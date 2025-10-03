Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Европы
Генк
02.10.2025 22:00 – FT 0 : 1
Ференцварош
Лига Европы
03 октября 2025, 00:43 | Обновлено 03 октября 2025, 02:12
Итоги 2-го тура Лиги Европы. Турнирная таблица: где клубы Довбика, Зинченко

Артем Довбик не реализовал пенальти в матче Ромы против команды Лилль

Итоги 2-го тура Лиги Европы. Турнирная таблица: где клубы Довбика, Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Вечером 2 октября состоялись матчи 2-го тура Лиги Европы УЕФА 2025/26.

В этот игровой день прошли 18 поединков, и обновлена турнирная таблица основного раунда.

Итальянская Рома дома уступила французскому клубу Лилль (0:1). Украинский форвард Артем Довбик вышел на замену за Рому на 78-й минуте и не забил пенальти на 82-й минуте.

Александр Зинченко из-за травмы не был включен в заявку команды Ноттингем Форест на игру против Мидтьюлланда из Дании (2:3)

После двух туров лидируют: Динамо Загреб, Мидтьюлланд, Брага, Астон Вилла, Лион, Лилль, Порту (по 6 очков).

Рома занимает 15-е место (3 очка), а Ноттингем Форест находится на 25-й позиции (1 пункт).

Лига Европы УЕФА 2025/26

2-й тур. 2 октября. Второй блок матчей

22:00. Базель (Швейцария) – Штутгарт (Германия) – 2:0

Голы: Айети, 3, Шакири, 84

22:00. Генк (Бельгия) – Ференцварош (Венгрия) – 0:1

Гол: Варга, 44

22:00. Лион (Франция) – РБ Зальцбург (Австрия) – 2:0

Голы: Сатриано, 11, Клюйверт, 57

22:00. Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Динамо Загреб (Хорватия) – 1:3

Голы: Абу-Фархи, 14 – Лисица, 16, Любичич, 19, 72

22:00. Ноттингем Форест (Англия) – Мидтьюлланд (Дания) – 2:3

Голы: Ндойе, 22, Вуд, 90+3 (пен) – Диао, 18, Бех Серенсен, 24, Бюсков Андреасен, 88

22:00. Порту (Португалия) – Црвена Звезда (Сербия) – 2:1

Голы: Виллиам Гомес, 8 (пен), Родригу Мора, 89 – Костов, 32

22:00. Сельта (Испания) – ПАОК (Греция) – 3:1

Голы: Аспас, 45+2, Иглесиас, 53, Сведберг, 70 – Якумакис, 37

22:00. Фейеноорд (Нидерланды) – Астон Вилла (Англия) – 0:2

Голы: Буэндия, 61, Макгинн, 79

22:00. Штурм Грац (Австрия) – Рейнджерс (Шотландия) – 2:1

Голы: Хорват, 7, Китеишвили, 35 – Гассама, 49

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Динамо Загреб 2 2 0 0 6 - 2 23.10.25 22:00 Мальмё - Динамо Загреб02.10.25 Маккаби Тель-Авив 1:3 Динамо Загреб24.09.25 Динамо Загреб 3:1 Фенербахче 6
2 Мидтьюлланд 2 2 0 0 5 - 2 23.10.25 22:00 Маккаби Тель-Авив - Мидтьюлланд02.10.25 Ноттингем Форест 2:3 Мидтьюлланд24.09.25 Мидтьюлланд 2:0 Штурм Грац 6
3 Брага 2 2 0 0 3 - 0 23.10.25 19:45 Брага - Црвена Звезда02.10.25 Селтик 0:2 Брага24.09.25 Брага 1:0 Фейеноорд 6
3 Астон Вилла 2 2 0 0 3 - 0 23.10.25 19:45 Гоу Эхед Иглс - Астон Вилла02.10.25 Фейеноорд 0:2 Астон Вилла25.09.25 Астон Вилла 1:0 Болонья 6
5 Лион 2 2 0 0 3 - 0 23.10.25 19:45 Лион - Базель02.10.25 Лион 2:0 РБ Зальцбург25.09.25 Утрехт 0:1 Лион 6
6 Лилль 2 2 0 0 3 - 1 23.10.25 22:00 Лилль - ПАОК02.10.25 Рома 0:1 Лилль25.09.25 Лилль 2:1 Бранн 6
6 Порту 2 2 0 0 3 - 1 23.10.25 22:00 Ноттингем Форест - Порту02.10.25 Порту 2:1 Црвена Звезда25.09.25 РБ Зальцбург 0:1 Порту 6
8 Виктория Пльзень 2 1 1 0 4 - 1 23.10.25 22:00 Рома - Виктория Пльзень02.10.25 Виктория Пльзень 3:0 Мальмё25.09.25 Ференцварош 1:1 Виктория Пльзень 4
9 Бетис 2 1 1 0 4 - 2 23.10.25 19:45 Генк - Бетис02.10.25 Лудогорец 0:2 Бетис24.09.25 Бетис 2:2 Ноттингем Форест 4
10 Фрайбург 2 1 1 0 3 - 2 23.10.25 22:00 Фрайбург - Утрехт02.10.25 Болонья 1:1 Фрайбург24.09.25 Фрайбург 2:1 Базель 4
11 Ференцварош 2 1 1 0 2 - 1 23.10.25 19:45 РБ Зальцбург - Ференцварош02.10.25 Генк 0:1 Ференцварош25.09.25 Ференцварош 1:1 Виктория Пльзень 4
12 Панатинаикос 2 1 0 1 5 - 3 23.10.25 19:45 Фейеноорд - Панатинаикос02.10.25 Панатинаикос 1:2 Гоу Эхед Иглс25.09.25 Янг Бойз 1:4 Панатинаикос 3
13 Сельта 2 1 0 1 4 - 3 23.10.25 22:00 Сельта - Ницца02.10.25 Сельта 3:1 ПАОК25.09.25 Штутгарт 2:1 Сельта 3
14 Базель 2 1 0 1 3 - 2 23.10.25 19:45 Лион - Базель02.10.25 Базель 2:0 Штутгарт24.09.25 Фрайбург 2:1 Базель 3
15 Рома 2 1 0 1 2 - 2 23.10.25 22:00 Рома - Виктория Пльзень02.10.25 Рома 0:1 Лилль24.09.25 Ницца 1:2 Рома 3
15 Гоу Эхед Иглс 2 1 0 1 2 - 2 23.10.25 19:45 Гоу Эхед Иглс - Астон Вилла02.10.25 Панатинаикос 1:2 Гоу Эхед Иглс25.09.25 Гоу Эхед Иглс 0:1 ФКСБ 3
17 Бранн 2 1 0 1 2 - 2 23.10.25 19:45 Бранн - Глазго Рейнджерс02.10.25 Бранн 1:0 Утрехт25.09.25 Лилль 2:1 Бранн 3
18 Генк 2 1 0 1 1 - 1 23.10.25 19:45 Генк - Бетис02.10.25 Генк 0:1 Ференцварош25.09.25 Глазго Рейнджерс 0:1 Генк 3
19 Янг Бойз 2 1 0 1 3 - 4 23.10.25 22:00 Янг Бойз - Лудогорец02.10.25 ФКСБ 0:2 Янг Бойз25.09.25 Янг Бойз 1:4 Панатинаикос 3
20 Фенербахче 2 1 0 1 3 - 4 23.10.25 19:45 Фенербахче - Штутгарт02.10.25 Фенербахче 2:1 Ницца24.09.25 Динамо Загреб 3:1 Фенербахче 3
21 Лудогорец 2 1 0 1 2 - 3 23.10.25 22:00 Янг Бойз - Лудогорец02.10.25 Лудогорец 0:2 Бетис24.09.25 Мальмё 1:2 Лудогорец 3
22 Штутгарт 2 1 0 1 2 - 3 23.10.25 19:45 Фенербахче - Штутгарт02.10.25 Базель 2:0 Штутгарт25.09.25 Штутгарт 2:1 Сельта 3
22 Штурм Грац 2 1 0 1 2 - 3 23.10.25 22:00 Селтик - Штурм Грац02.10.25 Штурм Грац 2:1 Глазго Рейнджерс24.09.25 Мидтьюлланд 2:0 Штурм Грац 3
24 ФКСБ 2 1 0 1 1 - 2 23.10.25 19:45 ФКСБ - Болонья02.10.25 ФКСБ 0:2 Янг Бойз25.09.25 Гоу Эхед Иглс 0:1 ФКСБ 3
25 Ноттингем Форест 2 0 1 1 4 - 5 23.10.25 22:00 Ноттингем Форест - Порту02.10.25 Ноттингем Форест 2:3 Мидтьюлланд24.09.25 Бетис 2:2 Ноттингем Форест 1
26 Црвена Звезда 2 0 1 1 2 - 3 23.10.25 19:45 Брага - Црвена Звезда02.10.25 Порту 2:1 Црвена Звезда24.09.25 Црвена Звезда 1:1 Селтик 1
27 Болонья 2 0 1 1 1 - 2 23.10.25 19:45 ФКСБ - Болонья02.10.25 Болонья 1:1 Фрайбург25.09.25 Астон Вилла 1:0 Болонья 1
28 ПАОК 2 0 1 1 1 - 3 23.10.25 22:00 Лилль - ПАОК02.10.25 Сельта 3:1 ПАОК24.09.25 ПАОК 0:0 Маккаби Тель-Авив 1
28 Селтик 2 0 1 1 1 - 3 23.10.25 22:00 Селтик - Штурм Грац02.10.25 Селтик 0:2 Брага24.09.25 Црвена Звезда 1:1 Селтик 1
30 Маккаби Тель-Авив 2 0 1 1 1 - 3 23.10.25 22:00 Маккаби Тель-Авив - Мидтьюлланд02.10.25 Маккаби Тель-Авив 1:3 Динамо Загреб24.09.25 ПАОК 0:0 Маккаби Тель-Авив 1
31 Ницца 2 0 0 2 2 - 4 23.10.25 22:00 Сельта - Ницца02.10.25 Фенербахче 2:1 Ницца24.09.25 Ницца 1:2 Рома 0
32 Глазго Рейнджерс 2 0 0 2 1 - 3 23.10.25 19:45 Бранн - Глазго Рейнджерс02.10.25 Штурм Грац 2:1 Глазго Рейнджерс25.09.25 Глазго Рейнджерс 0:1 Генк 0
33 Утрехт 2 0 0 2 0 - 2 23.10.25 22:00 Фрайбург - Утрехт02.10.25 Бранн 1:0 Утрехт25.09.25 Утрехт 0:1 Лион 0
34 РБ Зальцбург 2 0 0 2 0 - 3 23.10.25 19:45 РБ Зальцбург - Ференцварош02.10.25 Лион 2:0 РБ Зальцбург25.09.25 РБ Зальцбург 0:1 Порту 0
34 Фейеноорд 2 0 0 2 0 - 3 23.10.25 19:45 Фейеноорд - Панатинаикос02.10.25 Фейеноорд 0:2 Астон Вилла24.09.25 Брага 1:0 Фейеноорд 0
36 Мальмё 2 0 0 2 1 - 5 23.10.25 22:00 Мальмё - Динамо Загреб02.10.25 Виктория Пльзень 3:0 Мальмё24.09.25 Мальмё 1:2 Лудогорец 0
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
