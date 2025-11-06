Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  С ассистом Довбика. Рома добыла победу в матче Лиги Европы
Глазго Рейнджерс
06.11.2025 22:00 – FT 0 : 2
Рома
06 ноября 2025, 23:54
С ассистом Довбика. Рома добыла победу в матче Лиги Европы

Римский клуб одолел «Рейнджерс»

С ассистом Довбика. Рома добыла победу в матче Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Рома

6 ноября в рамках четвертого тура основного раунда Лиги Европы встретились «Рейнджерс» и «Рома».

Поединок проходил на стадионе «Айброкс» в Глазго.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Гости добыли победу со счетом 0:2, забив два гола в первом тайме: с передач Кристанте забил Суле, с передачи Довбика отличился Пеллегрини. Украинского нападающий покинул поле на 86-й минуте.

С шестью очками «Рома» идет на 18-м месте. «Рейнджерс» с нулем очков – последний.

Лига Европы. Основной раунд. 4-й тур

Рейнджерс – Рома – 0:2

Голы: Суле, 13, Пеллегрини, 37

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
