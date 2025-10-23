Третий тур Лиги Европы. Кто с кем сыграет: расписание матчей и таблица

Вечером 23 октября пройдут матчи 3-го тура основного раунда Лиги Европы УЕФА 2025/26.

В этот игровой день запланировано 18 матчей. Лиговая фаза состоит из 8 туров и продлится до конца января 2026 года.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В турнире выступают два украинские футболисты: Артем Довбик (Рома) и Александр Зинченко (Ноттингем Форест).

В 3-м туре украинцы могут выйти на поле в матчах: Ноттингем Форест (Англия) – Порту (Португалия), Рома (Италия) – Виктория Пльзень (Чехия)

Перед 3-м туром в группу лидеров входят команды, которые выиграли оба матча: Динамо Загреб, Мидтьюлланд, Брага, Астон Вилла, Лион, Лилль, Порту (по 6 очков).

Финал Лиги Европы состоится 20 мая 2026 года в турецком Стамбуле на стадионе Бешикташа.

Лига Европы УЕФА 2025/26

3-й тур, 23 октября 2025

Расписание матчей

19:45. Брага (Португалия) – Црвена Звезда (Сербия)

19:45. Бранн (Норвегия) – Рейнджерс (Шотландия)

19:45. Генк (Бельгия) – Бетис (Испания)

19:45. Гоу Эхед Иглс (Нидерланды) – Астон Вилла (Англия)

19:45. РБ Зальцбург (Австрия) – Ференцварош (Венгрия)

19:45. Лион (Франция) – Базель (Швейцария)

19:45. ФКСБ Стяуа (Румыния) – Болонья (Италия)

19:45. Фенербахче (Турция) – Штутгарт (Германия)

22:00. Лилль (Франция) – ПАОК (Греция)

22:00. Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Мидтьюлланд (Дания)

22:00. Мальме (Швеция) – Динамо Загреб (Хорватия)

22:00. Ноттингем Форест (Англия) – Порту (Португалия)

22:00. Рома (Италия) – Виктория Пльзень (Чехия)

22:00. Селтик (Шотландия) – Штурм Грац (Австрия)

22:00. Сельта (Испания) – Ницца (Франция)

22:00. Фейеноорд (Нидерланды) – Панатинаикос (Греция)

22:00. Фрайбург (Германия) – Утрехт (Нидерланды)

22:00. Янг Бойз (Швейцария) – Лудогорец (Болгария)

Турнирная таблица

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Динамо Загреб 2 2 0 0 6 - 2 23.10.25 22:00 Мальмё - Динамо Загреб 02.10.25 Маккаби Тель-Авив 1:3 Динамо Загреб 24.09.25 Динамо Загреб 3:1 Фенербахче 6 2 Мидтьюлланд 2 2 0 0 5 - 2 23.10.25 22:00 Маккаби Тель-Авив - Мидтьюлланд 02.10.25 Ноттингем Форест 2:3 Мидтьюлланд 24.09.25 Мидтьюлланд 2:0 Штурм Грац 6 3 Брага 2 2 0 0 3 - 0 23.10.25 19:45 Брага - Црвена Звезда 02.10.25 Селтик 0:2 Брага 24.09.25 Брага 1:0 Фейеноорд 6 3 Астон Вилла 2 2 0 0 3 - 0 23.10.25 19:45 Гоу Эхед Иглс - Астон Вилла 02.10.25 Фейеноорд 0:2 Астон Вилла 25.09.25 Астон Вилла 1:0 Болонья 6 5 Лион 2 2 0 0 3 - 0 23.10.25 19:45 Лион - Базель 02.10.25 Лион 2:0 РБ Зальцбург 25.09.25 Утрехт 0:1 Лион 6 6 Лилль 2 2 0 0 3 - 1 23.10.25 22:00 Лилль - ПАОК 02.10.25 Рома 0:1 Лилль 25.09.25 Лилль 2:1 Бранн 6 6 Порту 2 2 0 0 3 - 1 23.10.25 22:00 Ноттингем Форест - Порту 02.10.25 Порту 2:1 Црвена Звезда 25.09.25 РБ Зальцбург 0:1 Порту 6 8 Виктория Пльзень 2 1 1 0 4 - 1 23.10.25 22:00 Рома - Виктория Пльзень 02.10.25 Виктория Пльзень 3:0 Мальмё 25.09.25 Ференцварош 1:1 Виктория Пльзень 4 9 Бетис 2 1 1 0 4 - 2 23.10.25 19:45 Генк - Бетис 02.10.25 Лудогорец 0:2 Бетис 24.09.25 Бетис 2:2 Ноттингем Форест 4 10 Фрайбург 2 1 1 0 3 - 2 23.10.25 22:00 Фрайбург - Утрехт 02.10.25 Болонья 1:1 Фрайбург 24.09.25 Фрайбург 2:1 Базель 4 11 Ференцварош 2 1 1 0 2 - 1 23.10.25 19:45 РБ Зальцбург - Ференцварош 02.10.25 Генк 0:1 Ференцварош 25.09.25 Ференцварош 1:1 Виктория Пльзень 4 12 Панатинаикос 2 1 0 1 5 - 3 23.10.25 17:30 Фейеноорд - Панатинаикос 02.10.25 Панатинаикос 1:2 Гоу Эхед Иглс 25.09.25 Янг Бойз 1:4 Панатинаикос 3 13 Сельта 2 1 0 1 4 - 3 23.10.25 22:00 Сельта - Ницца 02.10.25 Сельта 3:1 ПАОК 25.09.25 Штутгарт 2:1 Сельта 3 14 Базель 2 1 0 1 3 - 2 23.10.25 19:45 Лион - Базель 02.10.25 Базель 2:0 Штутгарт 24.09.25 Фрайбург 2:1 Базель 3 15 Рома 2 1 0 1 2 - 2 23.10.25 22:00 Рома - Виктория Пльзень 02.10.25 Рома 0:1 Лилль 24.09.25 Ницца 1:2 Рома 3 15 Гоу Эхед Иглс 2 1 0 1 2 - 2 23.10.25 19:45 Гоу Эхед Иглс - Астон Вилла 02.10.25 Панатинаикос 1:2 Гоу Эхед Иглс 25.09.25 Гоу Эхед Иглс 0:1 ФКСБ 3 17 Бранн 2 1 0 1 2 - 2 23.10.25 19:45 Бранн - Глазго Рейнджерс 02.10.25 Бранн 1:0 Утрехт 25.09.25 Лилль 2:1 Бранн 3 18 Генк 2 1 0 1 1 - 1 23.10.25 19:45 Генк - Бетис 02.10.25 Генк 0:1 Ференцварош 25.09.25 Глазго Рейнджерс 0:1 Генк 3 19 Янг Бойз 2 1 0 1 3 - 4 23.10.25 22:00 Янг Бойз - Лудогорец 02.10.25 ФКСБ 0:2 Янг Бойз 25.09.25 Янг Бойз 1:4 Панатинаикос 3 20 Фенербахче 2 1 0 1 3 - 4 23.10.25 19:45 Фенербахче - Штутгарт 02.10.25 Фенербахче 2:1 Ницца 24.09.25 Динамо Загреб 3:1 Фенербахче 3 21 Лудогорец 2 1 0 1 2 - 3 23.10.25 22:00 Янг Бойз - Лудогорец 02.10.25 Лудогорец 0:2 Бетис 24.09.25 Мальмё 1:2 Лудогорец 3 22 Штутгарт 2 1 0 1 2 - 3 23.10.25 19:45 Фенербахче - Штутгарт 02.10.25 Базель 2:0 Штутгарт 25.09.25 Штутгарт 2:1 Сельта 3 22 Штурм Грац 2 1 0 1 2 - 3 23.10.25 22:00 Селтик - Штурм Грац 02.10.25 Штурм Грац 2:1 Глазго Рейнджерс 24.09.25 Мидтьюлланд 2:0 Штурм Грац 3 24 ФКСБ 2 1 0 1 1 - 2 23.10.25 19:45 ФКСБ - Болонья 02.10.25 ФКСБ 0:2 Янг Бойз 25.09.25 Гоу Эхед Иглс 0:1 ФКСБ 3 25 Ноттингем Форест 2 0 1 1 4 - 5 23.10.25 22:00 Ноттингем Форест - Порту 02.10.25 Ноттингем Форест 2:3 Мидтьюлланд 24.09.25 Бетис 2:2 Ноттингем Форест 1 26 Црвена Звезда 2 0 1 1 2 - 3 23.10.25 19:45 Брага - Црвена Звезда 02.10.25 Порту 2:1 Црвена Звезда 24.09.25 Црвена Звезда 1:1 Селтик 1 27 Болонья 2 0 1 1 1 - 2 23.10.25 19:45 ФКСБ - Болонья 02.10.25 Болонья 1:1 Фрайбург 25.09.25 Астон Вилла 1:0 Болонья 1 28 ПАОК 2 0 1 1 1 - 3 23.10.25 22:00 Лилль - ПАОК 02.10.25 Сельта 3:1 ПАОК 24.09.25 ПАОК 0:0 Маккаби Тель-Авив 1 28 Селтик 2 0 1 1 1 - 3 23.10.25 22:00 Селтик - Штурм Грац 02.10.25 Селтик 0:2 Брага 24.09.25 Црвена Звезда 1:1 Селтик 1 30 Маккаби Тель-Авив 2 0 1 1 1 - 3 23.10.25 22:00 Маккаби Тель-Авив - Мидтьюлланд 02.10.25 Маккаби Тель-Авив 1:3 Динамо Загреб 24.09.25 ПАОК 0:0 Маккаби Тель-Авив 1 31 Ницца 2 0 0 2 2 - 4 23.10.25 22:00 Сельта - Ницца 02.10.25 Фенербахче 2:1 Ницца 24.09.25 Ницца 1:2 Рома 0 32 Глазго Рейнджерс 2 0 0 2 1 - 3 23.10.25 19:45 Бранн - Глазго Рейнджерс 02.10.25 Штурм Грац 2:1 Глазго Рейнджерс 25.09.25 Глазго Рейнджерс 0:1 Генк 0 33 Утрехт 2 0 0 2 0 - 2 23.10.25 22:00 Фрайбург - Утрехт 02.10.25 Бранн 1:0 Утрехт 25.09.25 Утрехт 0:1 Лион 0 34 РБ Зальцбург 2 0 0 2 0 - 3 23.10.25 19:45 РБ Зальцбург - Ференцварош 02.10.25 Лион 2:0 РБ Зальцбург 25.09.25 РБ Зальцбург 0:1 Порту 0 34 Фейеноорд 2 0 0 2 0 - 3 23.10.25 17:30 Фейеноорд - Панатинаикос 02.10.25 Фейеноорд 0:2 Астон Вилла 24.09.25 Брага 1:0 Фейеноорд 0 36 Мальмё 2 0 0 2 1 - 5 23.10.25 22:00 Мальмё - Динамо Загреб 02.10.25 Виктория Пльзень 3:0 Мальмё 24.09.25 Мальмё 1:2 Лудогорец 0 Полная таблица

Инфографика