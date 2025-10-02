Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Лига Европы. 2-й тур, 2 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Европы
Бранн
02.10.2025 19:45 - : -
Утрехт
Лига Европы
Лига Европы. 2-й тур, 2 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Вечером 2 октября проходят матчи 2-го тура Лиги Европы УЕФА 2025/26

ФК Рома. Артем Довбик

Вечером 2 октября проходят матчи 2-го тура Лиги Европы УЕФА 2025/26.

В этот игровой день запланировано 18 поединков (по 9 в первом и втором блоках)

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский форвард Артем Довбик может сыграть за итальянскую Рому против французского клуба Лилль.

Английский Ноттингем Форест, за который играет украинец Александр Зинченко, проведет матч с командой Мидтьюлланд из Дании.

Лига Европы УЕФА 2025/26

2-й тур. 2 октября

  • 19:45. Болонья (Италия) – Фрайбург (Германия)
  • 19:45. Бранн (Норвегия) – Утрехт (Нидерланды)
  • 19:45. Виктория Пльзень (Чехия) – Мальме (Швеция)
  • 19:45. Лудогорец (Болгария) – Бетис (Испания)
  • 19:45. Панатинаикос (Греция) – Гоу Эхед Иглс (Нидерланды)
  • 19:45. Рома (Италия) – Лилль (Франция)
  • 19:45. Селтик (Шотландия) – Брага (Португалия)
  • 19:45. ФКСб Стяуа (Румыния) – Янг Бойз (Швейцария)
  • 19:45. Фенербахче (Турция) – Ницца (Франция)
  • 22:00. Базель (Швейцария) – Штутгарт (Германия)
  • 22:00. Генк (Бельгия) – Ференцварош (Венгрия)
  • 22:00. Лион (Франция) – Зальцбург (Австрия)
  • 22:00. Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Динамо Загреб (Хорватия)
  • 22:00. Ноттингем Форест (Англия) – Мидтьюлланн (Дания)
  • 22:00. Порту (Португалия) – Црвена Звезда (Сербия)
  • 22:00. Сельта (Испания) – ПАОК (Греция)
  • 22:00. Фейеноорд (Нидерланды) – Астон Вилла (Англия)
  • 22:00. Штурм Грац (Австрия) – Рейнджерс (Шотландия)

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

Инфографика

Звездный партнер Довбика объявил, что впервые станет отцом
Лига Европы: Рома – Лилль. Сыграет ли Довбик? Прогноз и анонс на матч
Форвард Ромы продлит контракт и останется в Риме до завершения карьеры
