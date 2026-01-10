Два матча сыграть не удалось. Непростой день в Бундеслиге
Два ничейных результата и победа
Субботняя программа чемпионата Германии оказалась неполной из-за переноса двух матчей. Сильные снегопады и ветер помешали проведению игр Санкт-Паули – Лейпциг и Вердер – Хоффенхайм.
Однако три встречи все же состоялись.
Фрайбург обыграл Гамбург, а Хайденхайм и Кельн, а также Унион и Майнц сыграли вничью 2:2.
Чемпионат Германии. 16-й тур
Санкт-Паули – Лейпциг (перенесен)
Вердер – Хоффенхайм (перенесен)
Унион – Майнц 2:2
Голы: Ву, 77, Любичич, 86 – Амири, 30, Холлербах, 69
Хайденхайм – Кельн 2:2
Голы: Пьеринже, 15, Найхаус, 26 – Мартел, 18, Эль-Майя, 48
Фрайбург – Гамбург 2:1
Голы: Гриффо, 53 (пен), Матанович, 83 – Вушкович, 48
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Валерий Рогозинский может перейти к команде Куликов-Белка
На прошлой неделе заработали +4040 грн при ставке в 1000 на событие