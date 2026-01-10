Другие новости10 января 2026, 23:18 | Обновлено 10 января 2026, 23:21
177
0
Украинцы забили уже 5 голов в 2026 году в топ-5 европейских чемпионатах
Лидером с двумя забитыми мячами стал Владислав Ванат
10 января 2026, 23:18 | Обновлено 10 января 2026, 23:21
177
0
Украинские футболисты забили уже 5 голов в топ-10 сильнейших европейских чемпионатах в 2026 году.
Лидерство среди представителей Украины захватил нападающий Жироны Владислав Ванат, который успел отличиться двумя голами в новом году: против Мальорки и Осасуны.
По одному голу имеют в своем активе одноклубник Ваната Виктор Цыганков (гол в ворота Мальорки), нападающий Ромы Артем Довбик (гол в ворота Лечче) и игрок Брентфорда Егор Ярмолюк (гол в ворота Сандерленда).
Голы украинцев в топ-10 европейских лигах в 2026 году
- 2 – Владислав Ванат (Жирона)
- 1 – Виктор Цыганков (Жирона)
- 1 – Артем Довбик (Рома)
- 1 – Егор Ярмолюк (Брентфорд)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 10 января 2026, 23:09 1
Поединок состоится 11 января в 21:00 по Киеву
Футбол | 10 января 2026, 21:02 5
Попов – о смерти Брагина
Футбол | 10.01.2026, 14:19
Теннис | 10.01.2026, 08:55
Теннис | 10.01.2026, 11:20
Комментарии 0
Популярные новости
09.01.2026, 07:42 4
09.01.2026, 08:33 6
09.01.2026, 21:21
09.01.2026, 06:32 1
09.01.2026, 10:01 15
09.01.2026, 06:02 10
10.01.2026, 08:47 16
09.01.2026, 13:43 49