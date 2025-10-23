Лига Европы. 3-й тур, 23 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Вечером 23 октября проходят матчи 3-го тура Лиги Европы УЕФА 2025/26.

В этот игровой день запланировано 18 поединков (по 9 в первом и втором блоках)

Украинский форвард Артем Довбик может сыграть за итальянскую Рому против Виктории Пльзень из Чехии.

Английский Ноттингем Форест с украинцем Александр Зинченко проведет матч с командой Порту из Португалии.

Лига Европы УЕФА 2025/26

3-й тур. 23 октября

19:45. Брага (Португалия) – Црвена Звезда (Сербия)

19:45. Бранн (Норвегия) – Рейнджерс (Шотландия)

19:45. Генк (Бельгия) – Бетис (Испания)

19:45. Гоу Эхед Иглс (Нидерланды) – Астон Вилла (Англия)

19:45. РБ Зальцбург (Австрия) – Ференцварош (Венгрия)

19:45. Лион (Франция) – Базель (Швейцария)

19:45. ФКСБ Стяуа (Румыния) – Болонья (Италия)

19:45. Фенербахче (Турция) – Штутгарт (Германия)

22:00. Лилль (Франция) – ПАОК (Греция)

22:00. Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Мидтьюлланд (Дания)

22:00. Мальме (Швеция) – Динамо Загреб (Хорватия)

22:00. Ноттингем Форест (Англия) – Порту (Португалия)

22:00. Рома (Италия) – Виктория Пльзень (Чехия)

22:00. Селтик (Шотландия) – Штурм Грац (Австрия)

22:00. Сельта (Испания) – Ницца (Франция)

22:00. Фейеноорд (Нидерланды) – Панатинаикос (Греция)

22:00. Фрайбург (Германия) – Утрехт (Нидерланды)

22:00. Янг Бойз (Швейцария) – Лудогорец (Болгария)

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

Инфографика

