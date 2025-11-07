Гасперини оценил игру Довбика в Лиге Европы, где украинец отдал ассист

Главный тренер итальянской «Ромы» Джан Пьеро Гасперини оценил игру форварда Артема Довбика в матче Лиги Европы против шотландского «Рейнджерс» (2:0).

Украинский футболист вышел в стартовом составе римской команды, провел на поле 86 минут и записал на свой счет результативную передачу.

– Каким вы видите Довбика? Каким вы его видите в целом в последнее время? Переживает ли он период роста?

– Безусловно, да. Его игра сейчас сопровождается значительно возросшим атлетизмом и физической формой. Он также неоднократно участвовал в голевых моментах: сегодня, например, Артем очень хорошо оборонялся и разыграл мяч, когда был забит второй гол.

Довбик несколько раз был близок к тому, чтобы забить, а когда нападающий часто бьёт по воротам, да ещё и близко к ним, рано или поздно он всё же забивает. Он определённо в гораздо лучшей форме, чем в начале сезона.

Вам, ребята, нужны рейтинги (обратился к журналистам – прим). Я не списываю со счетов Довбика и Эль-Айнауи, когда кто-то играет не очень хорошо. Они оба провели отличные матчи, – подытожил Гасперини.