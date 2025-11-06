4-й тур Лиги Европы. Кто с кем сыграет: расписание матчей и таблица
Вечером 6 ноября пройдут 18 поединков 4-го тура Лиги Европы
Вечером 6 ноября пройдут матчи 4-го тура основного раунда Лиги Европы УЕФА 2025/26.
В этот игровой день запланировано 18 матчей. Лиговая фаза состоит из 8 туров и продлится до конца января 2026 года.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В турнире выступают два украинские футболисты: Артем Довбик (Рома) и Александр Зинченко (Ноттингем Форест).
В 4-м туре украинцы могут выйти на поле в матчах: Штурм Грац – Ноттингем Форест, Рейнджерс – Рома.
После 3 туров лидируют Мидтьюлланд, Брага и Лион (по 9 очков из 9). Далее идут Динамо Загреб, Виктория Пльзень, Фрайбург, Ференцварош (по 7).
По итогам 8 туров 8 лучших команд выйдут напрямую в 1/8 финала. Команды, занявшие места 9–24, сыграют в 1/16 финала. Клубы, занявшие 25–36 места, покинут турнир.
Финал Лиги Европы состоится 20 мая 2026 года в турецком Стамбуле на стадионе Бешикташа.
Лига Европы УЕФА 2025/26
4-й тур, 6 ноября 2025
Расписание матчей
- 19:45. Базель (Швейцария) – ФКСБ Стяуа (Румыния)
- 19:45. Динамо Загреб (Хорватия) – Сельта (Испания)
- 19:45. РБ Зальцбург (Австрия) – Гоу Эхед Иглс (Нидерланды)
- 19:45. Мальме (Швеция) – Панатинаикос (Греция)
- 19:45. Мидтьюлланд (Дания) – Селтик (Шотландия)
- 19:45. Ницца (Франция) – Фрайбург (Германия)
- 19:45. Утрехт (Нидерланды) – Порту (Португалия)
- 19:45. Црвена Звезда (Сербия) – Лилль (Франция)
- 19:45. Штурм Грац (Австрия) – Ноттингем Форест (Англия)
- 22:00. Астон Вилла (Англия) – Маккаби Тель-Авив (Израиль)
- 22:00. Бетис (Испания) – Лион (Франция)
- 22:00. Болонья (Италия) – Бранн (Норвегия)
- 22:00. Брага (Португалия) – Генк (Бельгия)
- 22:00. Виктория Пльзень (Чехия) – Фенербахче (Турция)
- 22:00. ПАОК (Греция) – Янг Бойз (Швейцария)
- 22:00. Рейнджерс (Шотландия) – Рома (Италия)
- 22:00. Ференцварош (Венгрия) – Лудогорец (Болгария)
- 22:00. Штутгарт (Германия) – Фейеноорд (Нидерланды)
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Мидтьюлланд
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|06.11.25 19:45 Мидтьюлланд - Селтик23.10.25 Маккаби Тель-Авив 0:3 Мидтьюлланд02.10.25 Ноттингем Форест 2:3 Мидтьюлланд24.09.25 Мидтьюлланд 2:0 Штурм Грац
|9
|2
|Брага
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|06.11.25 22:00 Брага - Генк23.10.25 Брага 2:0 Црвена Звезда02.10.25 Селтик 0:2 Брага24.09.25 Брага 1:0 Фейеноорд
|9
|3
|Лион
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|06.11.25 22:00 Бетис - Лион23.10.25 Лион 2:0 Базель02.10.25 Лион 2:0 РБ Зальцбург25.09.25 Утрехт 0:1 Лион
|9
|4
|Динамо Загреб
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|06.11.25 19:45 Динамо Загреб - Сельта23.10.25 Мальмё 1:1 Динамо Загреб02.10.25 Маккаби Тель-Авив 1:3 Динамо Загреб24.09.25 Динамо Загреб 3:1 Фенербахче
|7
|5
|Виктория Пльзень
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|06.11.25 22:00 Виктория Пльзень - Фенербахче23.10.25 Рома 1:2 Виктория Пльзень02.10.25 Виктория Пльзень 3:0 Мальмё25.09.25 Ференцварош 1:1 Виктория Пльзень
|7
|6
|Фрайбург
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|06.11.25 19:45 Ницца - Фрайбург23.10.25 Фрайбург 2:0 Утрехт02.10.25 Болонья 1:1 Фрайбург24.09.25 Фрайбург 2:1 Базель
|7
|7
|Ференцварош
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|06.11.25 22:00 Ференцварош - Лудогорец23.10.25 РБ Зальцбург 2:3 Ференцварош02.10.25 Генк 0:1 Ференцварош25.09.25 Ференцварош 1:1 Виктория Пльзень
|7
|8
|Бранн
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|06.11.25 22:00 Болонья - Бранн23.10.25 Бранн 3:0 Глазго Рейнджерс02.10.25 Бранн 1:0 Утрехт25.09.25 Лилль 2:1 Бранн
|6
|9
|Сельта
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|06.11.25 19:45 Динамо Загреб - Сельта23.10.25 Сельта 2:1 Ницца02.10.25 Сельта 3:1 ПАОК25.09.25 Штутгарт 2:1 Сельта
|6
|10
|Астон Вилла
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|06.11.25 22:00 Астон Вилла - Маккаби Тель-Авив23.10.25 Гоу Эхед Иглс 2:1 Астон Вилла02.10.25 Фейеноорд 0:2 Астон Вилла25.09.25 Астон Вилла 1:0 Болонья
|6
|11
|Лилль
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|06.11.25 19:45 Црвена Звезда - Лилль23.10.25 Лилль 3:4 ПАОК02.10.25 Рома 0:1 Лилль25.09.25 Лилль 2:1 Бранн
|6
|12
|Гоу Эхед Иглс
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|06.11.25 19:45 РБ Зальцбург - Гоу Эхед Иглс23.10.25 Гоу Эхед Иглс 2:1 Астон Вилла02.10.25 Панатинаикос 1:2 Гоу Эхед Иглс25.09.25 Гоу Эхед Иглс 0:1 ФКСБ
|6
|13
|Янг Бойз
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|06.11.25 22:00 ПАОК - Янг Бойз23.10.25 Янг Бойз 3:2 Лудогорец02.10.25 ФКСБ 0:2 Янг Бойз25.09.25 Янг Бойз 1:4 Панатинаикос
|6
|14
|Фенербахче
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|06.11.25 22:00 Виктория Пльзень - Фенербахче23.10.25 Фенербахче 1:0 Штутгарт02.10.25 Фенербахче 2:1 Ницца24.09.25 Динамо Загреб 3:1 Фенербахче
|6
|15
|Порту
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|06.11.25 19:45 Утрехт - Порту23.10.25 Ноттингем Форест 2:0 Порту02.10.25 Порту 2:1 Црвена Звезда25.09.25 РБ Зальцбург 0:1 Порту
|6
|16
|Бетис
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|06.11.25 22:00 Бетис - Лион23.10.25 Генк 0:0 Бетис02.10.25 Лудогорец 0:2 Бетис24.09.25 Бетис 2:2 Ноттингем Форест
|5
|17
|Ноттингем Форест
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|06.11.25 19:45 Штурм Грац - Ноттингем Форест23.10.25 Ноттингем Форест 2:0 Порту02.10.25 Ноттингем Форест 2:3 Мидтьюлланд24.09.25 Бетис 2:2 Ноттингем Форест
|4
|18
|Болонья
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|06.11.25 22:00 Болонья - Бранн23.10.25 ФКСБ 1:2 Болонья02.10.25 Болонья 1:1 Фрайбург25.09.25 Астон Вилла 1:0 Болонья
|4
|19
|Генк
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|06.11.25 22:00 Брага - Генк23.10.25 Генк 0:0 Бетис02.10.25 Генк 0:1 Ференцварош25.09.25 Глазго Рейнджерс 0:1 Генк
|4
|20
|ПАОК
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|06.11.25 22:00 ПАОК - Янг Бойз23.10.25 Лилль 3:4 ПАОК02.10.25 Сельта 3:1 ПАОК24.09.25 ПАОК 0:0 Маккаби Тель-Авив
|4
|21
|Селтик
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|06.11.25 19:45 Мидтьюлланд - Селтик23.10.25 Селтик 2:1 Штурм Грац02.10.25 Селтик 0:2 Брага24.09.25 Црвена Звезда 1:1 Селтик
|4
|22
|Панатинаикос
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|06.11.25 19:45 Мальмё - Панатинаикос23.10.25 Фейеноорд 3:1 Панатинаикос02.10.25 Панатинаикос 1:2 Гоу Эхед Иглс25.09.25 Янг Бойз 1:4 Панатинаикос
|3
|23
|Рома
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|06.11.25 22:00 Глазго Рейнджерс - Рома23.10.25 Рома 1:2 Виктория Пльзень02.10.25 Рома 0:1 Лилль24.09.25 Ницца 1:2 Рома
|3
|24
|Базель
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|06.11.25 19:45 Базель - ФКСБ23.10.25 Лион 2:0 Базель02.10.25 Базель 2:0 Штутгарт24.09.25 Фрайбург 2:1 Базель
|3
|25
|Фейеноорд
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|06.11.25 22:00 Штутгарт - Фейеноорд23.10.25 Фейеноорд 3:1 Панатинаикос02.10.25 Фейеноорд 0:2 Астон Вилла24.09.25 Брага 1:0 Фейеноорд
|3
|26
|Лудогорец
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|06.11.25 22:00 Ференцварош - Лудогорец23.10.25 Янг Бойз 3:2 Лудогорец02.10.25 Лудогорец 0:2 Бетис24.09.25 Мальмё 1:2 Лудогорец
|3
|27
|Штурм Грац
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|06.11.25 19:45 Штурм Грац - Ноттингем Форест23.10.25 Селтик 2:1 Штурм Грац02.10.25 Штурм Грац 2:1 Глазго Рейнджерс24.09.25 Мидтьюлланд 2:0 Штурм Грац
|3
|28
|ФКСБ
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|06.11.25 19:45 Базель - ФКСБ23.10.25 ФКСБ 1:2 Болонья02.10.25 ФКСБ 0:2 Янг Бойз25.09.25 Гоу Эхед Иглс 0:1 ФКСБ
|3
|29
|Штутгарт
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|06.11.25 22:00 Штутгарт - Фейеноорд23.10.25 Фенербахче 1:0 Штутгарт02.10.25 Базель 2:0 Штутгарт25.09.25 Штутгарт 2:1 Сельта
|3
|30
|Црвена Звезда
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|06.11.25 19:45 Црвена Звезда - Лилль23.10.25 Брага 2:0 Црвена Звезда02.10.25 Порту 2:1 Црвена Звезда24.09.25 Црвена Звезда 1:1 Селтик
|1
|31
|Мальмё
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|06.11.25 19:45 Мальмё - Панатинаикос23.10.25 Мальмё 1:1 Динамо Загреб02.10.25 Виктория Пльзень 3:0 Мальмё24.09.25 Мальмё 1:2 Лудогорец
|1
|32
|Маккаби Тель-Авив
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|06.11.25 22:00 Астон Вилла - Маккаби Тель-Авив23.10.25 Маккаби Тель-Авив 0:3 Мидтьюлланд02.10.25 Маккаби Тель-Авив 1:3 Динамо Загреб24.09.25 ПАОК 0:0 Маккаби Тель-Авив
|1
|33
|Ницца
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|06.11.25 19:45 Ницца - Фрайбург23.10.25 Сельта 2:1 Ницца02.10.25 Фенербахче 2:1 Ницца24.09.25 Ницца 1:2 Рома
|0
|34
|РБ Зальцбург
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|06.11.25 19:45 РБ Зальцбург - Гоу Эхед Иглс23.10.25 РБ Зальцбург 2:3 Ференцварош02.10.25 Лион 2:0 РБ Зальцбург25.09.25 РБ Зальцбург 0:1 Порту
|0
|35
|Утрехт
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|06.11.25 19:45 Утрехт - Порту23.10.25 Фрайбург 2:0 Утрехт02.10.25 Бранн 1:0 Утрехт25.09.25 Утрехт 0:1 Лион
|0
|36
|Глазго Рейнджерс
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|06.11.25 22:00 Глазго Рейнджерс - Рома23.10.25 Бранн 3:0 Глазго Рейнджерс02.10.25 Штурм Грац 2:1 Глазго Рейнджерс25.09.25 Глазго Рейнджерс 0:1 Генк
|0
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Аманда в трех сетах одолела Игу в третьем туре группы Серены Уильямс
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET