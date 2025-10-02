Лига Европы. 2-й тур, 2 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вечером 2 октября проходят матчи 2-го тура Лиги Европы УЕФА 2025/26.
В этот игровой день запланировано 18 поединков (по 9 в первом и втором блоках)
Украинский форвард Артем Довбик может сыграть за итальянскую Рому против французского клуба Лилль.
Английский Ноттингем Форест, за который играет украинец Александр Зинченко, проведет матч с командой Мидтьюлланд из Дании.
Лига Европы УЕФА 2025/26
2-й тур. 2 октября
- 19:45. Болонья (Италия) – Фрайбург (Германия)
- 19:45. Бранн (Норвегия) – Утрехт (Нидерланды)
- 19:45. Виктория Пльзень (Чехия) – Мальме (Швеция)
- 19:45. Лудогорец (Болгария) – Бетис (Испания)
- 19:45. Панатинаикос (Греция) – Гоу Эхед Иглс (Нидерланды)
- 19:45. Рома (Италия) – Лилль (Франция)
- 19:45. Селтик (Шотландия) – Брага (Португалия)
- 19:45. ФКСб Стяуа (Румыния) – Янг Бойз (Швейцария)
- 19:45. Фенербахче (Турция) – Ницца (Франция)
- 22:00. Базель (Швейцария) – Штутгарт (Германия)
- 22:00. Генк (Бельгия) – Ференцварош (Венгрия)
- 22:00. Лион (Франция) – Зальцбург (Австрия)
- 22:00. Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Динамо Загреб (Хорватия)
- 22:00. Ноттингем Форест (Англия) – Мидтьюлланн (Дания)
- 22:00. Порту (Португалия) – Црвена Звезда (Сербия)
- 22:00. Сельта (Испания) – ПАОК (Греция)
- 22:00. Фейеноорд (Нидерланды) – Астон Вилла (Англия)
- 22:00. Штурм Грац (Австрия) – Рейнджерс (Шотландия)
