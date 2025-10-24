Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Итоги 3-го тура. Таблицы Лиги Европы: поражение Довбика, травма Зинченко
Лига Европы
Мальмё
23.10.2025 22:00 – FT 1 : 1
Динамо Загреб
Лига Европы
24 октября 2025, 00:59 | Обновлено 24 октября 2025, 02:24
Итоги 3-го тура. Таблицы Лиги Европы: поражение Довбика, травма Зинченко

Вечером 23 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги Европы

Итоги 3-го тура. Таблицы Лиги Европы: поражение Довбика, травма Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик (справа)

Вечером 23 октября прошли матчи 3-го тура Лиги Европы УЕФА 2025/26.

В этот игровой день провели матчи два украинских футболиста.

Украинский форвард Артем Довбик сыграл 74 минуте в матче итальянской Ромы против Виктории Пльзень (1:2).

Защитник английского Ноттингем Форест Александр Зинченко получил травму в игре против Порту из Португалии (2:0).

Лидируют в турнире: Мидтьюлланд, Брага и Лион (по 9 очков).

По итогам 6 туров 8 лучших команд выйдут напрямую в 1/8 финала. Команды, занявшие места 9–24, сыграют в 1/16 финала. Клубы, занявшие 25–36 места, покинут турнир.

Лига Европы УЕФА 2025/26

3-й тур. 23 октября

22:00. Лилль (Франция) – ПАОК (Греция) – 3:4

Голы: Андре, 57, Игаман, 68, 78 – Мейте, 19, Живкович, 23, 74, Константелияс, 42

22:00. Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Мидтьюлланд (Дания) – 0:3

Голы: Франкулино, 44, 84, Биллинг, 71

22:00. Мальме (Швеция) – Динамо Загреб (Хорватия) – 1:1

Голы: Левицки, 45+1 – Варела, 90+6

22:00. Ноттингем Форест (Англия) – Порту (Португалия) – 2:0

Голы: Гиббс-Уайт, 19 (пен), Игор Жезус, 77 (пен)

22:00. Рома (Италия) – Виктория Пльзень (Чехия) – 1:2

Голы: Дибала, 54 (пен) – Принс Аду, 20, Суаре, 22

22:00. Селтик (Шотландия) – Штурм Грац (Австрия) – 2:1

Голы: Скейлз, 61, Нюгрен, 64 – Хорват, 15

22:00. Сельта (Испания) – Ницца (Франция) – 2:1

Голы: Аспас, 2, Пепра, 75 (автогол) – Шо, 16

22:00. Фейеноорд (Нидерланды) – Панатинаикос (Греция) – 3:1

Голы: Рид, 45+3, Хадж-Мусса, 55, Ларин, 90 – Свидерски, 18

22:00. Фрайбург (Германия) – Утрехт (Нидерланды) – 2:0

Голы: Сузуки, 20, Грифо, 45

22:00. Янг Бойз (Швейцария) – Лудогорец (Болгария) – 3:2

Голы: Равелосон, 45, Фасснахт, 53, Бедия, 63 (пен) – Станич, 26, Йорданов, 90+2

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Мидтьюлланд 3 3 0 0 8 - 2 06.11.25 19:45 Мидтьюлланд - Селтик23.10.25 Маккаби Тель-Авив 0:3 Мидтьюлланд02.10.25 Ноттингем Форест 2:3 Мидтьюлланд24.09.25 Мидтьюлланд 2:0 Штурм Грац 9
2 Брага 3 3 0 0 5 - 0 06.11.25 22:00 Брага - Генк23.10.25 Брага 2:0 Црвена Звезда02.10.25 Селтик 0:2 Брага24.09.25 Брага 1:0 Фейеноорд 9
3 Лион 3 3 0 0 5 - 0 06.11.25 22:00 Бетис - Лион23.10.25 Лион 2:0 Базель02.10.25 Лион 2:0 РБ Зальцбург25.09.25 Утрехт 0:1 Лион 9
4 Динамо Загреб 3 2 1 0 7 - 3 06.11.25 19:45 Динамо Загреб - Сельта23.10.25 Мальмё 1:1 Динамо Загреб02.10.25 Маккаби Тель-Авив 1:3 Динамо Загреб24.09.25 Динамо Загреб 3:1 Фенербахче 7
5 Виктория Пльзень 3 2 1 0 6 - 2 06.11.25 22:00 Виктория Пльзень - Фенербахче23.10.25 Рома 1:2 Виктория Пльзень02.10.25 Виктория Пльзень 3:0 Мальмё25.09.25 Ференцварош 1:1 Виктория Пльзень 7
6 Фрайбург 3 2 1 0 5 - 2 06.11.25 19:45 Ницца - Фрайбург23.10.25 Фрайбург 2:0 Утрехт02.10.25 Болонья 1:1 Фрайбург24.09.25 Фрайбург 2:1 Базель 7
7 Ференцварош 3 2 1 0 5 - 3 06.11.25 22:00 Ференцварош - Лудогорец23.10.25 РБ Зальцбург 2:3 Ференцварош02.10.25 Генк 0:1 Ференцварош25.09.25 Ференцварош 1:1 Виктория Пльзень 7
8 Бранн 3 2 0 1 5 - 2 06.11.25 22:00 Болонья - Бранн23.10.25 Бранн 3:0 Глазго Рейнджерс02.10.25 Бранн 1:0 Утрехт25.09.25 Лилль 2:1 Бранн 6
9 Сельта 3 2 0 1 6 - 4 06.11.25 19:45 Динамо Загреб - Сельта23.10.25 Сельта 2:1 Ницца02.10.25 Сельта 3:1 ПАОК25.09.25 Штутгарт 2:1 Сельта 6
10 Астон Вилла 3 2 0 1 4 - 2 06.11.25 22:00 Астон Вилла - Маккаби Тель-Авив23.10.25 Гоу Эхед Иглс 2:1 Астон Вилла02.10.25 Фейеноорд 0:2 Астон Вилла25.09.25 Астон Вилла 1:0 Болонья 6
11 Лилль 3 2 0 1 6 - 5 06.11.25 19:45 Црвена Звезда - Лилль23.10.25 Лилль 3:4 ПАОК02.10.25 Рома 0:1 Лилль25.09.25 Лилль 2:1 Бранн 6
12 Гоу Эхед Иглс 3 2 0 1 4 - 3 06.11.25 19:45 РБ Зальцбург - Гоу Эхед Иглс23.10.25 Гоу Эхед Иглс 2:1 Астон Вилла02.10.25 Панатинаикос 1:2 Гоу Эхед Иглс25.09.25 Гоу Эхед Иглс 0:1 ФКСБ 6
13 Янг Бойз 3 2 0 1 6 - 6 06.11.25 22:00 ПАОК - Янг Бойз23.10.25 Янг Бойз 3:2 Лудогорец02.10.25 ФКСБ 0:2 Янг Бойз25.09.25 Янг Бойз 1:4 Панатинаикос 6
14 Фенербахче 3 2 0 1 4 - 4 06.11.25 22:00 Виктория Пльзень - Фенербахче23.10.25 Фенербахче 1:0 Штутгарт02.10.25 Фенербахче 2:1 Ницца24.09.25 Динамо Загреб 3:1 Фенербахче 6
15 Порту 3 2 0 1 3 - 3 06.11.25 19:45 Утрехт - Порту23.10.25 Ноттингем Форест 2:0 Порту02.10.25 Порту 2:1 Црвена Звезда25.09.25 РБ Зальцбург 0:1 Порту 6
16 Бетис 3 1 2 0 4 - 2 06.11.25 22:00 Бетис - Лион23.10.25 Генк 0:0 Бетис02.10.25 Лудогорец 0:2 Бетис24.09.25 Бетис 2:2 Ноттингем Форест 5
17 Ноттингем Форест 3 1 1 1 6 - 5 06.11.25 19:45 Штурм Грац - Ноттингем Форест23.10.25 Ноттингем Форест 2:0 Порту02.10.25 Ноттингем Форест 2:3 Мидтьюлланд24.09.25 Бетис 2:2 Ноттингем Форест 4
18 Болонья 3 1 1 1 3 - 3 06.11.25 22:00 Болонья - Бранн23.10.25 ФКСБ 1:2 Болонья02.10.25 Болонья 1:1 Фрайбург25.09.25 Астон Вилла 1:0 Болонья 4
19 Генк 3 1 1 1 1 - 1 06.11.25 22:00 Брага - Генк23.10.25 Генк 0:0 Бетис02.10.25 Генк 0:1 Ференцварош25.09.25 Глазго Рейнджерс 0:1 Генк 4
20 ПАОК 3 1 1 1 5 - 6 06.11.25 22:00 ПАОК - Янг Бойз23.10.25 Лилль 3:4 ПАОК02.10.25 Сельта 3:1 ПАОК24.09.25 ПАОК 0:0 Маккаби Тель-Авив 4
21 Селтик 3 1 1 1 3 - 4 06.11.25 19:45 Мидтьюлланд - Селтик23.10.25 Селтик 2:1 Штурм Грац02.10.25 Селтик 0:2 Брага24.09.25 Црвена Звезда 1:1 Селтик 4
22 Панатинаикос 3 1 0 2 6 - 6 06.11.25 19:45 Мальмё - Панатинаикос23.10.25 Фейеноорд 3:1 Панатинаикос02.10.25 Панатинаикос 1:2 Гоу Эхед Иглс25.09.25 Янг Бойз 1:4 Панатинаикос 3
23 Рома 3 1 0 2 3 - 4 06.11.25 22:00 Глазго Рейнджерс - Рома23.10.25 Рома 1:2 Виктория Пльзень02.10.25 Рома 0:1 Лилль24.09.25 Ницца 1:2 Рома 3
24 Базель 3 1 0 2 3 - 4 06.11.25 19:45 Базель - ФКСБ23.10.25 Лион 2:0 Базель02.10.25 Базель 2:0 Штутгарт24.09.25 Фрайбург 2:1 Базель 3
25 Фейеноорд 3 1 0 2 3 - 4 06.11.25 22:00 Штутгарт - Фейеноорд23.10.25 Фейеноорд 3:1 Панатинаикос02.10.25 Фейеноорд 0:2 Астон Вилла24.09.25 Брага 1:0 Фейеноорд 3
26 Лудогорец 3 1 0 2 4 - 6 06.11.25 22:00 Ференцварош - Лудогорец23.10.25 Янг Бойз 3:2 Лудогорец02.10.25 Лудогорец 0:2 Бетис24.09.25 Мальмё 1:2 Лудогорец 3
27 Штурм Грац 3 1 0 2 3 - 5 06.11.25 19:45 Штурм Грац - Ноттингем Форест23.10.25 Селтик 2:1 Штурм Грац02.10.25 Штурм Грац 2:1 Глазго Рейнджерс24.09.25 Мидтьюлланд 2:0 Штурм Грац 3
28 ФКСБ 3 1 0 2 2 - 4 06.11.25 19:45 Базель - ФКСБ23.10.25 ФКСБ 1:2 Болонья02.10.25 ФКСБ 0:2 Янг Бойз25.09.25 Гоу Эхед Иглс 0:1 ФКСБ 3
29 Штутгарт 3 1 0 2 2 - 4 06.11.25 22:00 Штутгарт - Фейеноорд23.10.25 Фенербахче 1:0 Штутгарт02.10.25 Базель 2:0 Штутгарт25.09.25 Штутгарт 2:1 Сельта 3
30 Црвена Звезда 3 0 1 2 2 - 5 06.11.25 19:45 Црвена Звезда - Лилль23.10.25 Брага 2:0 Црвена Звезда02.10.25 Порту 2:1 Црвена Звезда24.09.25 Црвена Звезда 1:1 Селтик 1
31 Мальмё 3 0 1 2 2 - 6 06.11.25 19:45 Мальмё - Панатинаикос23.10.25 Мальмё 1:1 Динамо Загреб02.10.25 Виктория Пльзень 3:0 Мальмё24.09.25 Мальмё 1:2 Лудогорец 1
32 Маккаби Тель-Авив 3 0 1 2 1 - 6 06.11.25 22:00 Астон Вилла - Маккаби Тель-Авив23.10.25 Маккаби Тель-Авив 0:3 Мидтьюлланд02.10.25 Маккаби Тель-Авив 1:3 Динамо Загреб24.09.25 ПАОК 0:0 Маккаби Тель-Авив 1
33 Ницца 3 0 0 3 3 - 6 06.11.25 19:45 Ницца - Фрайбург23.10.25 Сельта 2:1 Ницца02.10.25 Фенербахче 2:1 Ницца24.09.25 Ницца 1:2 Рома 0
34 РБ Зальцбург 3 0 0 3 2 - 6 06.11.25 19:45 РБ Зальцбург - Гоу Эхед Иглс23.10.25 РБ Зальцбург 2:3 Ференцварош02.10.25 Лион 2:0 РБ Зальцбург25.09.25 РБ Зальцбург 0:1 Порту 0
35 Утрехт 3 0 0 3 0 - 4 06.11.25 19:45 Утрехт - Порту23.10.25 Фрайбург 2:0 Утрехт02.10.25 Бранн 1:0 Утрехт25.09.25 Утрехт 0:1 Лион 0
36 Глазго Рейнджерс 3 0 0 3 1 - 6 06.11.25 22:00 Глазго Рейнджерс - Рома23.10.25 Бранн 3:0 Глазго Рейнджерс02.10.25 Штурм Грац 2:1 Глазго Рейнджерс25.09.25 Глазго Рейнджерс 0:1 Генк 0
Стала известна оценка Довбика за матч с Викторией Пльзень
ФОТО. Звездный игрок хотел бросить футбол и уйти в другой спорт
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
