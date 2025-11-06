Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первый блок Лиги Европы. Ноттингем без Зинченко не сумел обыграть Штурм
Лига Европы
Утрехт
06.11.2025 19:45 – FT 1 : 1
Порту
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
06 ноября 2025, 22:14 | Обновлено 06 ноября 2025, 22:26
76
0

Первый блок Лиги Европы. Ноттингем без Зинченко не сумел обыграть Штурм

Украинский футболист не попал в заявку лесников из-за травмы

06 ноября 2025, 22:14 | Обновлено 06 ноября 2025, 22:26
76
0
Первый блок Лиги Европы. Ноттингем без Зинченко не сумел обыграть Штурм
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 6 ноября проходят матчи 4-го тура Лиги Европы УЕФА 2025/26.

В первом блоке завершилось 9 поединков.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Английский Ноттингем Форест не сумел обыграть команду Штурм Грац из Австрии (0:0).

Украинец Александр Зинченко не был включен в заявку лесников из-за травмы паха.

Лига Европы УЕФА 2025/26

4-й тур, 6 ноября 2025

  • 19:45. Базель (Швейцария) – ФКСБ Стяуа (Румыния) – 3:1
  • 19:45. Динамо Загреб (Хорватия) – Сельта (Испания) – 0:3
  • 19:45. РБ Зальцбург (Австрия) – Гоу Эхед Иглс (Нидерланды) – 2:0
  • 19:45. Мальме (Швеция) – Панатинаикос (Греция) – 0:1
  • 19:45. Мидтьюлланд (Дания) – Селтик (Шотландия) – 3:1
  • 19:45. Ницца (Франция) – Фрайбург (Германия) – 1:3
  • 19:45. Утрехт (Нидерланды) – Порту (Португалия) – 1:1
  • 19:45. Црвена Звезда (Сербия) – Лилль (Франция) – 1:0
  • 19:45. Штурм Грац (Австрия) – Ноттингем Форест (Англия) – 0:0

Турнирная таблица

Инфографика

По теме:
ВИДЕО. Как Довбик отличился голевой передачей в матче Лиги Европы
Рейнджерс – Рома. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига Европы. 4-й тур, 6 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Штутгарт Бетис Рома Рим Лилль Астон Вилла Селтик Динамо Загреб Панатинаикос Фенербахче Сельта Болонья ПАОК Янг Бойз Глазго Рейнджерс Базель Ницца Црвена Звезда Брага Мидтьюлланд Бранн Мальме Ноттингем Форест Лига Европы Фрайбург Виктория Пльзень Утрехт Ференцварош Маккаби Тель-Авив Штурм Грац Лудогорец ФКСБ (Стяуа) Бухарест Александр Зинченко Артем Довбик РБ Зальцбург Фейеноорд Гоу Эхед Иглс Лион Генк Порту выбор редакции
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бывший чемпион: «Это самый тупой боксер в мире. Слил в унитаз 40 миллионов»
Бокс | 06 ноября 2025, 03:25 0
Бывший чемпион: «Это самый тупой боксер в мире. Слил в унитаз 40 миллионов»
Бывший чемпион: «Это самый тупой боксер в мире. Слил в унитаз 40 миллионов»

Брэдли удивлен поведением Джервонты

Легкая прогулка в Кракове. Шахтер обыграл Брейдаблик
Футбол | 06 ноября 2025, 21:40 54
Легкая прогулка в Кракове. Шахтер обыграл Брейдаблик
Легкая прогулка в Кракове. Шахтер обыграл Брейдаблик

В этот раз ротация «горняков» сработала

Итоги 4-го тура. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на экваторе турнира
Футбол | 06.11.2025, 06:23
Итоги 4-го тура. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на экваторе турнира
Итоги 4-го тура. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на экваторе турнира
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 ноября
Футбол | 06.11.2025, 07:14
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 ноября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 ноября
ФОТО. Минута молчания. Динамо и Зриньски почтили память Младена Жижовича
Футбол | 06.11.2025, 22:15
ФОТО. Минута молчания. Динамо и Зриньски почтили память Младена Жижовича
ФОТО. Минута молчания. Динамо и Зриньски почтили память Младена Жижовича
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Олегу Блохину
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Олегу Блохину
05.11.2025, 13:54 9
Футбол
Красюк рассказал, сколько реально зарабатывает Усик на боях. Цифра удивит
Красюк рассказал, сколько реально зарабатывает Усик на боях. Цифра удивит
05.11.2025, 07:42 2
Бокс
Бавария и Арсенал – на вершине. Таблица ЛЧ после шоу в Париже и Ливерпуле
Бавария и Арсенал – на вершине. Таблица ЛЧ после шоу в Париже и Ливерпуле
05.11.2025, 06:23 8
Футбол
Александр КРАСЮК: «Я понимал, что этот боксер может победить Усика»
Александр КРАСЮК: «Я понимал, что этот боксер может победить Усика»
06.11.2025, 08:33
Бокс
УАЙТ: «Если Усик его победит, то станет величайшим за последние 20 лет»
УАЙТ: «Если Усик его победит, то станет величайшим за последние 20 лет»
05.11.2025, 04:22 1
Бокс
ШУФРИЧ: «Мне радостно, что Шахтер закрыл ему рот. Пора менять вид спорта»
ШУФРИЧ: «Мне радостно, что Шахтер закрыл ему рот. Пора менять вид спорта»
04.11.2025, 19:39 5
Футбол
Йожеф Сабо назвал футболиста Динамо, которого нельзя никем заменить
Йожеф Сабо назвал футболиста Динамо, которого нельзя никем заменить
05.11.2025, 12:44 1
Футбол
Матч имени Луиса Диаса. Бавария выстояла вдесятером против ПСЖ
Матч имени Луиса Диаса. Бавария выстояла вдесятером против ПСЖ
05.11.2025, 00:06 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем