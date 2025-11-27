5-й тур Лиги Европы. Кто с кем сыграет: расписание матчей и таблица

Вечером 27 ноября пройдут матчи 5-го тура основного раунда Лиги Европы УЕФА 2025/26.

В этот игровой день запланировано 18 матчей. Лиговая фаза состоит из 8 туров и продлится до конца января 2026 года.

В турнире выступают два украинские футболисты: Артем Довбик (Рома) и Александр Зинченко (Ноттингем Форест).

В 5-м туре украинцы могут выйти на поле в матчах: Рома – Мидтьюлланд, Ноттингем Форест – Мальме.

После 4 туров лидируют Мидтъюлланд (12 очков), Фрайбург, Ференцварош (по 10), Сельта, Брага, Астон Вилла, Лион (по 9).

По итогам 8 туров 8 лучших команд выйдут напрямую в 1/8 финала. Команды, занявшие 9–24 места, сыграют в 1/16 финала. Клубы, занявшие 25–36 места, покинут турнир.

Финал Лиги Европы состоится 20 мая 2026 года в турецком Стамбуле на стадионе Бешикташа.

Лига Европы УЕФА 2025/26

5-й тур, 27 ноября 2025

Расписание матчей

19:45. Астон Вилла (Англия) – Янг Бойз (Швейцария)

19:45. Виктория Пльзень (Чехия) – Фрайбург (Германия)

19:45. Лилль (Франция) – Динамо Загреб (Хорватия)

19:45. Лудогорец (Болгария) – Сельта (Испания)

19:45. ПАОК (Греция) – Бранн (Норвегия)

19:45. Порту (Португалия) – Ницца (Франция)

19:45. Рома (Италия) – Мидтьюлланд (Дания)

19:45. Фейеноорд (Нидерланды) – Селтик (Шотландия)

19:45. Фенербахче (Турция) – Ференцварош (Венгрия)

22:00. Бетис (Испания) – Утрехт (Нидерланды)

22:00. Болонья (Италия) – РБ Зальцбург (Австрия)

22:00. Генк (Бельгия) – Базель (Швейцария)

22:00. Гоу Эхед Иглс (Нидерланды) – Штутгарт (Германия)

22:00. Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Лион (Франция)

22:00. Ноттингем Форест (Англия) – Мальме (Швеция)

22:00. Панатинаикос (Греция) – Штурм Грац (Австрия)

22:00. Рейнджерс (Шотландия) – Брага (Португалия)

22:00. Црвена Звезда (Сербия) – ФКСБ Стяуа (Румыния)

Турнирная таблица

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Мидтьюлланд 4 4 0 0 11 - 3 27.11.25 19:45 Рома - Мидтьюлланд 06.11.25 Мидтьюлланд 3:1 Селтик 23.10.25 Маккаби Тель-Авив 0:3 Мидтьюлланд 02.10.25 Ноттингем Форест 2:3 Мидтьюлланд 24.09.25 Мидтьюлланд 2:0 Штурм Грац 12 2 Фрайбург 4 3 1 0 8 - 3 27.11.25 19:45 Виктория Пльзень - Фрайбург 06.11.25 Ницца 1:3 Фрайбург 23.10.25 Фрайбург 2:0 Утрехт 02.10.25 Болонья 1:1 Фрайбург 24.09.25 Фрайбург 2:1 Базель 10 3 Ференцварош 4 3 1 0 8 - 4 27.11.25 19:45 Фенербахче - Ференцварош 06.11.25 Ференцварош 3:1 Лудогорец 23.10.25 РБ Зальцбург 2:3 Ференцварош 02.10.25 Генк 0:1 Ференцварош 25.09.25 Ференцварош 1:1 Виктория Пльзень 10 4 Сельта 4 3 0 1 9 - 4 27.11.25 19:45 Лудогорец - Сельта 06.11.25 Динамо Загреб 0:3 Сельта 23.10.25 Сельта 2:1 Ницца 02.10.25 Сельта 3:1 ПАОК 25.09.25 Штутгарт 2:1 Сельта 9 5 Брага 4 3 0 1 8 - 4 27.11.25 22:00 Глазго Рейнджерс - Брага 06.11.25 Брага 3:4 Генк 23.10.25 Брага 2:0 Црвена Звезда 02.10.25 Селтик 0:2 Брага 24.09.25 Брага 1:0 Фейеноорд 9 6 Астон Вилла 4 3 0 1 6 - 2 27.11.25 19:45 Астон Вилла - Янг Бойз 06.11.25 Астон Вилла 2:0 Маккаби Тель-Авив 23.10.25 Гоу Эхед Иглс 2:1 Астон Вилла 02.10.25 Фейеноорд 0:2 Астон Вилла 25.09.25 Астон Вилла 1:0 Болонья 9 7 Лион 4 3 0 1 5 - 2 27.11.25 22:00 Маккаби Тель-Авив - Лион 06.11.25 Бетис 2:0 Лион 23.10.25 Лион 2:0 Базель 02.10.25 Лион 2:0 РБ Зальцбург 25.09.25 Утрехт 0:1 Лион 9 8 Виктория Пльзень 4 2 2 0 6 - 2 27.11.25 19:45 Виктория Пльзень - Фрайбург 06.11.25 Виктория Пльзень 0:0 Фенербахче 23.10.25 Рома 1:2 Виктория Пльзень 02.10.25 Виктория Пльзень 3:0 Мальмё 25.09.25 Ференцварош 1:1 Виктория Пльзень 8 9 Бетис 4 2 2 0 6 - 2 27.11.25 22:00 Бетис - Утрехт 06.11.25 Бетис 2:0 Лион 23.10.25 Генк 0:0 Бетис 02.10.25 Лудогорец 0:2 Бетис 24.09.25 Бетис 2:2 Ноттингем Форест 8 10 ПАОК 4 2 1 1 9 - 6 27.11.25 19:45 ПАОК - Бранн 06.11.25 ПАОК 4:0 Янг Бойз 23.10.25 Лилль 3:4 ПАОК 02.10.25 Сельта 3:1 ПАОК 24.09.25 ПАОК 0:0 Маккаби Тель-Авив 7 11 Бранн 4 2 1 1 5 - 2 27.11.25 19:45 ПАОК - Бранн 06.11.25 Болонья 0:0 Бранн 23.10.25 Бранн 3:0 Глазго Рейнджерс 02.10.25 Бранн 1:0 Утрехт 25.09.25 Лилль 2:1 Бранн 7 12 Динамо Загреб 4 2 1 1 7 - 6 27.11.25 19:45 Лилль - Динамо Загреб 06.11.25 Динамо Загреб 0:3 Сельта 23.10.25 Мальмё 1:1 Динамо Загреб 02.10.25 Маккаби Тель-Авив 1:3 Динамо Загреб 24.09.25 Динамо Загреб 3:1 Фенербахче 7 13 Генк 4 2 1 1 5 - 4 27.11.25 22:00 Генк - Базель 06.11.25 Брага 3:4 Генк 23.10.25 Генк 0:0 Бетис 02.10.25 Генк 0:1 Ференцварош 25.09.25 Глазго Рейнджерс 0:1 Генк 7 14 Порту 4 2 1 1 4 - 4 27.11.25 19:45 Порту - Ницца 06.11.25 Утрехт 1:1 Порту 23.10.25 Ноттингем Форест 2:0 Порту 02.10.25 Порту 2:1 Црвена Звезда 25.09.25 РБ Зальцбург 0:1 Порту 7 15 Фенербахче 4 2 1 1 4 - 4 27.11.25 19:45 Фенербахче - Ференцварош 06.11.25 Виктория Пльзень 0:0 Фенербахче 23.10.25 Фенербахче 1:0 Штутгарт 02.10.25 Фенербахче 2:1 Ницца 24.09.25 Динамо Загреб 3:1 Фенербахче 7 16 Панатинаикос 4 2 0 2 7 - 6 27.11.25 22:00 Панатинаикос - Штурм Грац 06.11.25 Мальмё 0:1 Панатинаикос 23.10.25 Фейеноорд 3:1 Панатинаикос 02.10.25 Панатинаикос 1:2 Гоу Эхед Иглс 25.09.25 Янг Бойз 1:4 Панатинаикос 6 17 Базель 4 2 0 2 6 - 5 27.11.25 22:00 Генк - Базель 06.11.25 Базель 3:1 ФКСБ 23.10.25 Лион 2:0 Базель 02.10.25 Базель 2:0 Штутгарт 24.09.25 Фрайбург 2:1 Базель 6 18 Рома 4 2 0 2 5 - 4 27.11.25 19:45 Рома - Мидтьюлланд 06.11.25 Глазго Рейнджерс 0:2 Рома 23.10.25 Рома 1:2 Виктория Пльзень 02.10.25 Рома 0:1 Лилль 24.09.25 Ницца 1:2 Рома 6 19 Лилль 4 2 0 2 6 - 6 27.11.25 19:45 Лилль - Динамо Загреб 06.11.25 Црвена Звезда 1:0 Лилль 23.10.25 Лилль 3:4 ПАОК 02.10.25 Рома 0:1 Лилль 25.09.25 Лилль 2:1 Бранн 6 20 Штутгарт 4 2 0 2 4 - 4 27.11.25 22:00 Гоу Эхед Иглс - Штутгарт 06.11.25 Штутгарт 2:0 Фейеноорд 23.10.25 Фенербахче 1:0 Штутгарт 02.10.25 Базель 2:0 Штутгарт 25.09.25 Штутгарт 2:1 Сельта 6 21 Гоу Эхед Иглс 4 2 0 2 4 - 5 27.11.25 22:00 Гоу Эхед Иглс - Штутгарт 06.11.25 РБ Зальцбург 2:0 Гоу Эхед Иглс 23.10.25 Гоу Эхед Иглс 2:1 Астон Вилла 02.10.25 Панатинаикос 1:2 Гоу Эхед Иглс 25.09.25 Гоу Эхед Иглс 0:1 ФКСБ 6 22 Янг Бойз 4 2 0 2 6 - 10 27.11.25 19:45 Астон Вилла - Янг Бойз 06.11.25 ПАОК 4:0 Янг Бойз 23.10.25 Янг Бойз 3:2 Лудогорец 02.10.25 ФКСБ 0:2 Янг Бойз 25.09.25 Янг Бойз 1:4 Панатинаикос 6 23 Ноттингем Форест 4 1 2 1 6 - 5 27.11.25 22:00 Ноттингем Форест - Мальмё 06.11.25 Штурм Грац 0:0 Ноттингем Форест 23.10.25 Ноттингем Форест 2:0 Порту 02.10.25 Ноттингем Форест 2:3 Мидтьюлланд 24.09.25 Бетис 2:2 Ноттингем Форест 5 24 Болонья 4 1 2 1 3 - 3 27.11.25 22:00 Болонья - РБ Зальцбург 06.11.25 Болонья 0:0 Бранн 23.10.25 ФКСБ 1:2 Болонья 02.10.25 Болонья 1:1 Фрайбург 25.09.25 Астон Вилла 1:0 Болонья 5 25 Црвена Звезда 4 1 1 2 3 - 5 27.11.25 22:00 Црвена Звезда - ФКСБ 06.11.25 Црвена Звезда 1:0 Лилль 23.10.25 Брага 2:0 Црвена Звезда 02.10.25 Порту 2:1 Црвена Звезда 24.09.25 Црвена Звезда 1:1 Селтик 4 25 Штурм Грац 4 1 1 2 3 - 5 27.11.25 22:00 Панатинаикос - Штурм Грац 06.11.25 Штурм Грац 0:0 Ноттингем Форест 23.10.25 Селтик 2:1 Штурм Грац 02.10.25 Штурм Грац 2:1 Глазго Рейнджерс 24.09.25 Мидтьюлланд 2:0 Штурм Грац 4 27 Селтик 4 1 1 2 4 - 7 27.11.25 19:45 Фейеноорд - Селтик 06.11.25 Мидтьюлланд 3:1 Селтик 23.10.25 Селтик 2:1 Штурм Грац 02.10.25 Селтик 0:2 Брага 24.09.25 Црвена Звезда 1:1 Селтик 4 28 РБ Зальцбург 4 1 0 3 4 - 6 27.11.25 22:00 Болонья - РБ Зальцбург 06.11.25 РБ Зальцбург 2:0 Гоу Эхед Иглс 23.10.25 РБ Зальцбург 2:3 Ференцварош 02.10.25 Лион 2:0 РБ Зальцбург 25.09.25 РБ Зальцбург 0:1 Порту 3 29 Фейеноорд 4 1 0 3 3 - 6 27.11.25 19:45 Фейеноорд - Селтик 06.11.25 Штутгарт 2:0 Фейеноорд 23.10.25 Фейеноорд 3:1 Панатинаикос 02.10.25 Фейеноорд 0:2 Астон Вилла 24.09.25 Брага 1:0 Фейеноорд 3 30 Лудогорец 4 1 0 3 5 - 9 27.11.25 19:45 Лудогорец - Сельта 06.11.25 Ференцварош 3:1 Лудогорец 23.10.25 Янг Бойз 3:2 Лудогорец 02.10.25 Лудогорец 0:2 Бетис 24.09.25 Мальмё 1:2 Лудогорец 3 31 ФКСБ 4 1 0 3 3 - 7 27.11.25 22:00 Црвена Звезда - ФКСБ 06.11.25 Базель 3:1 ФКСБ 23.10.25 ФКСБ 1:2 Болонья 02.10.25 ФКСБ 0:2 Янг Бойз 25.09.25 Гоу Эхед Иглс 0:1 ФКСБ 3 32 Утрехт 4 0 1 3 1 - 5 27.11.25 22:00 Бетис - Утрехт 06.11.25 Утрехт 1:1 Порту 23.10.25 Фрайбург 2:0 Утрехт 02.10.25 Бранн 1:0 Утрехт 25.09.25 Утрехт 0:1 Лион 1 33 Мальмё 4 0 1 3 2 - 7 27.11.25 22:00 Ноттингем Форест - Мальмё 06.11.25 Мальмё 0:1 Панатинаикос 23.10.25 Мальмё 1:1 Динамо Загреб 02.10.25 Виктория Пльзень 3:0 Мальмё 24.09.25 Мальмё 1:2 Лудогорец 1 34 Маккаби Тель-Авив 4 0 1 3 1 - 8 27.11.25 22:00 Маккаби Тель-Авив - Лион 06.11.25 Астон Вилла 2:0 Маккаби Тель-Авив 23.10.25 Маккаби Тель-Авив 0:3 Мидтьюлланд 02.10.25 Маккаби Тель-Авив 1:3 Динамо Загреб 24.09.25 ПАОК 0:0 Маккаби Тель-Авив 1 35 Ницца 4 0 0 4 4 - 9 27.11.25 19:45 Порту - Ницца 06.11.25 Ницца 1:3 Фрайбург 23.10.25 Сельта 2:1 Ницца 02.10.25 Фенербахче 2:1 Ницца 24.09.25 Ницца 1:2 Рома 0 36 Глазго Рейнджерс 4 0 0 4 1 - 8 27.11.25 22:00 Глазго Рейнджерс - Брага 06.11.25 Глазго Рейнджерс 0:2 Рома 23.10.25 Бранн 3:0 Глазго Рейнджерс 02.10.25 Штурм Грац 2:1 Глазго Рейнджерс 25.09.25 Глазго Рейнджерс 0:1 Генк 0 Полная таблица

