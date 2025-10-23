Третий тур Лиги Европы. Кто с кем сыграет: расписание матчей и таблица
Вечером 23 октября пройдут 18 поединков 3-го тура Лиги Европы
Вечером 23 октября пройдут матчи 3-го тура основного раунда Лиги Европы УЕФА 2025/26.
В этот игровой день запланировано 18 матчей. Лиговая фаза состоит из 8 туров и продлится до конца января 2026 года.
В турнире выступают два украинские футболисты: Артем Довбик (Рома) и Александр Зинченко (Ноттингем Форест).
В 3-м туре украинцы могут выйти на поле в матчах: Ноттингем Форест (Англия) – Порту (Португалия), Рома (Италия) – Виктория Пльзень (Чехия)
Перед 3-м туром в группу лидеров входят команды, которые выиграли оба матча: Динамо Загреб, Мидтьюлланд, Брага, Астон Вилла, Лион, Лилль, Порту (по 6 очков).
Финал Лиги Европы состоится 20 мая 2026 года в турецком Стамбуле на стадионе Бешикташа.
Лига Европы УЕФА 2025/26
3-й тур, 23 октября 2025
Расписание матчей
- 19:45. Брага (Португалия) – Црвена Звезда (Сербия)
- 19:45. Бранн (Норвегия) – Рейнджерс (Шотландия)
- 19:45. Генк (Бельгия) – Бетис (Испания)
- 19:45. Гоу Эхед Иглс (Нидерланды) – Астон Вилла (Англия)
- 19:45. РБ Зальцбург (Австрия) – Ференцварош (Венгрия)
- 19:45. Лион (Франция) – Базель (Швейцария)
- 19:45. ФКСБ Стяуа (Румыния) – Болонья (Италия)
- 19:45. Фенербахче (Турция) – Штутгарт (Германия)
- 22:00. Лилль (Франция) – ПАОК (Греция)
- 22:00. Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Мидтьюлланд (Дания)
- 22:00. Мальме (Швеция) – Динамо Загреб (Хорватия)
- 22:00. Ноттингем Форест (Англия) – Порту (Португалия)
- 22:00. Рома (Италия) – Виктория Пльзень (Чехия)
- 22:00. Селтик (Шотландия) – Штурм Грац (Австрия)
- 22:00. Сельта (Испания) – Ницца (Франция)
- 22:00. Фейеноорд (Нидерланды) – Панатинаикос (Греция)
- 22:00. Фрайбург (Германия) – Утрехт (Нидерланды)
- 22:00. Янг Бойз (Швейцария) – Лудогорец (Болгария)
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Динамо Загреб
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|23.10.25 22:00 Мальмё - Динамо Загреб02.10.25 Маккаби Тель-Авив 1:3 Динамо Загреб24.09.25 Динамо Загреб 3:1 Фенербахче
|6
|2
|Мидтьюлланд
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|23.10.25 22:00 Маккаби Тель-Авив - Мидтьюлланд02.10.25 Ноттингем Форест 2:3 Мидтьюлланд24.09.25 Мидтьюлланд 2:0 Штурм Грац
|6
|3
|Брага
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|23.10.25 19:45 Брага - Црвена Звезда02.10.25 Селтик 0:2 Брага24.09.25 Брага 1:0 Фейеноорд
|6
|3
|Астон Вилла
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|23.10.25 19:45 Гоу Эхед Иглс - Астон Вилла02.10.25 Фейеноорд 0:2 Астон Вилла25.09.25 Астон Вилла 1:0 Болонья
|6
|5
|Лион
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|23.10.25 19:45 Лион - Базель02.10.25 Лион 2:0 РБ Зальцбург25.09.25 Утрехт 0:1 Лион
|6
|6
|Лилль
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|23.10.25 22:00 Лилль - ПАОК02.10.25 Рома 0:1 Лилль25.09.25 Лилль 2:1 Бранн
|6
|6
|Порту
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|23.10.25 22:00 Ноттингем Форест - Порту02.10.25 Порту 2:1 Црвена Звезда25.09.25 РБ Зальцбург 0:1 Порту
|6
|8
|Виктория Пльзень
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|23.10.25 22:00 Рома - Виктория Пльзень02.10.25 Виктория Пльзень 3:0 Мальмё25.09.25 Ференцварош 1:1 Виктория Пльзень
|4
|9
|Бетис
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|23.10.25 19:45 Генк - Бетис02.10.25 Лудогорец 0:2 Бетис24.09.25 Бетис 2:2 Ноттингем Форест
|4
|10
|Фрайбург
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|23.10.25 22:00 Фрайбург - Утрехт02.10.25 Болонья 1:1 Фрайбург24.09.25 Фрайбург 2:1 Базель
|4
|11
|Ференцварош
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|23.10.25 19:45 РБ Зальцбург - Ференцварош02.10.25 Генк 0:1 Ференцварош25.09.25 Ференцварош 1:1 Виктория Пльзень
|4
|12
|Панатинаикос
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|23.10.25 17:30 Фейеноорд - Панатинаикос02.10.25 Панатинаикос 1:2 Гоу Эхед Иглс25.09.25 Янг Бойз 1:4 Панатинаикос
|3
|13
|Сельта
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|23.10.25 22:00 Сельта - Ницца02.10.25 Сельта 3:1 ПАОК25.09.25 Штутгарт 2:1 Сельта
|3
|14
|Базель
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|23.10.25 19:45 Лион - Базель02.10.25 Базель 2:0 Штутгарт24.09.25 Фрайбург 2:1 Базель
|3
|15
|Рома
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|23.10.25 22:00 Рома - Виктория Пльзень02.10.25 Рома 0:1 Лилль24.09.25 Ницца 1:2 Рома
|3
|15
|Гоу Эхед Иглс
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|23.10.25 19:45 Гоу Эхед Иглс - Астон Вилла02.10.25 Панатинаикос 1:2 Гоу Эхед Иглс25.09.25 Гоу Эхед Иглс 0:1 ФКСБ
|3
|17
|Бранн
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|23.10.25 19:45 Бранн - Глазго Рейнджерс02.10.25 Бранн 1:0 Утрехт25.09.25 Лилль 2:1 Бранн
|3
|18
|Генк
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|23.10.25 19:45 Генк - Бетис02.10.25 Генк 0:1 Ференцварош25.09.25 Глазго Рейнджерс 0:1 Генк
|3
|19
|Янг Бойз
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|23.10.25 22:00 Янг Бойз - Лудогорец02.10.25 ФКСБ 0:2 Янг Бойз25.09.25 Янг Бойз 1:4 Панатинаикос
|3
|20
|Фенербахче
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|23.10.25 19:45 Фенербахче - Штутгарт02.10.25 Фенербахче 2:1 Ницца24.09.25 Динамо Загреб 3:1 Фенербахче
|3
|21
|Лудогорец
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|23.10.25 22:00 Янг Бойз - Лудогорец02.10.25 Лудогорец 0:2 Бетис24.09.25 Мальмё 1:2 Лудогорец
|3
|22
|Штутгарт
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|23.10.25 19:45 Фенербахче - Штутгарт02.10.25 Базель 2:0 Штутгарт25.09.25 Штутгарт 2:1 Сельта
|3
|22
|Штурм Грац
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|23.10.25 22:00 Селтик - Штурм Грац02.10.25 Штурм Грац 2:1 Глазго Рейнджерс24.09.25 Мидтьюлланд 2:0 Штурм Грац
|3
|24
|ФКСБ
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|23.10.25 19:45 ФКСБ - Болонья02.10.25 ФКСБ 0:2 Янг Бойз25.09.25 Гоу Эхед Иглс 0:1 ФКСБ
|3
|25
|Ноттингем Форест
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|23.10.25 22:00 Ноттингем Форест - Порту02.10.25 Ноттингем Форест 2:3 Мидтьюлланд24.09.25 Бетис 2:2 Ноттингем Форест
|1
|26
|Црвена Звезда
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|23.10.25 19:45 Брага - Црвена Звезда02.10.25 Порту 2:1 Црвена Звезда24.09.25 Црвена Звезда 1:1 Селтик
|1
|27
|Болонья
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|23.10.25 19:45 ФКСБ - Болонья02.10.25 Болонья 1:1 Фрайбург25.09.25 Астон Вилла 1:0 Болонья
|1
|28
|ПАОК
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|23.10.25 22:00 Лилль - ПАОК02.10.25 Сельта 3:1 ПАОК24.09.25 ПАОК 0:0 Маккаби Тель-Авив
|1
|28
|Селтик
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|23.10.25 22:00 Селтик - Штурм Грац02.10.25 Селтик 0:2 Брага24.09.25 Црвена Звезда 1:1 Селтик
|1
|30
|Маккаби Тель-Авив
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|23.10.25 22:00 Маккаби Тель-Авив - Мидтьюлланд02.10.25 Маккаби Тель-Авив 1:3 Динамо Загреб24.09.25 ПАОК 0:0 Маккаби Тель-Авив
|1
|31
|Ницца
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|23.10.25 22:00 Сельта - Ницца02.10.25 Фенербахче 2:1 Ницца24.09.25 Ницца 1:2 Рома
|0
|32
|Глазго Рейнджерс
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|23.10.25 19:45 Бранн - Глазго Рейнджерс02.10.25 Штурм Грац 2:1 Глазго Рейнджерс25.09.25 Глазго Рейнджерс 0:1 Генк
|0
|33
|Утрехт
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|23.10.25 22:00 Фрайбург - Утрехт02.10.25 Бранн 1:0 Утрехт25.09.25 Утрехт 0:1 Лион
|0
|34
|РБ Зальцбург
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|23.10.25 19:45 РБ Зальцбург - Ференцварош02.10.25 Лион 2:0 РБ Зальцбург25.09.25 РБ Зальцбург 0:1 Порту
|0
|34
|Фейеноорд
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|23.10.25 17:30 Фейеноорд - Панатинаикос02.10.25 Фейеноорд 0:2 Астон Вилла24.09.25 Брага 1:0 Фейеноорд
|0
|36
|Мальмё
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|23.10.25 22:00 Мальмё - Динамо Загреб02.10.25 Виктория Пльзень 3:0 Мальмё24.09.25 Мальмё 1:2 Лудогорец
|0
