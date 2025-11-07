Таблица Лиги Европы. Ассист Довбика, результаты 4-го тура, экватор пройден
Вечером 6 ноября состоялись матчи 4-го тура Лиги Европы УЕФА
Вечером 6 ноября проходят матчи 4-го тура Лиги Европы УЕФА 2025/26.
Во втором блоке сыграны заключительные 9 поединков тура. Турнир прошел свой экватор.
Артем Довбик сделал ассист и помог римской команде Рома выиграть матч у шотландского клуба Рейнджерс (2:0). Рома набрала 6 очков и занимает 18-е место.
Лидеры: Мидтъюлланд (12 очков), Фрайбург, Ференцварош (по 10), Сельта, Брага, Астон Вилла, Лион (по 9).
Лига Европы УЕФА 2025/26
4-й тур, 6 ноября 2025
- 22:00. Астон Вилла (Англия) – Маккаби Тель-Авив (Израиль) – 2:0
- 22:00. Бетис (Испания) – Лион (Франция) – 2:0
- 22:00. Болонья (Италия) – Бранн (Норвегия) – 0:0
- 22:00. Брага (Португалия) – Генк (Бельгия) – 3:4
- 22:00. Виктория Пльзень (Чехия) – Фенербахче (Турция) – 0:0
- 22:00. ПАОК (Греция) – Янг Бойз (Швейцария) – 4:0
- 22:00. Рейнджерс (Шотландия) – Рома (Италия) – 0:2
- 22:00. Ференцварош (Венгрия) – Лудогорец (Болгария) – 3:1
- 22:00. Штутгарт (Германия) – Фейеноорд (Нидерланды) – 2:0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Мидтьюлланд
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|27.11.25 19:45 Рома - Мидтьюлланд06.11.25 Мидтьюлланд 3:1 Селтик23.10.25 Маккаби Тель-Авив 0:3 Мидтьюлланд02.10.25 Ноттингем Форест 2:3 Мидтьюлланд24.09.25 Мидтьюлланд 2:0 Штурм Грац
|12
|2
|Фрайбург
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|27.11.25 19:45 Виктория Пльзень - Фрайбург06.11.25 Ницца 1:3 Фрайбург23.10.25 Фрайбург 2:0 Утрехт02.10.25 Болонья 1:1 Фрайбург24.09.25 Фрайбург 2:1 Базель
|10
|3
|Ференцварош
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|27.11.25 19:45 Фенербахче - Ференцварош06.11.25 Ференцварош 3:1 Лудогорец23.10.25 РБ Зальцбург 2:3 Ференцварош02.10.25 Генк 0:1 Ференцварош25.09.25 Ференцварош 1:1 Виктория Пльзень
|10
|4
|Сельта
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|27.11.25 19:45 Лудогорец - Сельта06.11.25 Динамо Загреб 0:3 Сельта23.10.25 Сельта 2:1 Ницца02.10.25 Сельта 3:1 ПАОК25.09.25 Штутгарт 2:1 Сельта
|9
|5
|Брага
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|27.11.25 22:00 Глазго Рейнджерс - Брага06.11.25 Брага 3:4 Генк23.10.25 Брага 2:0 Црвена Звезда02.10.25 Селтик 0:2 Брага24.09.25 Брага 1:0 Фейеноорд
|9
|6
|Астон Вилла
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|27.11.25 19:45 Астон Вилла - Янг Бойз06.11.25 Астон Вилла 2:0 Маккаби Тель-Авив23.10.25 Гоу Эхед Иглс 2:1 Астон Вилла02.10.25 Фейеноорд 0:2 Астон Вилла25.09.25 Астон Вилла 1:0 Болонья
|9
|7
|Лион
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|27.11.25 22:00 Маккаби Тель-Авив - Лион06.11.25 Бетис 2:0 Лион23.10.25 Лион 2:0 Базель02.10.25 Лион 2:0 РБ Зальцбург25.09.25 Утрехт 0:1 Лион
|9
|8
|Виктория Пльзень
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|27.11.25 19:45 Виктория Пльзень - Фрайбург06.11.25 Виктория Пльзень 0:0 Фенербахче23.10.25 Рома 1:2 Виктория Пльзень02.10.25 Виктория Пльзень 3:0 Мальмё25.09.25 Ференцварош 1:1 Виктория Пльзень
|8
|9
|Бетис
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|27.11.25 22:00 Бетис - Утрехт06.11.25 Бетис 2:0 Лион23.10.25 Генк 0:0 Бетис02.10.25 Лудогорец 0:2 Бетис24.09.25 Бетис 2:2 Ноттингем Форест
|8
|10
|ПАОК
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|27.11.25 19:45 ПАОК - Бранн06.11.25 ПАОК 4:0 Янг Бойз23.10.25 Лилль 3:4 ПАОК02.10.25 Сельта 3:1 ПАОК24.09.25 ПАОК 0:0 Маккаби Тель-Авив
|7
|11
|Бранн
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|27.11.25 19:45 ПАОК - Бранн06.11.25 Болонья 0:0 Бранн23.10.25 Бранн 3:0 Глазго Рейнджерс02.10.25 Бранн 1:0 Утрехт25.09.25 Лилль 2:1 Бранн
|7
|12
|Динамо Загреб
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|27.11.25 19:45 Лилль - Динамо Загреб06.11.25 Динамо Загреб 0:3 Сельта23.10.25 Мальмё 1:1 Динамо Загреб02.10.25 Маккаби Тель-Авив 1:3 Динамо Загреб24.09.25 Динамо Загреб 3:1 Фенербахче
|7
|13
|Генк
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|27.11.25 22:00 Генк - Базель06.11.25 Брага 3:4 Генк23.10.25 Генк 0:0 Бетис02.10.25 Генк 0:1 Ференцварош25.09.25 Глазго Рейнджерс 0:1 Генк
|7
|14
|Порту
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|27.11.25 19:45 Порту - Ницца06.11.25 Утрехт 1:1 Порту23.10.25 Ноттингем Форест 2:0 Порту02.10.25 Порту 2:1 Црвена Звезда25.09.25 РБ Зальцбург 0:1 Порту
|7
|15
|Фенербахче
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|27.11.25 19:45 Фенербахче - Ференцварош06.11.25 Виктория Пльзень 0:0 Фенербахче23.10.25 Фенербахче 1:0 Штутгарт02.10.25 Фенербахче 2:1 Ницца24.09.25 Динамо Загреб 3:1 Фенербахче
|7
|16
|Панатинаикос
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|27.11.25 22:00 Панатинаикос - Штурм Грац06.11.25 Мальмё 0:1 Панатинаикос23.10.25 Фейеноорд 3:1 Панатинаикос02.10.25 Панатинаикос 1:2 Гоу Эхед Иглс25.09.25 Янг Бойз 1:4 Панатинаикос
|6
|17
|Базель
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|27.11.25 22:00 Генк - Базель06.11.25 Базель 3:1 ФКСБ23.10.25 Лион 2:0 Базель02.10.25 Базель 2:0 Штутгарт24.09.25 Фрайбург 2:1 Базель
|6
|18
|Рома
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|27.11.25 19:45 Рома - Мидтьюлланд06.11.25 Глазго Рейнджерс 0:2 Рома23.10.25 Рома 1:2 Виктория Пльзень02.10.25 Рома 0:1 Лилль24.09.25 Ницца 1:2 Рома
|6
|19
|Лилль
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|27.11.25 19:45 Лилль - Динамо Загреб06.11.25 Црвена Звезда 1:0 Лилль23.10.25 Лилль 3:4 ПАОК02.10.25 Рома 0:1 Лилль25.09.25 Лилль 2:1 Бранн
|6
|20
|Штутгарт
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|27.11.25 22:00 Гоу Эхед Иглс - Штутгарт06.11.25 Штутгарт 2:0 Фейеноорд23.10.25 Фенербахче 1:0 Штутгарт02.10.25 Базель 2:0 Штутгарт25.09.25 Штутгарт 2:1 Сельта
|6
|21
|Гоу Эхед Иглс
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|27.11.25 22:00 Гоу Эхед Иглс - Штутгарт06.11.25 РБ Зальцбург 2:0 Гоу Эхед Иглс23.10.25 Гоу Эхед Иглс 2:1 Астон Вилла02.10.25 Панатинаикос 1:2 Гоу Эхед Иглс25.09.25 Гоу Эхед Иглс 0:1 ФКСБ
|6
|22
|Янг Бойз
|4
|2
|0
|2
|6 - 10
|27.11.25 19:45 Астон Вилла - Янг Бойз06.11.25 ПАОК 4:0 Янг Бойз23.10.25 Янг Бойз 3:2 Лудогорец02.10.25 ФКСБ 0:2 Янг Бойз25.09.25 Янг Бойз 1:4 Панатинаикос
|6
|23
|Ноттингем Форест
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|27.11.25 22:00 Ноттингем Форест - Мальмё06.11.25 Штурм Грац 0:0 Ноттингем Форест23.10.25 Ноттингем Форест 2:0 Порту02.10.25 Ноттингем Форест 2:3 Мидтьюлланд24.09.25 Бетис 2:2 Ноттингем Форест
|5
|24
|Болонья
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|27.11.25 22:00 Болонья - РБ Зальцбург06.11.25 Болонья 0:0 Бранн23.10.25 ФКСБ 1:2 Болонья02.10.25 Болонья 1:1 Фрайбург25.09.25 Астон Вилла 1:0 Болонья
|5
|25
|Црвена Звезда
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|27.11.25 22:00 Црвена Звезда - ФКСБ06.11.25 Црвена Звезда 1:0 Лилль23.10.25 Брага 2:0 Црвена Звезда02.10.25 Порту 2:1 Црвена Звезда24.09.25 Црвена Звезда 1:1 Селтик
|4
|25
|Штурм Грац
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|27.11.25 22:00 Панатинаикос - Штурм Грац06.11.25 Штурм Грац 0:0 Ноттингем Форест23.10.25 Селтик 2:1 Штурм Грац02.10.25 Штурм Грац 2:1 Глазго Рейнджерс24.09.25 Мидтьюлланд 2:0 Штурм Грац
|4
|27
|Селтик
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|27.11.25 19:45 Фейеноорд - Селтик06.11.25 Мидтьюлланд 3:1 Селтик23.10.25 Селтик 2:1 Штурм Грац02.10.25 Селтик 0:2 Брага24.09.25 Црвена Звезда 1:1 Селтик
|4
|28
|РБ Зальцбург
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|27.11.25 22:00 Болонья - РБ Зальцбург06.11.25 РБ Зальцбург 2:0 Гоу Эхед Иглс23.10.25 РБ Зальцбург 2:3 Ференцварош02.10.25 Лион 2:0 РБ Зальцбург25.09.25 РБ Зальцбург 0:1 Порту
|3
|29
|Фейеноорд
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|27.11.25 19:45 Фейеноорд - Селтик06.11.25 Штутгарт 2:0 Фейеноорд23.10.25 Фейеноорд 3:1 Панатинаикос02.10.25 Фейеноорд 0:2 Астон Вилла24.09.25 Брага 1:0 Фейеноорд
|3
|30
|Лудогорец
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|27.11.25 19:45 Лудогорец - Сельта06.11.25 Ференцварош 3:1 Лудогорец23.10.25 Янг Бойз 3:2 Лудогорец02.10.25 Лудогорец 0:2 Бетис24.09.25 Мальмё 1:2 Лудогорец
|3
|31
|ФКСБ
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|27.11.25 22:00 Црвена Звезда - ФКСБ06.11.25 Базель 3:1 ФКСБ23.10.25 ФКСБ 1:2 Болонья02.10.25 ФКСБ 0:2 Янг Бойз25.09.25 Гоу Эхед Иглс 0:1 ФКСБ
|3
|32
|Утрехт
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|27.11.25 22:00 Бетис - Утрехт06.11.25 Утрехт 1:1 Порту23.10.25 Фрайбург 2:0 Утрехт02.10.25 Бранн 1:0 Утрехт25.09.25 Утрехт 0:1 Лион
|1
|33
|Мальмё
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|27.11.25 22:00 Ноттингем Форест - Мальмё06.11.25 Мальмё 0:1 Панатинаикос23.10.25 Мальмё 1:1 Динамо Загреб02.10.25 Виктория Пльзень 3:0 Мальмё24.09.25 Мальмё 1:2 Лудогорец
|1
|34
|Маккаби Тель-Авив
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|27.11.25 22:00 Маккаби Тель-Авив - Лион06.11.25 Астон Вилла 2:0 Маккаби Тель-Авив23.10.25 Маккаби Тель-Авив 0:3 Мидтьюлланд02.10.25 Маккаби Тель-Авив 1:3 Динамо Загреб24.09.25 ПАОК 0:0 Маккаби Тель-Авив
|1
|35
|Ницца
|4
|0
|0
|4
|4 - 9
|27.11.25 19:45 Порту - Ницца06.11.25 Ницца 1:3 Фрайбург23.10.25 Сельта 2:1 Ницца02.10.25 Фенербахче 2:1 Ницца24.09.25 Ницца 1:2 Рома
|0
|36
|Глазго Рейнджерс
|4
|0
|0
|4
|1 - 8
|27.11.25 22:00 Глазго Рейнджерс - Брага06.11.25 Глазго Рейнджерс 0:2 Рома23.10.25 Бранн 3:0 Глазго Рейнджерс02.10.25 Штурм Грац 2:1 Глазго Рейнджерс25.09.25 Глазго Рейнджерс 0:1 Генк
|0
Инфографика
