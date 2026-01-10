Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Два матча сыграть не удалось. Непростой день в Бундеслиге
Чемпионат Германии
Унион Берлин
10.01.2026 16:30 – FT 2 : 2
Майнц
Германия
10 января 2026, 19:01 | Обновлено 10 января 2026, 19:15
Два матча сыграть не удалось. Непростой день в Бундеслиге

Два ничейных результата и победа

Два матча сыграть не удалось. Непростой день в Бундеслиге
Getty Images/Global Images Ukraine

Субботняя программа чемпионата Германии оказалась неполной из-за переноса двух матчей. Сильные снегопады и ветер помешали проведению игр Санкт-Паули – Лейпциг и Вердер – Хоффенхайм.

Однако три встречи все же состоялись.

Фрайбург обыграл Гамбург, а Хайденхайм и Кельн, а также Унион и Майнц сыграли вничью 2:2.

Чемпионат Германии. 16-й тур

Санкт-Паули – Лейпциг (перенесен)

Вердер – Хоффенхайм (перенесен)

Унион – Майнц 2:2
Голы: Ву, 77, Любичич, 86 – Амири, 30, Холлербах, 69

Хайденхайм – Кельн 2:2
Голы: Пьеринже, 15, Найхаус, 26 – Мартел, 18, Эль-Майя, 48

Фрайбург – Гамбург 2:1
Голы: Гриффо, 53 (пен), Матанович, 83 – Вушкович, 48

Турнирная таблица

Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
