Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лига Европы. 3-й тур, 23 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Европы
Бранн
23.10.2025 19:45 - : -
Глазго Рейнджерс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
23 октября 2025, 17:57 | Обновлено 23 октября 2025, 18:15
40
0

Лига Европы. 3-й тур, 23 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Вечером 2 октября проходят матчи 3-го тура Лиги Европы УЕФА

23 октября 2025, 17:57 | Обновлено 23 октября 2025, 18:15
40
0
Лига Европы. 3-й тур, 23 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Вечером 23 октября проходят матчи 3-го тура Лиги Европы УЕФА 2025/26.

В этот игровой день запланировано 18 поединков (по 9 в первом и втором блоках)

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский форвард Артем Довбик может сыграть за итальянскую Рому против Виктории Пльзень из Чехии.

Английский Ноттингем Форест с украинцем Александр Зинченко проведет матч с командой Порту из Португалии.

Лига Европы УЕФА 2025/26

3-й тур. 23 октября

  • 19:45. Брага (Португалия) – Црвена Звезда (Сербия)
  • 19:45. Бранн (Норвегия) – Рейнджерс (Шотландия)
  • 19:45. Генк (Бельгия) – Бетис (Испания)
  • 19:45. Гоу Эхед Иглс (Нидерланды) – Астон Вилла (Англия)
  • 19:45. РБ Зальцбург (Австрия) – Ференцварош (Венгрия)
  • 19:45. Лион (Франция) – Базель (Швейцария)
  • 19:45. ФКСБ Стяуа (Румыния) – Болонья (Италия)
  • 19:45. Фенербахче (Турция) – Штутгарт (Германия)
  • 22:00. Лилль (Франция) – ПАОК (Греция)
  • 22:00. Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Мидтьюлланд (Дания)
  • 22:00. Мальме (Швеция) – Динамо Загреб (Хорватия)
  • 22:00. Ноттингем Форест (Англия) – Порту (Португалия)
  • 22:00. Рома (Италия) – Виктория Пльзень (Чехия)
  • 22:00. Селтик (Шотландия) – Штурм Грац (Австрия)
  • 22:00. Сельта (Испания) – Ницца (Франция)
  • 22:00. Фейеноорд (Нидерланды) – Панатинаикос (Греция)
  • 22:00. Фрайбург (Германия) – Утрехт (Нидерланды)
  • 22:00. Янг Бойз (Швейцария) – Лудогорец (Болгария)

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

Инфографика

19:45. Брага (Португалия) – Црвена Звезда (Сербия)

19:45. Бранн (Норвегия) – Рейнджерс (Шотландия)

19:45. Генк (Бельгия) – Бетис (Испания)

19:45. Гоу Эхед Иглс (Нидерланды) – Астон Вилла (Англия)

19:45. РБ Зальцбург (Австрия) – Ференцварош (Венгрия)

19:45. Лион (Франция) – Базель (Швейцария)

19:45. ФКСБ Стяуа (Румыния) – Болонья (Италия)

19:45. Фенербахче (Турция) – Штутгарт (Германия)

22:00. Лилль (Франция) – ПАОК (Греция)

22:00. Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Мидтьюлланд (Дания)

22:00. Мальме (Швеция) – Динамо Загреб (Хорватия)

22:00. Ноттингем Форест (Англия) – Порту (Португалия)

22:00. Рома (Италия) – Виктория Пльзень (Чехия)

22:00. Селтик (Шотландия) – Штурм Грац (Австрия)

22:00. Сельта (Испания) – Ницца (Франция)

22:00. Фейеноорд (Нидерланды) – Панатинаикос (Греция)

22:00. Фрайбург (Германия) – Утрехт (Нидерланды)

22:00. Янг Бойз (Швейцария) – Лудогорец (Болгария)

По теме:
Лион может получить техническое поражение в матче Лиги Европы с Утрехтом
Фенербахче – Штутгарт. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Третий тур Лиги Европы. Кто с кем сыграет: расписание матчей и таблица
Лига Европы смотреть онлайн Штутгарт Бетис Рома Рим Лилль Астон Вилла Селтик Динамо Загреб Панатинаикос Фенербахче Сельта Болонья ПАОК Янг Бойз Глазго Рейнджерс Базель Ницца Црвена Звезда Брага Мидтьюлланд Бранн Мальме Ноттингем Форест Фрайбург Виктория Пльзень Утрехт Ференцварош Маккаби Тель-Авив Штурм Грац Лудогорец ФКСБ (Стяуа) Бухарест Александр Зинченко Артем Довбик РБ Зальцбург Фейеноорд выбор редакции Гоу Эхед Иглс Лион Генк Порту статистические расклады
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ШОВКОВСКИЙ: «Он не попадал в состав? Я решаю, кто играет, а кто – нет»
Футбол | 23 октября 2025, 08:32 1
ШОВКОВСКИЙ: «Он не попадал в состав? Я решаю, кто играет, а кто – нет»
ШОВКОВСКИЙ: «Он не попадал в состав? Я решаю, кто играет, а кто – нет»

Тренер высказался о Виталии Буяльском

ФОТО. Семейство Зинченко похвасталось роскошью на более чем 4,5 млн грн
Футбол | 23 октября 2025, 05:17 22
ФОТО. Семейство Зинченко похвасталось роскошью на более чем 4,5 млн грн
ФОТО. Семейство Зинченко похвасталось роскошью на более чем 4,5 млн грн

Александр и Влада Зинченко показали роскошь и стиль в новом кадре

Кажется, Туран понимает проблемы Шахтера. Но способен ли он их решить?
Футбол | 23.10.2025, 12:55
Кажется, Туран понимает проблемы Шахтера. Но способен ли он их решить?
Кажется, Туран понимает проблемы Шахтера. Но способен ли он их решить?
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
Футбол | 23.10.2025, 18:36
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
ФОТО. Лунин стал героем вирусного ролика после матча Реал – Ювентус
Футбол | 23.10.2025, 04:57
ФОТО. Лунин стал героем вирусного ролика после матча Реал – Ювентус
ФОТО. Лунин стал героем вирусного ролика после матча Реал – Ювентус
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Красюк пояснил, почему Усик не уходит из бокса: «Останутся без зарплаты»
Красюк пояснил, почему Усик не уходит из бокса: «Останутся без зарплаты»
22.10.2025, 12:53 5
Бокс
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он точно выключит свет Теренсу Кроуфорду»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он точно выключит свет Теренсу Кроуфорду»
22.10.2025, 03:42 1
Бокс
Лидер Динамо и сборной Украины интересует клубы, играющие в Лиге чемпионов
Лидер Динамо и сборной Украины интересует клубы, играющие в Лиге чемпионов
21.10.2025, 17:26 59
Футбол
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
22.10.2025, 08:20 10
Футбол
Забарному вынесли вердикт во Франции после провального матча Лиги чемпионов
Забарному вынесли вердикт во Франции после провального матча Лиги чемпионов
22.10.2025, 07:05 4
Футбол
ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике на удаление Забарного и победу в матче ЛЧ
ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике на удаление Забарного и победу в матче ЛЧ
22.10.2025, 10:11 1
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – о матче с Самсунспором, кадровых потерях и очень тяжелой ночи
ШОВКОВСКИЙ – о матче с Самсунспором, кадровых потерях и очень тяжелой ночи
22.10.2025, 20:09 27
Футбол
Динамо может подписать украинца. Он играл за Шахтер и наказал Барселону
Динамо может подписать украинца. Он играл за Шахтер и наказал Барселону
22.10.2025, 07:32 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем