикос23.10.25 Фейеноорд 3:1 Панатинаикос02.10.25 Панатинаикос 1:2 Гоу Эхед Иглс25.09.25 Янг Бойз 1:4 Панатинаикос 9
15 Рома 5 3 0 2 7 - 5 11.12.25 22:00 Селтик - Рома27.11.25 Рома 2:1 Мидтьюлланд06.11.25 Глазго Рейнджерс 0:2 Рома23.10.25 Рома 1:2 Виктория Пльзень02.10.25 Рома 0:1 Лилль24.09.25 Ницца 1:2 Рома 9
16 Ноттингем Форест 5 2 2 1 9 - 5 11.12.25 19:45 Утрехт - Ноттингем Форест27.11.25 Ноттингем Форест 3:0 Мальмё06.11.25 Штурм Грац 0:0 Ноттингем Форест23.10.25 Ноттингем Форест 2:0 Порту02.10.25 Ноттингем Форест 2:3 Мидтьюлланд24.09.25 Бетис 2:2 Ноттингем Форест 8
17 ПАОК 5 2 2 1 10 - 7 11.12.25 19:45 Лудогорец - ПАОК27.11.25 ПАОК 1:1 Бранн06.11.25 ПАОК 4:0 Янг Бойз23.10.25 Лилль 3:4 ПАОК02.10.25 Сельта 3:1 ПАОК24.09.25 ПАОК 0:0 Маккаби Тель-Авив 8
18 Болонья 5 2 2 1 7 - 4 11.12.25 22:00 Сельта - Болонья27.11.25 Болонья 4:1 РБ Зальцбург06.11.25 Болонья 0:0 Бранн23.10.25 ФКСБ 1:2 Болонья02.10.25 Болонья 1:1 Фрайбург25.09.25 Астон Вилла 1:0 Болонья 8
19 Бранн 5 2 2 1 6 - 3 11.12.25 22:00 Бранн - Фенербахче27.11.25 ПАОК 1:1 Бранн06.11.25 Болонья 0:0 Бранн23.10.25 Бранн 3:0 Глазго Рейнджерс02.10.25 Бранн 1:0 Утрехт25.09.25 Лилль 2:1 Бранн 8
20 Фенербахче 5 2 2 1 5 - 5 11.12.25 22:00 Бранн - Фенербахче27.11.25 Фенербахче 1:1 Ференцварош06.11.25 Виктория Пльзень 0:0 Фенербахче23.10.25 Фенербахче 1:0 Штутгарт02.10.25 Фенербахче 2:1 Ницца24.09.25 Динамо Загреб 3:1 Фенербахче 8
21 Селтик 5 2 1 2 7 - 8 11.12.25 22:00 Селтик - Рома27.11.25 Фейеноорд 1:3 Селтик06.11.25 Мидтьюлланд 3:1 Селтик23.10.25 Селтик 2:1 Штурм Грац02.10.25 Селтик 0:2 Брага24.09.25 Црвена Звезда 1:1 Селтик 7
22 Црвена Звезда 5 2 1 2 4 - 5 11.12.25 19:45 Штурм Грац - Црвена Звезда27.11.25 Црвена Звезда 1:0 ФКСБ06.11.25 Црвена Звезда 1:0 Лилль23.10.25 Брага 2:0 Црвена Звезда02.10.25 Порту 2:1 Црвена Звезда24.09.25 Црвена Звезда 1:1 Селтик 7
23 Динамо Загреб 5 2 1 2 7 - 10 11.12.25 19:45 Динамо Загреб - Бетис27.11.25 Лилль 4:0 Динамо Загреб06.11.25 Динамо Загреб 0:3 Сельта23.10.25 Мальмё 1:1 Динамо Загреб02.10.25 Маккаби Тель-Авив 1:3 Динамо Загреб24.09.25 Динамо Загреб 3:1 Фенербахче 7
24 Базель 5 2 0 3 7 - 7 11.12.25 22:00 Базель - Астон Вилла27.11.25 Генк 2:1 Базель06.11.25 Базель 3:1 ФКСБ23.10.25 Лион 2:0 Базель02.10.25 Базель 2:0 Штутгарт24.09.25 Фрайбург 2:1 Базель 6
25 Лудогорец 5 2 0 3 8 - 11 11.12.25 19:45 Лудогорец - ПАОК27.11.25 Лудогорец 3:2 Сельта06.11.25 Ференцварош 3:1 Лудогорец23.10.25 Янг Бойз 3:2 Лудогорец02.10.25 Лудогорец 0:2 Бетис24.09.25 Мальмё 1:2 Лудогорец 6
26 Янг Бойз 5 2 0 3 7 - 12 11.12.25 19:45 Янг Бойз - Лилль27.11.25 Астон Вилла 2:1 Янг Бойз06.11.25 ПАОК 4:0 Янг Бойз23.10.25 Янг Бойз 3:2 Лудогорец02.10.25 ФКСБ 0:2 Янг Бойз25.09.25 Янг Бойз 1:4 Панатинаикос 6
27 Гоу Эхед Иглс 5 2 0 3 4 - 9 11.12.25 22:00 Лион - Гоу Эхед Иглс27.11.25 Гоу Эхед Иглс 0:4 Штутгарт06.11.25 РБ Зальцбург 2:0 Гоу Эхед Иглс23.10.25 Гоу Эхед Иглс 2:1 Астон Вилла02.10.25 Панатинаикос 1:2 Гоу Эхед Иглс25.09.25 Гоу Эхед Иглс 0:1 ФКСБ 6
28 Штурм Грац 5 1 1 3 4 - 7 11.12.25 19:45 Штурм Грац - Црвена Звезда27.11.25 Панатинаикос 2:1 Штурм Грац06.11.25 Штурм Грац 0:0 Ноттингем Форест23.10.25 Селтик 2:1 Штурм Грац02.10.25 Штурм Грац 2:1 Глазго Рейнджерс24.09.25 Мидтьюлланд 2:0 Штурм Грац 4
29 РБ Зальцбург 5 1 0 4 5 - 10 11.12.25 22:00 Фрайбург - РБ Зальцбург27.11.25 Болонья 4:1 РБ Зальцбург06.11.25 РБ Зальцбург 2:0 Гоу Эхед Иглс23.10.25 РБ Зальцбург 2:3 Ференцварош02.10.25 Лион 2:0 РБ Зальцбург25.09.25 РБ Зальцбург 0:1 Порту 3
30 Фейеноорд 5 1 0 4 4 - 9 11.12.25 22:00 ФКСБ - Фейеноорд27.11.25 Фейеноорд 1:3 Селтик06.11.25 Штутгарт 2:0 Фейеноорд23.10.25 Фейеноорд 3:1 Панатинаикос02.10.25 Фейеноорд 0:2 Астон Вилла24.09.25 Брага 1:0 Фейеноорд 3
31 ФКСБ 5 1 0 4 3 - 8 11.12.25 22:00 ФКСБ - Фейеноорд27.11.25 Црвена Звезда 1:0 ФКСБ06.11.25 Базель 3:1 ФКСБ23.10.25 ФКСБ 1:2 Болонья02.10.25 ФКСБ 0:2 Янг Бойз25.09.25 Гоу Эхед Иглс 0:1 ФКСБ 3
32 Утрехт 5 0 1 4 2 - 7 11.12.25 19:45 Утрехт - Ноттингем Форест27.11.25 Бетис 2:1 Утрехт06.11.25 Утрехт 1:1 Порту23.10.25 Фрайбург 2:0 Утрехт02.10.25 Бранн 1:0 Утрехт25.09.25 Утрехт 0:1 Лион 1
33 Глазго Рейнджерс 5 0 1 4 2 - 9 11.12.25 19:45 Ференцварош - Глазго Рейнджерс27.11.25 Глазго Рейнджерс 1:1 Брага06.11.25 Глазго Рейнджерс 0:2 Рома23.10.25 Бранн 3:0 Глазго Рейнджерс02.10.25 Штурм Грац 2:1 Глазго Рейнджерс25.09.25 Глазго Рейнджерс 0:1 Генк 1
34 Мальмё 5 0 1 4 2 - 10 11.12.25 22:00 Порту - Мальмё27.11.25 Ноттингем Форест 3:0 Мальмё06.11.25 Мальмё 0:1 Панатинаикос23.10.25 Мальмё 1:1 Динамо Загреб02.10.25 Виктория Пльзень 3:0 Мальмё24.09.25 Мальмё 1:2 Лудогорец 1
35 Маккаби Тель-Авив 5 0 1 4 1 - 14 11.12.25 19:45 Штутгарт - Маккаби Тель-Авив27.11.25 Маккаби Тель-Авив 0:6 Лион06.11.25 Астон Вилла 2:0 Маккаби Тель-Авив23.10.25 Маккаби Тель-Авив 0:3 Мидтьюлланд02.10.25 Маккаби Тель-Авив 1:3 Динамо Загреб24.09.25 ПАОК 0:0 Маккаби Тель-Авив 1
36 Ницца 5 0 0 5 4 - 12 11.12.25 19:45 Ницца - Брага27.11.25 Порту 3:0 Ницца06.11.25 Ницца 1:3 Фрайбург23.10.25 Сельта 2:1 Ницца02.10.25 Фенербахче 2:1 Ницца24.09.25 Ницца 1:2 Рома 0
Полная таблица

Первый блок матчей Лиги Европы. Победа Ромы над лидером турнира
Рома – Мидтьюлланд – 2:1. Справились без Довбика. Видео голов и обзор
Лига Европы. 5-й тур, 27 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Горняки в выездном матче с Шемрок Роверс вышли вперед на 23-й минуте

