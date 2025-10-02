Второй тур Лиги Европы. Кто с кем сыграет: расписание матчей и таблица

Вечером 2 октября пройдут матчи 2-го тура основного раунда Лиги Европы УЕФА 2025/26.

В этот игровой день запланировано 18 матчей . Лиговая фаза состоит из 8 туров и продлится до конца января 2026 года.

В турнире выступают два украинские футболисты: Артем Довбик (Рома) и Александр Зинченко (Ноттингем Форест).

Во втором туре интерес вызывают матчи: Рома – Лилль, Ноттингем Форест – Мидтьюлланд.

Перед вторым туром в группу лидеров входят 14 команд, которые выиграли стартовые матчи.

Финал Лиги Европы состоится 20 мая 2026 года в турецком Стамбуле на стадионе Бешикташа.

Лига Европы УЕФА 2025/26

2-й тур, 2 октября 2025

Расписание матчей

19:45. Болонья (Италия) – Фрайбург (Германия)

19:45. Бранн (Норвегия) – Утрехт (Нидерланды)

19:45. Виктория Пльзень (Чехия) – Мальме (Швеция)

19:45. Лудогорец (Болгария) – Бетис (Испания)

19:45. Панатинаикос (Греция) – Гоу Эхед Иглс (Нидерланды)

19:45. Рома (Италия) – Лилль (Франция)

19:45. Селтик (Шотландия) – Брага (Португалия)

19:45. ФКСб Стяуа (Румыния) – Янг Бойз (Швейцария)

19:45. Фенербахче (Турция) – Ницца (Франция)

22:00. Базель (Швейцария) – Штутгарт (Германия)

22:00. Генк (Бельгия) – Ференцварош (Венгрия)

22:00. Лион (Франция) – Зальцбург (Австрия)

22:00. Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Динамо Загреб (Хорватия)

22:00. Ноттингем Форест (Англия) – Мидтьюлланн (Дания)

22:00. Порту (Португалия) – Црвена Звезда (Сербия)

22:00. Сельта (Испания) – ПАОК (Греция)

22:00. Фейеноорд (Нидерланды) – Астон Вилла (Англия)

22:00. Штурм Грац (Австрия) – Рейнджерс (Шотландия)

Турнирная таблица

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Панатинаикос 1 1 0 0 4 - 1 02.10.25 19:45 Панатинаикос - Гоу Эхед Иглс 25.09.25 Янг Бойз 1:4 Панатинаикос 3 2 Динамо Загреб 1 1 0 0 3 - 1 02.10.25 22:00 Маккаби Тель-Авив - Динамо Загреб 24.09.25 Динамо Загреб 3:1 Фенербахче 3 3 Мидтьюлланд 1 1 0 0 2 - 0 02.10.25 22:00 Ноттингем Форест - Мидтьюлланд 24.09.25 Мидтьюлланд 2:0 Штурм Грац 3 4 Рома 1 1 0 0 2 - 1 02.10.25 19:45 Рома - Лилль 24.09.25 Ницца 1:2 Рома 3 4 Лудогорец 1 1 0 0 2 - 1 02.10.25 19:45 Лудогорец - Бетис 24.09.25 Мальмё 1:2 Лудогорец 3 6 Фрайбург 1 1 0 0 2 - 1 02.10.25 19:45 Болонья - Фрайбург 24.09.25 Фрайбург 2:1 Базель 3 6 Лилль 1 1 0 0 2 - 1 02.10.25 19:45 Рома - Лилль 25.09.25 Лилль 2:1 Бранн 3 6 Штутгарт 1 1 0 0 2 - 1 02.10.25 22:00 Базель - Штутгарт 25.09.25 Штутгарт 2:1 Сельта 3 9 ФКСБ 1 1 0 0 1 - 0 02.10.25 19:45 ФКСБ - Янг Бойз 25.09.25 Гоу Эхед Иглс 0:1 ФКСБ 3 9 Лион 1 1 0 0 1 - 0 02.10.25 22:00 Лион - РБ Зальцбург 25.09.25 Утрехт 0:1 Лион 3 9 Порту 1 1 0 0 1 - 0 02.10.25 22:00 Порту - Црвена Звезда 25.09.25 РБ Зальцбург 0:1 Порту 3 9 Генк 1 1 0 0 1 - 0 02.10.25 22:00 Генк - Ференцварош 25.09.25 Глазго Рейнджерс 0:1 Генк 3 13 Астон Вилла 1 1 0 0 1 - 0 02.10.25 22:00 Фейеноорд - Астон Вилла 25.09.25 Астон Вилла 1:0 Болонья 3 13 Брага 1 1 0 0 1 - 0 02.10.25 19:45 Селтик - Брага 24.09.25 Брага 1:0 Фейеноорд 3 15 Ноттингем Форест 1 0 1 0 2 - 2 02.10.25 22:00 Ноттингем Форест - Мидтьюлланд 24.09.25 Бетис 2:2 Ноттингем Форест 1 16 Бетис 1 0 1 0 2 - 2 02.10.25 19:45 Лудогорец - Бетис 24.09.25 Бетис 2:2 Ноттингем Форест 1 17 Виктория Пльзень 1 0 1 0 1 - 1 02.10.25 19:45 Виктория Пльзень - Мальмё 25.09.25 Ференцварош 1:1 Виктория Пльзень 1 17 Селтик 1 0 1 0 1 - 1 02.10.25 19:45 Селтик - Брага 24.09.25 Црвена Звезда 1:1 Селтик 1 19 Ференцварош 1 0 1 0 1 - 1 02.10.25 22:00 Генк - Ференцварош 25.09.25 Ференцварош 1:1 Виктория Пльзень 1 19 Црвена Звезда 1 0 1 0 1 - 1 02.10.25 22:00 Порту - Црвена Звезда 24.09.25 Црвена Звезда 1:1 Селтик 1 21 Маккаби Тель-Авив 1 0 1 0 0 - 0 02.10.25 22:00 Маккаби Тель-Авив - Динамо Загреб 24.09.25 ПАОК 0:0 Маккаби Тель-Авив 1 21 ПАОК 1 0 1 0 0 - 0 02.10.25 22:00 Сельта - ПАОК 24.09.25 ПАОК 0:0 Маккаби Тель-Авив 1 23 Бранн 1 0 0 1 1 - 2 02.10.25 19:45 Бранн - Утрехт 25.09.25 Лилль 2:1 Бранн 0 23 Сельта 1 0 0 1 1 - 2 02.10.25 22:00 Сельта - ПАОК 25.09.25 Штутгарт 2:1 Сельта 0 23 Базель 1 0 0 1 1 - 2 02.10.25 22:00 Базель - Штутгарт 24.09.25 Фрайбург 2:1 Базель 0 26 Ницца 1 0 0 1 1 - 2 02.10.25 19:45 Фенербахче - Ницца 24.09.25 Ницца 1:2 Рома 0 26 Мальмё 1 0 0 1 1 - 2 02.10.25 19:45 Виктория Пльзень - Мальмё 24.09.25 Мальмё 1:2 Лудогорец 0 28 Гоу Эхед Иглс 1 0 0 1 0 - 1 02.10.25 19:45 Панатинаикос - Гоу Эхед Иглс 25.09.25 Гоу Эхед Иглс 0:1 ФКСБ 0 28 Глазго Рейнджерс 1 0 0 1 0 - 1 02.10.25 22:00 Штурм Грац - Глазго Рейнджерс 25.09.25 Глазго Рейнджерс 0:1 Генк 0 28 Болонья 1 0 0 1 0 - 1 02.10.25 19:45 Болонья - Фрайбург 25.09.25 Астон Вилла 1:0 Болонья 0 28 Утрехт 1 0 0 1 0 - 1 02.10.25 19:45 Бранн - Утрехт 25.09.25 Утрехт 0:1 Лион 0 28 РБ Зальцбург 1 0 0 1 0 - 1 02.10.25 22:00 Лион - РБ Зальцбург 25.09.25 РБ Зальцбург 0:1 Порту 0 28 Фейеноорд 1 0 0 1 0 - 1 02.10.25 22:00 Фейеноорд - Астон Вилла 24.09.25 Брага 1:0 Фейеноорд 0 34 Фенербахче 1 0 0 1 1 - 3 02.10.25 19:45 Фенербахче - Ницца 24.09.25 Динамо Загреб 3:1 Фенербахче 0 35 Штурм Грац 1 0 0 1 0 - 2 02.10.25 22:00 Штурм Грац - Глазго Рейнджерс 24.09.25 Мидтьюлланд 2:0 Штурм Грац 0 36 Янг Бойз 1 0 0 1 1 - 4 02.10.25 19:45 ФКСБ - Янг Бойз 25.09.25 Янг Бойз 1:4 Панатинаикос 0 Полная таблица

Инфографика