Рейнджерс – Рома – 0:2. Голевой пас Довбика. Видео голов и обзор матча

В четверг, 6 ноября, проходил матч четвертого тура основного раунда Лиги Европы между «Рейджерсом» и римской «Ромой».

Встречу принимал стадион «Айброкс» в Глазго. Встреча началась на 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Гости из Рима добыли победу со счетом 0:2. Украинский нападающий гостей Артем Довбик вышел в стартовом составе и отличился одной голевой передачей.

Лига Европы. Основной раунд. 4-й тур

Рейнджерс – Рома – 0:2

Голы: Суле, 13, Пеллегрини, 36