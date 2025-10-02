Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Второй тур Лиги Европы. Кто с кем сыграет: расписание матчей и таблица
Лига Европы
02 октября 2025, 16:00 | Обновлено 02 октября 2025, 16:56
388
0

Второй тур Лиги Европы. Кто с кем сыграет: расписание матчей и таблица

Вечером 2 октября пройдут 18 поединков 2-го тура Лиги Европы

02 октября 2025, 16:00 | Обновлено 02 октября 2025, 16:56
388
0
Второй тур Лиги Европы. Кто с кем сыграет: расписание матчей и таблица
Коллаж Sport.ua

Вечером 2 октября пройдут матчи 2-го тура основного раунда Лиги Европы УЕФА 2025/26.

В этот игровой день запланировано 18 матчей . Лиговая фаза состоит из 8 туров и продлится до конца января 2026 года.

В турнире выступают два украинские футболисты: Артем Довбик (Рома) и Александр Зинченко (Ноттингем Форест).

Во втором туре интерес вызывают матчи: Рома – Лилль, Ноттингем Форест – Мидтьюлланд.

Перед вторым туром в группу лидеров входят 14 команд, которые выиграли стартовые матчи.

Финал Лиги Европы состоится 20 мая 2026 года в турецком Стамбуле на стадионе Бешикташа.

Лига Европы УЕФА 2025/26

2-й тур, 2 октября 2025

Расписание матчей

  • 19:45. Болонья (Италия) – Фрайбург (Германия)
  • 19:45. Бранн (Норвегия) – Утрехт (Нидерланды)
  • 19:45. Виктория Пльзень (Чехия) – Мальме (Швеция)
  • 19:45. Лудогорец (Болгария) – Бетис (Испания)
  • 19:45. Панатинаикос (Греция) – Гоу Эхед Иглс (Нидерланды)
  • 19:45. Рома (Италия) – Лилль (Франция)
  • 19:45. Селтик (Шотландия) – Брага (Португалия)
  • 19:45. ФКСб Стяуа (Румыния) – Янг Бойз (Швейцария)
  • 19:45. Фенербахче (Турция) – Ницца (Франция)
  • 22:00. Базель (Швейцария) – Штутгарт (Германия)
  • 22:00. Генк (Бельгия) – Ференцварош (Венгрия)
  • 22:00. Лион (Франция) – Зальцбург (Австрия)
  • 22:00. Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Динамо Загреб (Хорватия)
  • 22:00. Ноттингем Форест (Англия) – Мидтьюлланн (Дания)
  • 22:00. Порту (Португалия) – Црвена Звезда (Сербия)
  • 22:00. Сельта (Испания) – ПАОК (Греция)
  • 22:00. Фейеноорд (Нидерланды) – Астон Вилла (Англия)
  • 22:00. Штурм Грац (Австрия) – Рейнджерс (Шотландия)

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Панатинаикос 1 1 0 0 4 - 1 02.10.25 19:45 Панатинаикос - Гоу Эхед Иглс25.09.25 Янг Бойз 1:4 Панатинаикос 3
2 Динамо Загреб 1 1 0 0 3 - 1 02.10.25 22:00 Маккаби Тель-Авив - Динамо Загреб24.09.25 Динамо Загреб 3:1 Фенербахче 3
3 Мидтьюлланд 1 1 0 0 2 - 0 02.10.25 22:00 Ноттингем Форест - Мидтьюлланд24.09.25 Мидтьюлланд 2:0 Штурм Грац 3
4 Рома 1 1 0 0 2 - 1 02.10.25 19:45 Рома - Лилль24.09.25 Ницца 1:2 Рома 3
4 Лудогорец 1 1 0 0 2 - 1 02.10.25 19:45 Лудогорец - Бетис24.09.25 Мальмё 1:2 Лудогорец 3
6 Фрайбург 1 1 0 0 2 - 1 02.10.25 19:45 Болонья - Фрайбург24.09.25 Фрайбург 2:1 Базель 3
6 Лилль 1 1 0 0 2 - 1 02.10.25 19:45 Рома - Лилль25.09.25 Лилль 2:1 Бранн 3
6 Штутгарт 1 1 0 0 2 - 1 02.10.25 22:00 Базель - Штутгарт25.09.25 Штутгарт 2:1 Сельта 3
9 ФКСБ 1 1 0 0 1 - 0 02.10.25 19:45 ФКСБ - Янг Бойз25.09.25 Гоу Эхед Иглс 0:1 ФКСБ 3
9 Лион 1 1 0 0 1 - 0 02.10.25 22:00 Лион - РБ Зальцбург25.09.25 Утрехт 0:1 Лион 3
9 Порту 1 1 0 0 1 - 0 02.10.25 22:00 Порту - Црвена Звезда25.09.25 РБ Зальцбург 0:1 Порту 3
9 Генк 1 1 0 0 1 - 0 02.10.25 22:00 Генк - Ференцварош25.09.25 Глазго Рейнджерс 0:1 Генк 3
13 Астон Вилла 1 1 0 0 1 - 0 02.10.25 22:00 Фейеноорд - Астон Вилла25.09.25 Астон Вилла 1:0 Болонья 3
13 Брага 1 1 0 0 1 - 0 02.10.25 19:45 Селтик - Брага24.09.25 Брага 1:0 Фейеноорд 3
15 Ноттингем Форест 1 0 1 0 2 - 2 02.10.25 22:00 Ноттингем Форест - Мидтьюлланд24.09.25 Бетис 2:2 Ноттингем Форест 1
16 Бетис 1 0 1 0 2 - 2 02.10.25 19:45 Лудогорец - Бетис24.09.25 Бетис 2:2 Ноттингем Форест 1
17 Виктория Пльзень 1 0 1 0 1 - 1 02.10.25 19:45 Виктория Пльзень - Мальмё25.09.25 Ференцварош 1:1 Виктория Пльзень 1
17 Селтик 1 0 1 0 1 - 1 02.10.25 19:45 Селтик - Брага24.09.25 Црвена Звезда 1:1 Селтик 1
19 Ференцварош 1 0 1 0 1 - 1 02.10.25 22:00 Генк - Ференцварош25.09.25 Ференцварош 1:1 Виктория Пльзень 1
19 Црвена Звезда 1 0 1 0 1 - 1 02.10.25 22:00 Порту - Црвена Звезда24.09.25 Црвена Звезда 1:1 Селтик 1
21 Маккаби Тель-Авив 1 0 1 0 0 - 0 02.10.25 22:00 Маккаби Тель-Авив - Динамо Загреб24.09.25 ПАОК 0:0 Маккаби Тель-Авив 1
21 ПАОК 1 0 1 0 0 - 0 02.10.25 22:00 Сельта - ПАОК24.09.25 ПАОК 0:0 Маккаби Тель-Авив 1
23 Бранн 1 0 0 1 1 - 2 02.10.25 19:45 Бранн - Утрехт25.09.25 Лилль 2:1 Бранн 0
23 Сельта 1 0 0 1 1 - 2 02.10.25 22:00 Сельта - ПАОК25.09.25 Штутгарт 2:1 Сельта 0
23 Базель 1 0 0 1 1 - 2 02.10.25 22:00 Базель - Штутгарт24.09.25 Фрайбург 2:1 Базель 0
26 Ницца 1 0 0 1 1 - 2 02.10.25 19:45 Фенербахче - Ницца24.09.25 Ницца 1:2 Рома 0
26 Мальмё 1 0 0 1 1 - 2 02.10.25 19:45 Виктория Пльзень - Мальмё24.09.25 Мальмё 1:2 Лудогорец 0
28 Гоу Эхед Иглс 1 0 0 1 0 - 1 02.10.25 19:45 Панатинаикос - Гоу Эхед Иглс25.09.25 Гоу Эхед Иглс 0:1 ФКСБ 0
28 Глазго Рейнджерс 1 0 0 1 0 - 1 02.10.25 22:00 Штурм Грац - Глазго Рейнджерс25.09.25 Глазго Рейнджерс 0:1 Генк 0
28 Болонья 1 0 0 1 0 - 1 02.10.25 19:45 Болонья - Фрайбург25.09.25 Астон Вилла 1:0 Болонья 0
28 Утрехт 1 0 0 1 0 - 1 02.10.25 19:45 Бранн - Утрехт25.09.25 Утрехт 0:1 Лион 0
28 РБ Зальцбург 1 0 0 1 0 - 1 02.10.25 22:00 Лион - РБ Зальцбург25.09.25 РБ Зальцбург 0:1 Порту 0
28 Фейеноорд 1 0 0 1 0 - 1 02.10.25 22:00 Фейеноорд - Астон Вилла24.09.25 Брага 1:0 Фейеноорд 0
34 Фенербахче 1 0 0 1 1 - 3 02.10.25 19:45 Фенербахче - Ницца24.09.25 Динамо Загреб 3:1 Фенербахче 0
35 Штурм Грац 1 0 0 1 0 - 2 02.10.25 22:00 Штурм Грац - Глазго Рейнджерс24.09.25 Мидтьюлланд 2:0 Штурм Грац 0
36 Янг Бойз 1 0 0 1 1 - 4 02.10.25 19:45 ФКСБ - Янг Бойз25.09.25 Янг Бойз 1:4 Панатинаикос 0
Полная таблица

Инфографика

По теме:
Сельта – ПАОК. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Лудогорец – Бетис. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Лига Европы: Рома – Лилль. Сыграет ли Довбик? Прогноз и анонс на матч
Лига Европы статистические расклады выбор редакции Штурм Грац Штутгарт Бетис Рома Рим Лилль Астон Вилла Селтик Динамо Загреб Панатинаикос Фенербахче Сельта Болонья ПАОК Янг Бойз Глазго Рейнджерс Базель Ницца Црвена Звезда Брага Мидтьюлланд Бранн Мальме Ноттингем Форест Фрайбург Виктория Пльзень Утрехт Ференцварош Маккаби Тель-Авив Лудогорец ФКСБ (Стяуа) Бухарест Александр Зинченко Артем Довбик РБ Зальцбург Фейеноорд Гоу Эхед Иглс Лион Генк Порту
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Автор хет-трика. Назван лучший игрок недели Лиги чемпионов
Футбол | 02 октября 2025, 16:54 0
Автор хет-трика. Назван лучший игрок недели Лиги чемпионов
Автор хет-трика. Назван лучший игрок недели Лиги чемпионов

Победителем голосования стал Килиан Мбаппе

Турнирная таблица Лиги чемпионов. Победа ПСЖ и Забарного: кто в лидерах?
Футбол | 02 октября 2025, 06:23 2
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Победа ПСЖ и Забарного: кто в лидерах?
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Победа ПСЖ и Забарного: кто в лидерах?

Вечером 1 октября состоялись матчи 2-го тура Лиги чемпионов УЕФА

Известна оценка Забарного за матч против Барсы, в котором он сотворил чудо
Футбол | 02.10.2025, 00:30
Известна оценка Забарного за матч против Барсы, в котором он сотворил чудо
Известна оценка Забарного за матч против Барсы, в котором он сотворил чудо
Динамо – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Футбол | 02.10.2025, 11:15
Динамо – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Динамо – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Жирона отправила в Динамо несколько предложений о трансфере украинца
Футбол | 02.10.2025, 04:17
Жирона отправила в Динамо несколько предложений о трансфере украинца
Жирона отправила в Динамо несколько предложений о трансфере украинца
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
РАКИЦКИЙ: «Не чудите. Вы уйдете – я тоже уйду, мне здесь ловить нечего»
РАКИЦКИЙ: «Не чудите. Вы уйдете – я тоже уйду, мне здесь ловить нечего»
01.10.2025, 05:01 5
Футбол
ВИДЕО. Сейв года. Как Забарный спас ПСЖ от гола в матче с Барселоной
ВИДЕО. Сейв года. Как Забарный спас ПСЖ от гола в матче с Барселоной
01.10.2025, 22:25 6
Футбол
Динамо готовит продажи двух ключевых игроков. Есть интерес из Европы
Динамо готовит продажи двух ключевых игроков. Есть интерес из Европы
01.10.2025, 13:56 13
Футбол
Таблицы ЧМ U-20. Сыграли соперники: какое место занимает сборная Украины
Таблицы ЧМ U-20. Сыграли соперники: какое место занимает сборная Украины
01.10.2025, 06:05 3
Футбол
Теофимо ЛОПЕС: «Этот парень самый переоцененный боксер современности»
Теофимо ЛОПЕС: «Этот парень самый переоцененный боксер современности»
01.10.2025, 19:44
Бокс
Рой ДЖОНС: «Этот боксер сейчас номер один, а не Усик. Александр – второй»
Рой ДЖОНС: «Этот боксер сейчас номер один, а не Усик. Александр – второй»
01.10.2025, 06:55
Бокс
Михайленко разнес Панаму после матча с Украиной U-20 на ЧМ-2025
Михайленко разнес Панаму после матча с Украиной U-20 на ЧМ-2025
01.10.2025, 09:39 9
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Он убегал весь бой. Как на такое смотреть?»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Он убегал весь бой. Как на такое смотреть?»
01.10.2025, 04:55
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем