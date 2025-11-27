Лига Европы. 5-й тур, 27 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вечером 27 ноября проходят матчи 5-го тура Лиги Европы УЕФА
Вечером 27 ноября проходят матчи 5-го тура Лиги Европы УЕФА 2025/26.
В этот игровой день запланировано 18 поединков (по 9 в первом и втором блоках)
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский форвард Артем Довбик из-за травмы не сможет сыграть за итальянскую Рому против команды Мидтьюлланд из Дании
Английский Ноттингем Форест проведет матч с командой Мальме из Швеции. Украинец Александр Зинченко также не сыграет из-за травмы.
Лига Европы УЕФА 2025/26
5-й тур, 27 ноября 2025
- 19:45. Астон Вилла (Англия) – Янг Бойз (Швейцария)
- 19:45. Виктория Пльзень (Чехия) – Фрайбург (Германия)
- 19:45. Лилль (Франция) – Динамо Загреб (Хорватия)
- 19:45. Лудогорец (Болгария) – Сельта (Испания)
- 19:45. ПАОК (Греция) – Бранн (Норвегия)
- 19:45. Порту (Португалия) – Ницца (Франция)
- 19:45. Рома (Италия) – Мидтьюлланд (Дания)
- 19:45. Фейеноорд (Нидерланды) – Селтик (Шотландия)
- 19:45. Фенербахче (Турция) – Ференцварош (Венгрия)
- 22:00. Бетис (Испания) – Утрехт (Нидерланды)
- 22:00. Болонья (Италия) – РБ Зальцбург (Австрия)
- 22:00. Генк (Бельгия) – Базель (Швейцария)
- 22:00. Гоу Эхед Иглс (Нидерланды) – Штутгарт (Германия)
- 22:00. Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Лион (Франция)
- 22:00. Ноттингем Форест (Англия) – Мальме (Швеция)
- 22:00. Панатинаикос (Греция) – Штурм Грац (Австрия)
- 22:00. Рейнджерс (Шотландия) – Брага (Португалия)
- 22:00. Црвена Звезда (Сербия) – ФКСБ Стяуа (Румыния)
Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Аргентинец мог вернуться в «Барселону»
Мадридцы одолели «Олимпиакос»