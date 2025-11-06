Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Рейнджерс – Рома. Довбик – в старте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Европы
Глазго Рейнджерс
06.11.2025 22:00 – перерыв 0 : 2
Рома
Лига Европы
06 ноября 2025, 22:00 |
Рейнджерс – Рома. Довбик – в старте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча четвертого тура Лиги Европы 6 ноября в 22:00

06 ноября 2025, 22:00 |
Рейнджерс – Рома. Довбик – в старте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

6 ноября состоится матч четвертого тура Лиги Европы 2025/26 между командами Глазго Рейнджерс (Шотландия) и Рома Рим (Италия).

Поединок пройдет на стадионе Айброкс в Глазго. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В составе волков выступает украинский форвард Артем Довбик. За три тура Рейнджерс набрал 0 очков, в активе Ромы три пункта.

Следующие соперники Рейджерса и Ромы в ЛЕ 2025/26:

  • Рейнджерс: Брага, Ференцварош, Лудогорец, Порту
  • Рома: Мидтьюлланд, Селтик, Штутгарт, Панатинаикос

Рейнджерс – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Рейнджерс – Рома
Трансляция матча В эфире

События матча

37’
ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Пеллегрини (Рома), асcист Артем Довбик.
13’
ГОЛ ! Мяч забил Матиас Суле (Рома), асcист Бриан Кристанте.
ВИДЕО. Как Довбик отличился голевой передачей в матче Лиги Европы
Первый блок Лиги Европы. Ноттингем без Зинченко не сумел обыграть Штурм
Рейнджерс – Рома. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Глазго Рейнджерс Рома Рим смотреть онлайн Лига Европы Артем Довбик
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Viktor Shuper
Довбик асист
Ответить
0
