Результаты игрового дня. Как выглядит таблица Лиги Европы после 1-го тура
Вечером 25 сентября состоялись 9 матчей второго по силе еврокубка
Вечером 26 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги Европы УЕФА 2025/26.
В этот игровой день прошло 9 поединков, еще 9 встреч состоялись 25 сентября.
Английская Астон Вилла нанесла поражение итальянской Болонье (1:0).
Штутгарт переиграл Сельту (2:1), а Порту в гостях вырвал победу у РБ Зальцубург (1:0).
По итогам 1-го тура в группу лидером входят 14 команды, которые выиграли стартовые матчи.
Лига Европы УЕФА 2025/26
1-й тур. 25 сентября
- 25.09. 19:45 Гоу Эхед Иглс (Нидерланды) – ФКСБ Стяуа (Румыния) – 0:1
- 25.09. 19:45 Лилль (Франция) – Бранн (Норвегия) – 2:1
- 25.09. 22:00 Астон Вилла (Англия) – Болонья (Италия) – 1:0
- 25.09. 22:00 РБ Зальцбург (Австрия) – Порту (Португалия) – 0:1
- 25.09. 22:00 Рейнджерс (Шотландия) – Генк (Бельгия) – 0:1
- 25.09. 22:00 Утрехт (Нидерланды) – Лион (Франция) – 0:1
- 25.09. 22:00 Ференцварош (Венгрия) – Виктория Пльзень (Чехия) – 1:1
- 25.09. 22:00 Штутгарт (Германия) – Сельта Виго (Испания) – 2:1
- 25.09. 22:00 Янг Бойз (Швейцария) – Панатинаикос (Греция) – 1:4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Панатинаикос
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|02.10.25 19:45 Панатинаикос - Гоу Эхед Иглс25.09.25 Янг Бойз 1:4 Панатинаикос
|3
|2
|Динамо Загреб
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|02.10.25 22:00 Маккаби Тель-Авив - Динамо Загреб24.09.25 Динамо Загреб 3:1 Фенербахче
|3
|3
|Мидтьюлланд
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|02.10.25 22:00 Ноттингем Форест - Мидтьюлланд24.09.25 Мидтьюлланд 2:0 Штурм Грац
|3
|4
|Рома
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|02.10.25 19:45 Рома - Лилль24.09.25 Ницца 1:2 Рома
|3
|4
|Лудогорец
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|02.10.25 19:45 Лудогорец - Бетис24.09.25 Мальмё 1:2 Лудогорец
|3
|6
|Фрайбург
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|02.10.25 19:45 Болонья - Фрайбург24.09.25 Фрайбург 2:1 Базель
|3
|6
|Лилль
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|02.10.25 19:45 Рома - Лилль25.09.25 Лилль 2:1 Бранн
|3
|6
|Штутгарт
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|02.10.25 22:00 Базель - Штутгарт25.09.25 Штутгарт 2:1 Сельта
|3
|9
|ФКСБ
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|02.10.25 19:45 ФКСБ - Янг Бойз25.09.25 Гоу Эхед Иглс 0:1 ФКСБ
|3
|9
|Лион
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|02.10.25 22:00 Лион - РБ Зальцбург25.09.25 Утрехт 0:1 Лион
|3
|9
|Порту
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|02.10.25 22:00 Порту - Црвена Звезда25.09.25 РБ Зальцбург 0:1 Порту
|3
|9
|Генк
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|02.10.25 22:00 Генк - Ференцварош25.09.25 Глазго Рейнджерс 0:1 Генк
|3
|13
|Астон Вилла
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|02.10.25 22:00 Фейеноорд - Астон Вилла25.09.25 Астон Вилла 1:0 Болонья
|3
|13
|Брага
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|02.10.25 19:45 Селтик - Брага24.09.25 Брага 1:0 Фейеноорд
|3
|15
|Ноттингем Форест
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|02.10.25 22:00 Ноттингем Форест - Мидтьюлланд24.09.25 Бетис 2:2 Ноттингем Форест
|1
|16
|Бетис
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|02.10.25 19:45 Лудогорец - Бетис24.09.25 Бетис 2:2 Ноттингем Форест
|1
|17
|Виктория Пльзень
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|02.10.25 19:45 Виктория Пльзень - Мальмё25.09.25 Ференцварош 1:1 Виктория Пльзень
|1
|17
|Селтик
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|02.10.25 19:45 Селтик - Брага24.09.25 Црвена Звезда 1:1 Селтик
|1
|19
|Ференцварош
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|02.10.25 22:00 Генк - Ференцварош25.09.25 Ференцварош 1:1 Виктория Пльзень
|1
|19
|Црвена Звезда
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|02.10.25 22:00 Порту - Црвена Звезда24.09.25 Црвена Звезда 1:1 Селтик
|1
|21
|Маккаби Тель-Авив
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|02.10.25 22:00 Маккаби Тель-Авив - Динамо Загреб24.09.25 ПАОК 0:0 Маккаби Тель-Авив
|1
|21
|ПАОК
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|02.10.25 22:00 Сельта - ПАОК24.09.25 ПАОК 0:0 Маккаби Тель-Авив
|1
|23
|Бранн
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|02.10.25 19:45 Бранн - Утрехт25.09.25 Лилль 2:1 Бранн
|0
|23
|Сельта
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|02.10.25 22:00 Сельта - ПАОК25.09.25 Штутгарт 2:1 Сельта
|0
|23
|Базель
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|02.10.25 22:00 Базель - Штутгарт24.09.25 Фрайбург 2:1 Базель
|0
|26
|Ницца
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|02.10.25 19:45 Фенербахче - Ницца24.09.25 Ницца 1:2 Рома
|0
|26
|Мальмё
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|02.10.25 19:45 Виктория Пльзень - Мальмё24.09.25 Мальмё 1:2 Лудогорец
|0
|28
|Гоу Эхед Иглс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|02.10.25 19:45 Панатинаикос - Гоу Эхед Иглс25.09.25 Гоу Эхед Иглс 0:1 ФКСБ
|0
|28
|Глазго Рейнджерс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|02.10.25 22:00 Штурм Грац - Глазго Рейнджерс25.09.25 Глазго Рейнджерс 0:1 Генк
|0
|28
|Болонья
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|02.10.25 19:45 Болонья - Фрайбург25.09.25 Астон Вилла 1:0 Болонья
|0
|28
|Утрехт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|02.10.25 19:45 Бранн - Утрехт25.09.25 Утрехт 0:1 Лион
|0
|28
|РБ Зальцбург
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|02.10.25 22:00 Лион - РБ Зальцбург25.09.25 РБ Зальцбург 0:1 Порту
|0
|28
|Фейеноорд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|02.10.25 22:00 Фейеноорд - Астон Вилла24.09.25 Брага 1:0 Фейеноорд
|0
|34
|Фенербахче
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|02.10.25 19:45 Фенербахче - Ницца24.09.25 Динамо Загреб 3:1 Фенербахче
|0
|35
|Штурм Грац
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|02.10.25 22:00 Штурм Грац - Глазго Рейнджерс24.09.25 Мидтьюлланд 2:0 Штурм Грац
|0
|36
|Янг Бойз
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|02.10.25 19:45 ФКСБ - Янг Бойз25.09.25 Янг Бойз 1:4 Панатинаикос
|0
