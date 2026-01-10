Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
10 января 2026, 23:18 | Обновлено 10 января 2026, 23:21
Украинцы забили уже 5 голов в 2026 году в топ-5 европейских чемпионатах

Лидером с двумя забитыми мячами стал Владислав Ванат

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Украинские футболисты забили уже 5 голов в топ-10 сильнейших европейских чемпионатах в 2026 году.

Лидерство среди представителей Украины захватил нападающий Жироны Владислав Ванат, который успел отличиться двумя голами в новом году: против Мальорки и Осасуны.

По одному голу имеют в своем активе одноклубник Ваната Виктор Цыганков (гол в ворота Мальорки), нападающий Ромы Артем Довбик (гол в ворота Лечче) и игрок Брентфорда Егор Ярмолюк (гол в ворота Сандерленда).

Голы украинцев в топ-10 европейских лигах в 2026 году

  • 2 – Владислав Ванат (Жирона)
  • 1 – Виктор Цыганков (Жирона)
  • 1 – Артем Довбик (Рома)
  • 1 – Егор Ярмолюк (Брентфорд)
