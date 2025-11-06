Первый блок Лиги Европы. Ноттингем без Зинченко не сумел обыграть Штурм

Вечером 6 ноября проходят матчи 4-го тура Лиги Европы УЕФА 2025/26.

В первом блоке завершилось 9 поединков.

Английский Ноттингем Форест не сумел обыграть команду Штурм Грац из Австрии (0:0).

Украинец Александр Зинченко не был включен в заявку лесников из-за травмы паха.

Лига Европы УЕФА 2025/26

4-й тур, 6 ноября 2025

19:45. Базель (Швейцария) – ФКСБ Стяуа (Румыния) – 3:1

19:45. Динамо Загреб (Хорватия) – Сельта (Испания) – 0:3

19:45. РБ Зальцбург (Австрия) – Гоу Эхед Иглс (Нидерланды) – 2:0

19:45. Мальме (Швеция) – Панатинаикос (Греция) – 0:1

19:45. Мидтьюлланд (Дания) – Селтик (Шотландия) – 3:1

19:45. Ницца (Франция) – Фрайбург (Германия) – 1:3

19:45. Утрехт (Нидерланды) – Порту (Португалия) – 1:1

19:45. Црвена Звезда (Сербия) – Лилль (Франция) – 1:0

19:45. Штурм Грац (Австрия) – Ноттингем Форест (Англия) – 0:0

