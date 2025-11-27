Лига Европы. 5-й тур, 27 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Вечером 27 ноября проходят матчи 5-го тура Лиги Европы УЕФА 2025/26.

В этот игровой день запланировано 18 поединков (по 9 в первом и втором блоках)

Украинский форвард Артем Довбик из-за травмы не сможет сыграть за итальянскую Рому против команды Мидтьюлланд из Дании

Английский Ноттингем Форест проведет матч с командой Мальме из Швеции. Украинец Александр Зинченко также не сыграет из-за травмы.

Лига Европы УЕФА 2025/26

5-й тур, 27 ноября 2025

19:45. Астон Вилла (Англия) – Янг Бойз (Швейцария)

19:45. Виктория Пльзень (Чехия) – Фрайбург (Германия)

19:45. Лилль (Франция) – Динамо Загреб (Хорватия)

19:45. Лудогорец (Болгария) – Сельта (Испания)

19:45. ПАОК (Греция) – Бранн (Норвегия)

19:45. Порту (Португалия) – Ницца (Франция)

19:45. Рома (Италия) – Мидтьюлланд (Дания)

19:45. Фейеноорд (Нидерланды) – Селтик (Шотландия)

19:45. Фенербахче (Турция) – Ференцварош (Венгрия)

22:00. Бетис (Испания) – Утрехт (Нидерланды)

22:00. Болонья (Италия) – РБ Зальцбург (Австрия)

22:00. Генк (Бельгия) – Базель (Швейцария)

22:00. Гоу Эхед Иглс (Нидерланды) – Штутгарт (Германия)

22:00. Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Лион (Франция)

22:00. Ноттингем Форест (Англия) – Мальме (Швеция)

22:00. Панатинаикос (Греция) – Штурм Грац (Австрия)

22:00. Рейнджерс (Шотландия) – Брага (Португалия)

22:00. Црвена Звезда (Сербия) – ФКСБ Стяуа (Румыния)

