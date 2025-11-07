Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Рейнджерс – Рома – 0:2. Голевой пас Довбика. Видео голов и обзор матча
Лига Европы
07 ноября 2025, 00:13 | Обновлено 07 ноября 2025, 00:58
Рейнджерс – Рома – 0:2. Голевой пас Довбика. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча Лиги Европы

Рейнджерс – Рома – 0:2. Голевой пас Довбика. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Рома

В четверг, 6 ноября, проходил матч четвертого тура основного раунда Лиги Европы между «Рейджерсом» и римской «Ромой».

Встречу принимал стадион «Айброкс» в Глазго. Встреча началась на 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Гости из Рима добыли победу со счетом 0:2. Украинский нападающий гостей Артем Довбик вышел в стартовом составе и отличился одной голевой передачей.

Лига Европы. Основной раунд. 4-й тур

Рейнджерс – Рома – 0:2

Голы: Суле, 13, Пеллегрини, 36

Таблица Лиги Европы. Ассист Довбика, результаты 4-го тура, экватор пройден
Таблица Лига конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
ВИДЕО. Бленуце забил первый гол за Динамо, сделав 6:0 против Зриньски в ЛК
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
