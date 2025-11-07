Лига Европы07 ноября 2025, 00:13 | Обновлено 07 ноября 2025, 00:58
Рейнджерс – Рома – 0:2. Голевой пас Довбика. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча Лиги Европы
07 ноября 2025, 00:13 | Обновлено 07 ноября 2025, 00:58
В четверг, 6 ноября, проходил матч четвертого тура основного раунда Лиги Европы между «Рейджерсом» и римской «Ромой».
Встречу принимал стадион «Айброкс» в Глазго. Встреча началась на 22:00 по киевскому времени.
Гости из Рима добыли победу со счетом 0:2. Украинский нападающий гостей Артем Довбик вышел в стартовом составе и отличился одной голевой передачей.
Лига Европы. Основной раунд. 4-й тур
Рейнджерс – Рома – 0:2
Голы: Суле, 13, Пеллегрини, 36
