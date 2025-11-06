Глазго Рейнджерс

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
06 ноября 2025, 05:15 | Обновлено 06 ноября 2025, 05:16
Лига Европы 2025/26: Рейнджерс – Рома. Прогноз и анонс на матч

Поединок состоится 6 ноября в 22:00 по Киеву

Лига Европы 2025/26: Рейнджерс – Рома. Прогноз и анонс на матч
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

6 ноября, свою встречу в рамках основного раунда Лиги Европы проведут Рейнджерс и Рома. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Рейнджерс

Шотландский гранд проводит слабый сезон, есть проблемы на всех фронтах, так что нужно исправлять положение. В чемпионате Рейнджерс только четвертые, причем отставание от лидера уже составляет 14 очков. Свой последний матч команда провела в полуфинале Кубка шотландской лиги, где уступила на выезде принципиальному сопернику Селтику в овертайме – 1:3, причем Рейнджерс играли в меньшинстве еще с концовки первого тайма.

Совсем плохо идут дела в основном раунде Лиги Европы, где по итогам трех туров клуб еще не набирал очков. Уступили на своем поле Генку – 0:1, а потом были выездные поражения от Штурма – 1:2 и Бранна – 0:3. Списывать неудачи на тяжелый календарь не стоит, ведь соперники были не самые грозные.

Рома

«Волки» в этом сезоне играют с переменным успехом, в чемпионате они делят второе место, отставая от лидера всего на очко. В последнем туре подопечные Гасперини, уступили на выезде прямому конкуренту Милану со счетом 0:1, хотя смотрелись не хуже соперника, а Дибала еще и пенальти не реализовал.

Свой путь в основном раунде этой Лиги Европы Рома начала с выездного матча против Ниццы, выиграв 2:1. Далее уступили на своем поле еще одному французскому клубу Лиллю - 0:1. В последней встрече команда потерпела домашнее поражение от Виктории Пльзень – 1:2. Роме будет сложно играть на два фронта, хотя все возможно.

Прогноз

Между собой сыграют известные клубы, которые ранее никогда не пересекались.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Рейнджерс – 4,76, ничья – 4,02, победа Ромы – 1,68. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Римляне считаются фаворитами, у них выше класс, сильнее состав, да и форма у них лучше. Рейнджерс в родных стенах крайне опасен, но я думаю, что Рома сможет взять три очка, поставлю на чистую победу итальянского клуба.

Прогноз Sport.ua
Глазго Рейнджерс
6 ноября 2025 -
22:00
Рома
Победа Ромы 1.68
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
