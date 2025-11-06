Лига Европы. 4-й тур, 6 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Вечером 6 ноября проходят матчи 4-го тура Лиги Европы УЕФА 2025/26.

В этот игровой день запланировано 18 поединков (по 9 в первом и втором блоках)

Украинский форвард Артем Довбик может сыграть за итальянскую Рому против Рейнджерс из Шотландии.

Английский Ноттингем Форест с украинцем Александром Зинченко проведет матч с командой Штурм Грац из Австрии.

Лига Европы УЕФА 2025/26

4-й тур, 6 ноября 2025

19:45. Базель (Швейцария) – ФКСБ Стяуа (Румыния)

19:45. Динамо Загреб (Хорватия) – Сельта (Испания)

19:45. РБ Зальцбург (Австрия) – Гоу Эхед Иглс (Нидерланды)

19:45. Мальме (Швеция) – Панатинаикос (Греция)

19:45. Мидтьюлланд (Дания) – Селтик (Шотландия)

19:45. Ницца (Франция) – Фрайбург (Германия)

19:45. Утрехт (Нидерланды) – Порту (Португалия)

19:45. Црвена Звезда (Сербия) – Лилль (Франция)

19:45. Штурм Грац (Австрия) – Ноттингем Форест (Англия)

22:00. Астон Вилла (Англия) – Маккаби Тель-Авив (Израиль)

22:00. Бетис (Испания) – Лион (Франция)

22:00. Болонья (Италия) – Бранн (Норвегия)

22:00. Брага (Португалия) – Генк (Бельгия)

22:00. Виктория Пльзень (Чехия) – Фенербахче (Турция)

22:00. ПАОК (Греция) – Янг Бойз (Швейцария)

22:00. Рейнджерс (Шотландия) – Рома (Италия)

22:00. Ференцварош (Венгрия) – Лудогорец (Болгария)

22:00. Штутгарт (Германия) – Фейеноорд (Нидерланды)

