Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Европы
Штутгарт
06.11.2025 22:00 – FT 2 : 0
Фейеноорд
Лига Европы
07 ноября 2025, 00:23 | Обновлено 07 ноября 2025, 00:38
Таблица Лиги Европы. Ассист Довбика, результаты 4-го тура, экватор пройден

Вечером 6 ноября состоялись матчи 4-го тура Лиги Европы УЕФА

Таблица Лиги Европы. Ассист Довбика, результаты 4-го тура, экватор пройден
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Вечером 6 ноября проходят матчи 4-го тура Лиги Европы УЕФА 2025/26.

Во втором блоке сыграны заключительные 9 поединков тура. Турнир прошел свой экватор.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Артем Довбик сделал ассист и помог римской команде Рома выиграть матч у шотландского клуба Рейнджерс (2:0). Рома набрала 6 очков и занимает 18-е место.

Лидеры: Мидтъюлланд (12 очков), Фрайбург, Ференцварош (по 10), Сельта, Брага, Астон Вилла, Лион (по 9).

Лига Европы УЕФА 2025/26

4-й тур, 6 ноября 2025

  • 22:00. Астон Вилла (Англия) – Маккаби Тель-Авив (Израиль) – 2:0
  • 22:00. Бетис (Испания) – Лион (Франция) – 2:0
  • 22:00. Болонья (Италия) – Бранн (Норвегия) – 0:0
  • 22:00. Брага (Португалия) – Генк (Бельгия) – 3:4
  • 22:00. Виктория Пльзень (Чехия) – Фенербахче (Турция) – 0:0
  • 22:00. ПАОК (Греция) – Янг Бойз (Швейцария) – 4:0
  • 22:00. Рейнджерс (Шотландия) – Рома (Италия) – 0:2
  • 22:00. Ференцварош (Венгрия) – Лудогорец (Болгария) – 3:1
  • 22:00. Штутгарт (Германия) – Фейеноорд (Нидерланды) – 2:0

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Мидтьюлланд 4 4 0 0 11 - 3 27.11.25 19:45 Рома - Мидтьюлланд06.11.25 Мидтьюлланд 3:1 Селтик23.10.25 Маккаби Тель-Авив 0:3 Мидтьюлланд02.10.25 Ноттингем Форест 2:3 Мидтьюлланд24.09.25 Мидтьюлланд 2:0 Штурм Грац 12
2 Фрайбург 4 3 1 0 8 - 3 27.11.25 19:45 Виктория Пльзень - Фрайбург06.11.25 Ницца 1:3 Фрайбург23.10.25 Фрайбург 2:0 Утрехт02.10.25 Болонья 1:1 Фрайбург24.09.25 Фрайбург 2:1 Базель 10
3 Ференцварош 4 3 1 0 8 - 4 27.11.25 19:45 Фенербахче - Ференцварош06.11.25 Ференцварош 3:1 Лудогорец23.10.25 РБ Зальцбург 2:3 Ференцварош02.10.25 Генк 0:1 Ференцварош25.09.25 Ференцварош 1:1 Виктория Пльзень 10
4 Сельта 4 3 0 1 9 - 4 27.11.25 19:45 Лудогорец - Сельта06.11.25 Динамо Загреб 0:3 Сельта23.10.25 Сельта 2:1 Ницца02.10.25 Сельта 3:1 ПАОК25.09.25 Штутгарт 2:1 Сельта 9
5 Брага 4 3 0 1 8 - 4 27.11.25 22:00 Глазго Рейнджерс - Брага06.11.25 Брага 3:4 Генк23.10.25 Брага 2:0 Црвена Звезда02.10.25 Селтик 0:2 Брага24.09.25 Брага 1:0 Фейеноорд 9
6 Астон Вилла 4 3 0 1 6 - 2 27.11.25 19:45 Астон Вилла - Янг Бойз06.11.25 Астон Вилла 2:0 Маккаби Тель-Авив23.10.25 Гоу Эхед Иглс 2:1 Астон Вилла02.10.25 Фейеноорд 0:2 Астон Вилла25.09.25 Астон Вилла 1:0 Болонья 9
7 Лион 4 3 0 1 5 - 2 27.11.25 22:00 Маккаби Тель-Авив - Лион06.11.25 Бетис 2:0 Лион23.10.25 Лион 2:0 Базель02.10.25 Лион 2:0 РБ Зальцбург25.09.25 Утрехт 0:1 Лион 9
8 Виктория Пльзень 4 2 2 0 6 - 2 27.11.25 19:45 Виктория Пльзень - Фрайбург06.11.25 Виктория Пльзень 0:0 Фенербахче23.10.25 Рома 1:2 Виктория Пльзень02.10.25 Виктория Пльзень 3:0 Мальмё25.09.25 Ференцварош 1:1 Виктория Пльзень 8
9 Бетис 4 2 2 0 6 - 2 27.11.25 22:00 Бетис - Утрехт06.11.25 Бетис 2:0 Лион23.10.25 Генк 0:0 Бетис02.10.25 Лудогорец 0:2 Бетис24.09.25 Бетис 2:2 Ноттингем Форест 8
10 ПАОК 4 2 1 1 9 - 6 27.11.25 19:45 ПАОК - Бранн06.11.25 ПАОК 4:0 Янг Бойз23.10.25 Лилль 3:4 ПАОК02.10.25 Сельта 3:1 ПАОК24.09.25 ПАОК 0:0 Маккаби Тель-Авив 7
11 Бранн 4 2 1 1 5 - 2 27.11.25 19:45 ПАОК - Бранн06.11.25 Болонья 0:0 Бранн23.10.25 Бранн 3:0 Глазго Рейнджерс02.10.25 Бранн 1:0 Утрехт25.09.25 Лилль 2:1 Бранн 7
12 Динамо Загреб 4 2 1 1 7 - 6 27.11.25 19:45 Лилль - Динамо Загреб06.11.25 Динамо Загреб 0:3 Сельта23.10.25 Мальмё 1:1 Динамо Загреб02.10.25 Маккаби Тель-Авив 1:3 Динамо Загреб24.09.25 Динамо Загреб 3:1 Фенербахче 7
13 Генк 4 2 1 1 5 - 4 27.11.25 22:00 Генк - Базель06.11.25 Брага 3:4 Генк23.10.25 Генк 0:0 Бетис02.10.25 Генк 0:1 Ференцварош25.09.25 Глазго Рейнджерс 0:1 Генк 7
14 Порту 4 2 1 1 4 - 4 27.11.25 19:45 Порту - Ницца06.11.25 Утрехт 1:1 Порту23.10.25 Ноттингем Форест 2:0 Порту02.10.25 Порту 2:1 Црвена Звезда25.09.25 РБ Зальцбург 0:1 Порту 7
15 Фенербахче 4 2 1 1 4 - 4 27.11.25 19:45 Фенербахче - Ференцварош06.11.25 Виктория Пльзень 0:0 Фенербахче23.10.25 Фенербахче 1:0 Штутгарт02.10.25 Фенербахче 2:1 Ницца24.09.25 Динамо Загреб 3:1 Фенербахче 7
16 Панатинаикос 4 2 0 2 7 - 6 27.11.25 22:00 Панатинаикос - Штурм Грац06.11.25 Мальмё 0:1 Панатинаикос23.10.25 Фейеноорд 3:1 Панатинаикос02.10.25 Панатинаикос 1:2 Гоу Эхед Иглс25.09.25 Янг Бойз 1:4 Панатинаикос 6
17 Базель 4 2 0 2 6 - 5 27.11.25 22:00 Генк - Базель06.11.25 Базель 3:1 ФКСБ23.10.25 Лион 2:0 Базель02.10.25 Базель 2:0 Штутгарт24.09.25 Фрайбург 2:1 Базель 6
18 Рома 4 2 0 2 5 - 4 27.11.25 19:45 Рома - Мидтьюлланд06.11.25 Глазго Рейнджерс 0:2 Рома23.10.25 Рома 1:2 Виктория Пльзень02.10.25 Рома 0:1 Лилль24.09.25 Ницца 1:2 Рома 6
19 Лилль 4 2 0 2 6 - 6 27.11.25 19:45 Лилль - Динамо Загреб06.11.25 Црвена Звезда 1:0 Лилль23.10.25 Лилль 3:4 ПАОК02.10.25 Рома 0:1 Лилль25.09.25 Лилль 2:1 Бранн 6
20 Штутгарт 4 2 0 2 4 - 4 27.11.25 22:00 Гоу Эхед Иглс - Штутгарт06.11.25 Штутгарт 2:0 Фейеноорд23.10.25 Фенербахче 1:0 Штутгарт02.10.25 Базель 2:0 Штутгарт25.09.25 Штутгарт 2:1 Сельта 6
21 Гоу Эхед Иглс 4 2 0 2 4 - 5 27.11.25 22:00 Гоу Эхед Иглс - Штутгарт06.11.25 РБ Зальцбург 2:0 Гоу Эхед Иглс23.10.25 Гоу Эхед Иглс 2:1 Астон Вилла02.10.25 Панатинаикос 1:2 Гоу Эхед Иглс25.09.25 Гоу Эхед Иглс 0:1 ФКСБ 6
22 Янг Бойз 4 2 0 2 6 - 10 27.11.25 19:45 Астон Вилла - Янг Бойз06.11.25 ПАОК 4:0 Янг Бойз23.10.25 Янг Бойз 3:2 Лудогорец02.10.25 ФКСБ 0:2 Янг Бойз25.09.25 Янг Бойз 1:4 Панатинаикос 6
23 Ноттингем Форест 4 1 2 1 6 - 5 27.11.25 22:00 Ноттингем Форест - Мальмё06.11.25 Штурм Грац 0:0 Ноттингем Форест23.10.25 Ноттингем Форест 2:0 Порту02.10.25 Ноттингем Форест 2:3 Мидтьюлланд24.09.25 Бетис 2:2 Ноттингем Форест 5
24 Болонья 4 1 2 1 3 - 3 27.11.25 22:00 Болонья - РБ Зальцбург06.11.25 Болонья 0:0 Бранн23.10.25 ФКСБ 1:2 Болонья02.10.25 Болонья 1:1 Фрайбург25.09.25 Астон Вилла 1:0 Болонья 5
25 Црвена Звезда 4 1 1 2 3 - 5 27.11.25 22:00 Црвена Звезда - ФКСБ06.11.25 Црвена Звезда 1:0 Лилль23.10.25 Брага 2:0 Црвена Звезда02.10.25 Порту 2:1 Црвена Звезда24.09.25 Црвена Звезда 1:1 Селтик 4
25 Штурм Грац 4 1 1 2 3 - 5 27.11.25 22:00 Панатинаикос - Штурм Грац06.11.25 Штурм Грац 0:0 Ноттингем Форест23.10.25 Селтик 2:1 Штурм Грац02.10.25 Штурм Грац 2:1 Глазго Рейнджерс24.09.25 Мидтьюлланд 2:0 Штурм Грац 4
27 Селтик 4 1 1 2 4 - 7 27.11.25 19:45 Фейеноорд - Селтик06.11.25 Мидтьюлланд 3:1 Селтик23.10.25 Селтик 2:1 Штурм Грац02.10.25 Селтик 0:2 Брага24.09.25 Црвена Звезда 1:1 Селтик 4
28 РБ Зальцбург 4 1 0 3 4 - 6 27.11.25 22:00 Болонья - РБ Зальцбург06.11.25 РБ Зальцбург 2:0 Гоу Эхед Иглс23.10.25 РБ Зальцбург 2:3 Ференцварош02.10.25 Лион 2:0 РБ Зальцбург25.09.25 РБ Зальцбург 0:1 Порту 3
29 Фейеноорд 4 1 0 3 3 - 6 27.11.25 19:45 Фейеноорд - Селтик06.11.25 Штутгарт 2:0 Фейеноорд23.10.25 Фейеноорд 3:1 Панатинаикос02.10.25 Фейеноорд 0:2 Астон Вилла24.09.25 Брага 1:0 Фейеноорд 3
30 Лудогорец 4 1 0 3 5 - 9 27.11.25 19:45 Лудогорец - Сельта06.11.25 Ференцварош 3:1 Лудогорец23.10.25 Янг Бойз 3:2 Лудогорец02.10.25 Лудогорец 0:2 Бетис24.09.25 Мальмё 1:2 Лудогорец 3
31 ФКСБ 4 1 0 3 3 - 7 27.11.25 22:00 Црвена Звезда - ФКСБ06.11.25 Базель 3:1 ФКСБ23.10.25 ФКСБ 1:2 Болонья02.10.25 ФКСБ 0:2 Янг Бойз25.09.25 Гоу Эхед Иглс 0:1 ФКСБ 3
32 Утрехт 4 0 1 3 1 - 5 27.11.25 22:00 Бетис - Утрехт06.11.25 Утрехт 1:1 Порту23.10.25 Фрайбург 2:0 Утрехт02.10.25 Бранн 1:0 Утрехт25.09.25 Утрехт 0:1 Лион 1
33 Мальмё 4 0 1 3 2 - 7 27.11.25 22:00 Ноттингем Форест - Мальмё06.11.25 Мальмё 0:1 Панатинаикос23.10.25 Мальмё 1:1 Динамо Загреб02.10.25 Виктория Пльзень 3:0 Мальмё24.09.25 Мальмё 1:2 Лудогорец 1
34 Маккаби Тель-Авив 4 0 1 3 1 - 8 27.11.25 22:00 Маккаби Тель-Авив - Лион06.11.25 Астон Вилла 2:0 Маккаби Тель-Авив23.10.25 Маккаби Тель-Авив 0:3 Мидтьюлланд02.10.25 Маккаби Тель-Авив 1:3 Динамо Загреб24.09.25 ПАОК 0:0 Маккаби Тель-Авив 1
35 Ницца 4 0 0 4 4 - 9 27.11.25 19:45 Порту - Ницца06.11.25 Ницца 1:3 Фрайбург23.10.25 Сельта 2:1 Ницца02.10.25 Фенербахче 2:1 Ницца24.09.25 Ницца 1:2 Рома 0
36 Глазго Рейнджерс 4 0 0 4 1 - 8 27.11.25 22:00 Глазго Рейнджерс - Брага06.11.25 Глазго Рейнджерс 0:2 Рома23.10.25 Бранн 3:0 Глазго Рейнджерс02.10.25 Штурм Грац 2:1 Глазго Рейнджерс25.09.25 Глазго Рейнджерс 0:1 Генк 0
Полная таблица

Инфографика

Таблица Лига конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
С ассистом Довбика. Рома добыла победу в матче Лиги Европы
ВИДЕО. Бленуце забил первый гол за Динамо, сделав 6:0 против Зриньски в ЛК
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
