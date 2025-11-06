4-й тур Лиги Европы. Кто с кем сыграет: расписание матчей и таблица

Вечером 6 ноября пройдут матчи 4-го тура основного раунда Лиги Европы УЕФА 2025/26.

В этот игровой день запланировано 18 матчей. Лиговая фаза состоит из 8 туров и продлится до конца января 2026 года.

В турнире выступают два украинские футболисты: Артем Довбик (Рома) и Александр Зинченко (Ноттингем Форест).

В 4-м туре украинцы могут выйти на поле в матчах: Штурм Грац – Ноттингем Форест, Рейнджерс – Рома.

После 3 туров лидируют Мидтьюлланд, Брага и Лион (по 9 очков из 9). Далее идут Динамо Загреб, Виктория Пльзень, Фрайбург, Ференцварош (по 7).

По итогам 8 туров 8 лучших команд выйдут напрямую в 1/8 финала. Команды, занявшие места 9–24, сыграют в 1/16 финала. Клубы, занявшие 25–36 места, покинут турнир.

Финал Лиги Европы состоится 20 мая 2026 года в турецком Стамбуле на стадионе Бешикташа.

Лига Европы УЕФА 2025/26

4-й тур, 6 ноября 2025

Расписание матчей

19:45. Базель (Швейцария) – ФКСБ Стяуа (Румыния)

19:45. Динамо Загреб (Хорватия) – Сельта (Испания)

19:45. РБ Зальцбург (Австрия) – Гоу Эхед Иглс (Нидерланды)

19:45. Мальме (Швеция) – Панатинаикос (Греция)

19:45. Мидтьюлланд (Дания) – Селтик (Шотландия)

19:45. Ницца (Франция) – Фрайбург (Германия)

19:45. Утрехт (Нидерланды) – Порту (Португалия)

19:45. Црвена Звезда (Сербия) – Лилль (Франция)

19:45. Штурм Грац (Австрия) – Ноттингем Форест (Англия)

22:00. Астон Вилла (Англия) – Маккаби Тель-Авив (Израиль)

22:00. Бетис (Испания) – Лион (Франция)

22:00. Болонья (Италия) – Бранн (Норвегия)

22:00. Брага (Португалия) – Генк (Бельгия)

22:00. Виктория Пльзень (Чехия) – Фенербахче (Турция)

22:00. ПАОК (Греция) – Янг Бойз (Швейцария)

22:00. Рейнджерс (Шотландия) – Рома (Италия)

22:00. Ференцварош (Венгрия) – Лудогорец (Болгария)

22:00. Штутгарт (Германия) – Фейеноорд (Нидерланды)

Турнирная таблица

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Мидтьюлланд 3 3 0 0 8 - 2 06.11.25 19:45 Мидтьюлланд - Селтик 23.10.25 Маккаби Тель-Авив 0:3 Мидтьюлланд 02.10.25 Ноттингем Форест 2:3 Мидтьюлланд 24.09.25 Мидтьюлланд 2:0 Штурм Грац 9 2 Брага 3 3 0 0 5 - 0 06.11.25 22:00 Брага - Генк 23.10.25 Брага 2:0 Црвена Звезда 02.10.25 Селтик 0:2 Брага 24.09.25 Брага 1:0 Фейеноорд 9 3 Лион 3 3 0 0 5 - 0 06.11.25 22:00 Бетис - Лион 23.10.25 Лион 2:0 Базель 02.10.25 Лион 2:0 РБ Зальцбург 25.09.25 Утрехт 0:1 Лион 9 4 Динамо Загреб 3 2 1 0 7 - 3 06.11.25 19:45 Динамо Загреб - Сельта 23.10.25 Мальмё 1:1 Динамо Загреб 02.10.25 Маккаби Тель-Авив 1:3 Динамо Загреб 24.09.25 Динамо Загреб 3:1 Фенербахче 7 5 Виктория Пльзень 3 2 1 0 6 - 2 06.11.25 22:00 Виктория Пльзень - Фенербахче 23.10.25 Рома 1:2 Виктория Пльзень 02.10.25 Виктория Пльзень 3:0 Мальмё 25.09.25 Ференцварош 1:1 Виктория Пльзень 7 6 Фрайбург 3 2 1 0 5 - 2 06.11.25 19:45 Ницца - Фрайбург 23.10.25 Фрайбург 2:0 Утрехт 02.10.25 Болонья 1:1 Фрайбург 24.09.25 Фрайбург 2:1 Базель 7 7 Ференцварош 3 2 1 0 5 - 3 06.11.25 22:00 Ференцварош - Лудогорец 23.10.25 РБ Зальцбург 2:3 Ференцварош 02.10.25 Генк 0:1 Ференцварош 25.09.25 Ференцварош 1:1 Виктория Пльзень 7 8 Бранн 3 2 0 1 5 - 2 06.11.25 22:00 Болонья - Бранн 23.10.25 Бранн 3:0 Глазго Рейнджерс 02.10.25 Бранн 1:0 Утрехт 25.09.25 Лилль 2:1 Бранн 6 9 Сельта 3 2 0 1 6 - 4 06.11.25 19:45 Динамо Загреб - Сельта 23.10.25 Сельта 2:1 Ницца 02.10.25 Сельта 3:1 ПАОК 25.09.25 Штутгарт 2:1 Сельта 6 10 Астон Вилла 3 2 0 1 4 - 2 06.11.25 22:00 Астон Вилла - Маккаби Тель-Авив 23.10.25 Гоу Эхед Иглс 2:1 Астон Вилла 02.10.25 Фейеноорд 0:2 Астон Вилла 25.09.25 Астон Вилла 1:0 Болонья 6 11 Лилль 3 2 0 1 6 - 5 06.11.25 19:45 Црвена Звезда - Лилль 23.10.25 Лилль 3:4 ПАОК 02.10.25 Рома 0:1 Лилль 25.09.25 Лилль 2:1 Бранн 6 12 Гоу Эхед Иглс 3 2 0 1 4 - 3 06.11.25 19:45 РБ Зальцбург - Гоу Эхед Иглс 23.10.25 Гоу Эхед Иглс 2:1 Астон Вилла 02.10.25 Панатинаикос 1:2 Гоу Эхед Иглс 25.09.25 Гоу Эхед Иглс 0:1 ФКСБ 6 13 Янг Бойз 3 2 0 1 6 - 6 06.11.25 22:00 ПАОК - Янг Бойз 23.10.25 Янг Бойз 3:2 Лудогорец 02.10.25 ФКСБ 0:2 Янг Бойз 25.09.25 Янг Бойз 1:4 Панатинаикос 6 14 Фенербахче 3 2 0 1 4 - 4 06.11.25 22:00 Виктория Пльзень - Фенербахче 23.10.25 Фенербахче 1:0 Штутгарт 02.10.25 Фенербахче 2:1 Ницца 24.09.25 Динамо Загреб 3:1 Фенербахче 6 15 Порту 3 2 0 1 3 - 3 06.11.25 19:45 Утрехт - Порту 23.10.25 Ноттингем Форест 2:0 Порту 02.10.25 Порту 2:1 Црвена Звезда 25.09.25 РБ Зальцбург 0:1 Порту 6 16 Бетис 3 1 2 0 4 - 2 06.11.25 22:00 Бетис - Лион 23.10.25 Генк 0:0 Бетис 02.10.25 Лудогорец 0:2 Бетис 24.09.25 Бетис 2:2 Ноттингем Форест 5 17 Ноттингем Форест 3 1 1 1 6 - 5 06.11.25 19:45 Штурм Грац - Ноттингем Форест 23.10.25 Ноттингем Форест 2:0 Порту 02.10.25 Ноттингем Форест 2:3 Мидтьюлланд 24.09.25 Бетис 2:2 Ноттингем Форест 4 18 Болонья 3 1 1 1 3 - 3 06.11.25 22:00 Болонья - Бранн 23.10.25 ФКСБ 1:2 Болонья 02.10.25 Болонья 1:1 Фрайбург 25.09.25 Астон Вилла 1:0 Болонья 4 19 Генк 3 1 1 1 1 - 1 06.11.25 22:00 Брага - Генк 23.10.25 Генк 0:0 Бетис 02.10.25 Генк 0:1 Ференцварош 25.09.25 Глазго Рейнджерс 0:1 Генк 4 20 ПАОК 3 1 1 1 5 - 6 06.11.25 22:00 ПАОК - Янг Бойз 23.10.25 Лилль 3:4 ПАОК 02.10.25 Сельта 3:1 ПАОК 24.09.25 ПАОК 0:0 Маккаби Тель-Авив 4 21 Селтик 3 1 1 1 3 - 4 06.11.25 19:45 Мидтьюлланд - Селтик 23.10.25 Селтик 2:1 Штурм Грац 02.10.25 Селтик 0:2 Брага 24.09.25 Црвена Звезда 1:1 Селтик 4 22 Панатинаикос 3 1 0 2 6 - 6 06.11.25 19:45 Мальмё - Панатинаикос 23.10.25 Фейеноорд 3:1 Панатинаикос 02.10.25 Панатинаикос 1:2 Гоу Эхед Иглс 25.09.25 Янг Бойз 1:4 Панатинаикос 3 23 Рома 3 1 0 2 3 - 4 06.11.25 22:00 Глазго Рейнджерс - Рома 23.10.25 Рома 1:2 Виктория Пльзень 02.10.25 Рома 0:1 Лилль 24.09.25 Ницца 1:2 Рома 3 24 Базель 3 1 0 2 3 - 4 06.11.25 19:45 Базель - ФКСБ 23.10.25 Лион 2:0 Базель 02.10.25 Базель 2:0 Штутгарт 24.09.25 Фрайбург 2:1 Базель 3 25 Фейеноорд 3 1 0 2 3 - 4 06.11.25 22:00 Штутгарт - Фейеноорд 23.10.25 Фейеноорд 3:1 Панатинаикос 02.10.25 Фейеноорд 0:2 Астон Вилла 24.09.25 Брага 1:0 Фейеноорд 3 26 Лудогорец 3 1 0 2 4 - 6 06.11.25 22:00 Ференцварош - Лудогорец 23.10.25 Янг Бойз 3:2 Лудогорец 02.10.25 Лудогорец 0:2 Бетис 24.09.25 Мальмё 1:2 Лудогорец 3 27 Штурм Грац 3 1 0 2 3 - 5 06.11.25 19:45 Штурм Грац - Ноттингем Форест 23.10.25 Селтик 2:1 Штурм Грац 02.10.25 Штурм Грац 2:1 Глазго Рейнджерс 24.09.25 Мидтьюлланд 2:0 Штурм Грац 3 28 ФКСБ 3 1 0 2 2 - 4 06.11.25 19:45 Базель - ФКСБ 23.10.25 ФКСБ 1:2 Болонья 02.10.25 ФКСБ 0:2 Янг Бойз 25.09.25 Гоу Эхед Иглс 0:1 ФКСБ 3 29 Штутгарт 3 1 0 2 2 - 4 06.11.25 22:00 Штутгарт - Фейеноорд 23.10.25 Фенербахче 1:0 Штутгарт 02.10.25 Базель 2:0 Штутгарт 25.09.25 Штутгарт 2:1 Сельта 3 30 Црвена Звезда 3 0 1 2 2 - 5 06.11.25 19:45 Црвена Звезда - Лилль 23.10.25 Брага 2:0 Црвена Звезда 02.10.25 Порту 2:1 Црвена Звезда 24.09.25 Црвена Звезда 1:1 Селтик 1 31 Мальмё 3 0 1 2 2 - 6 06.11.25 19:45 Мальмё - Панатинаикос 23.10.25 Мальмё 1:1 Динамо Загреб 02.10.25 Виктория Пльзень 3:0 Мальмё 24.09.25 Мальмё 1:2 Лудогорец 1 32 Маккаби Тель-Авив 3 0 1 2 1 - 6 06.11.25 22:00 Астон Вилла - Маккаби Тель-Авив 23.10.25 Маккаби Тель-Авив 0:3 Мидтьюлланд 02.10.25 Маккаби Тель-Авив 1:3 Динамо Загреб 24.09.25 ПАОК 0:0 Маккаби Тель-Авив 1 33 Ницца 3 0 0 3 3 - 6 06.11.25 19:45 Ницца - Фрайбург 23.10.25 Сельта 2:1 Ницца 02.10.25 Фенербахче 2:1 Ницца 24.09.25 Ницца 1:2 Рома 0 34 РБ Зальцбург 3 0 0 3 2 - 6 06.11.25 19:45 РБ Зальцбург - Гоу Эхед Иглс 23.10.25 РБ Зальцбург 2:3 Ференцварош 02.10.25 Лион 2:0 РБ Зальцбург 25.09.25 РБ Зальцбург 0:1 Порту 0 35 Утрехт 3 0 0 3 0 - 4 06.11.25 19:45 Утрехт - Порту 23.10.25 Фрайбург 2:0 Утрехт 02.10.25 Бранн 1:0 Утрехт 25.09.25 Утрехт 0:1 Лион 0 36 Глазго Рейнджерс 3 0 0 3 1 - 6 06.11.25 22:00 Глазго Рейнджерс - Рома 23.10.25 Бранн 3:0 Глазго Рейнджерс 02.10.25 Штурм Грац 2:1 Глазго Рейнджерс 25.09.25 Глазго Рейнджерс 0:1 Генк 0 Полная таблица

