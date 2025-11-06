В четверг, 6 ноября состоится поединок 4-го тура основного этапа Лиги Европы между «Штутгартом» и «Фейенордом». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Штутгарт

«Швабы» проводят достаточно привычный для себя сезон. За 9 туров Бундеслиги команде удалось набрать 18 зачетных пунктов, благодаря которым она сейчас находится на 4-й строчке турнирной таблицы. Непобедимая «Бавария», занимающая первое место, опережает «Штутгарт» на 9 очков. В Кубке Германии команда прошла «Брауншвейг» и «Майнц» и квалифицировалась в 1/8 финала.

Выступления немцев в Лиге Европы выглядят не слишком убедительно. Хотя сначала «швабы» одолели «Сельту», в следующих турах коллектив уступил слабее «Базели» и «Фенербахче».

Фейернорд

Более уверенно проводит сезон нидерландская команда. После 11 туров Эредивизи «Фейернорд» имеет 28 баллов на счету и занимает 1-е место турнирной таблицы. Однако у ближайшего преследователя, «ПСВ», такое же количество набранных очков.

Однако в Лиге Европы у нидерландцев тоже не все гладко. За 3 тура «Фейернорд» смог победить только «Панатинаикос» и потерпел поражение от «Браги» и «Астон Виллы».

Личные встречи

В XXI веке коллективы не встречались в официальных играх.

Интересные факты

«Фейернорд» пропустил 10 голов в текущем сезоне Эредивизе – лучший результат среди всех команд.

«Штутгарт» победил в каждом из последних 6 домашних поединков.

«Фейернорд» в последних 5-х матчах одержал 4 победы.

Возможные стартовые составы

Штутгарт: Нюбель – Шабо, Эльч, Жаке – Миттельштадт, Стиллер, Каразор, Андрес – Леввелинг, Эль-Ханнус – Томас

Фейернорд: Валленройтер – Смал, Ватанабе, Ахмедходжич, Рид – Валенте, Таргаллин, Хван – Зауэр, Уэда, Мусса

Прогнозы

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.66.