Лига Европы. 2-й тур, 2 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Вечером 2 октября проходят матчи 2-го тура Лиги Европы УЕФА 2025/26.

В этот игровой день запланировано 18 поединков (по 9 в первом и втором блоках)

Украинский форвард Артем Довбик может сыграть за итальянскую Рому против французского клуба Лилль.

Английский Ноттингем Форест, за который играет украинец Александр Зинченко, проведет матч с командой Мидтьюлланд из Дании.

Лига Европы УЕФА 2025/26

2-й тур. 2 октября

19:45. Болонья (Италия) – Фрайбург (Германия)

19:45. Бранн (Норвегия) – Утрехт (Нидерланды)

19:45. Виктория Пльзень (Чехия) – Мальме (Швеция)

19:45. Лудогорец (Болгария) – Бетис (Испания)

19:45. Панатинаикос (Греция) – Гоу Эхед Иглс (Нидерланды)

19:45. Рома (Италия) – Лилль (Франция)

19:45. Селтик (Шотландия) – Брага (Португалия)

19:45. ФКСб Стяуа (Румыния) – Янг Бойз (Швейцария)

19:45. Фенербахче (Турция) – Ницца (Франция)

22:00. Базель (Швейцария) – Штутгарт (Германия)

22:00. Генк (Бельгия) – Ференцварош (Венгрия)

22:00. Лион (Франция) – Зальцбург (Австрия)

22:00. Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Динамо Загреб (Хорватия)

22:00. Ноттингем Форест (Англия) – Мидтьюлланн (Дания)

22:00. Порту (Португалия) – Црвена Звезда (Сербия)

22:00. Сельта (Испания) – ПАОК (Греция)

22:00. Фейеноорд (Нидерланды) – Астон Вилла (Англия)

22:00. Штурм Грац (Австрия) – Рейнджерс (Шотландия)

