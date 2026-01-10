Украинцы забили уже 5 голов в 2026 году в топ-5 европейских чемпионатах

Украинские футболисты забили уже 5 голов в топ-10 сильнейших европейских чемпионатах в 2026 году.

Лидерство среди представителей Украины захватил нападающий Жироны Владислав Ванат, который успел отличиться двумя голами в новом году: против Мальорки и Осасуны.

По одному голу имеют в своем активе одноклубник Ваната Виктор Цыганков (гол в ворота Мальорки), нападающий Ромы Артем Довбик (гол в ворота Лечче) и игрок Брентфорда Егор Ярмолюк (гол в ворота Сандерленда).

Голы украинцев в топ-10 европейских лигах в 2026 году