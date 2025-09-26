Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Европы
26 сентября 2025, 00:47 | Обновлено 26 сентября 2025, 01:03
Результаты игрового дня. Как выглядит таблица Лиги Европы после 1-го тура

Вечером 25 сентября состоялись 9 матчей второго по силе еврокубка

Результаты игрового дня. Как выглядит таблица Лиги Европы после 1-го тура
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 26 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги Европы УЕФА 2025/26.

В этот игровой день прошло 9 поединков, еще 9 встреч состоялись 25 сентября.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Английская Астон Вилла нанесла поражение итальянской Болонье (1:0).

Штутгарт переиграл Сельту (2:1), а Порту в гостях вырвал победу у РБ Зальцубург (1:0).

По итогам 1-го тура в группу лидером входят 14 команды, которые выиграли стартовые матчи.

Лига Европы УЕФА 2025/26

1-й тур. 25 сентября

  • 25.09. 19:45 Гоу Эхед Иглс (Нидерланды) – ФКСБ Стяуа (Румыния) – 0:1
  • 25.09. 19:45 Лилль (Франция) – Бранн (Норвегия) – 2:1
  • 25.09. 22:00 Астон Вилла (Англия) – Болонья (Италия) – 1:0
  • 25.09. 22:00 РБ Зальцбург (Австрия) – Порту (Португалия) – 0:1
  • 25.09. 22:00 Рейнджерс (Шотландия) – Генк (Бельгия) – 0:1
  • 25.09. 22:00 Утрехт (Нидерланды) – Лион (Франция) – 0:1
  • 25.09. 22:00 Ференцварош (Венгрия) – Виктория Пльзень (Чехия) – 1:1
  • 25.09. 22:00 Штутгарт (Германия) – Сельта Виго (Испания) – 2:1
  • 25.09. 22:00 Янг Бойз (Швейцария) – Панатинаикос (Греция) – 1:4

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Панатинаикос 1 1 0 0 4 - 1 02.10.25 19:45 Панатинаикос - Гоу Эхед Иглс25.09.25 Янг Бойз 1:4 Панатинаикос 3
2 Динамо Загреб 1 1 0 0 3 - 1 02.10.25 22:00 Маккаби Тель-Авив - Динамо Загреб24.09.25 Динамо Загреб 3:1 Фенербахче 3
3 Мидтьюлланд 1 1 0 0 2 - 0 02.10.25 22:00 Ноттингем Форест - Мидтьюлланд24.09.25 Мидтьюлланд 2:0 Штурм Грац 3
4 Рома 1 1 0 0 2 - 1 02.10.25 19:45 Рома - Лилль24.09.25 Ницца 1:2 Рома 3
4 Лудогорец 1 1 0 0 2 - 1 02.10.25 19:45 Лудогорец - Бетис24.09.25 Мальмё 1:2 Лудогорец 3
6 Фрайбург 1 1 0 0 2 - 1 02.10.25 19:45 Болонья - Фрайбург24.09.25 Фрайбург 2:1 Базель 3
6 Лилль 1 1 0 0 2 - 1 02.10.25 19:45 Рома - Лилль25.09.25 Лилль 2:1 Бранн 3
6 Штутгарт 1 1 0 0 2 - 1 02.10.25 22:00 Базель - Штутгарт25.09.25 Штутгарт 2:1 Сельта 3
9 ФКСБ 1 1 0 0 1 - 0 02.10.25 19:45 ФКСБ - Янг Бойз25.09.25 Гоу Эхед Иглс 0:1 ФКСБ 3
9 Лион 1 1 0 0 1 - 0 02.10.25 22:00 Лион - РБ Зальцбург25.09.25 Утрехт 0:1 Лион 3
9 Порту 1 1 0 0 1 - 0 02.10.25 22:00 Порту - Црвена Звезда25.09.25 РБ Зальцбург 0:1 Порту 3
9 Генк 1 1 0 0 1 - 0 02.10.25 22:00 Генк - Ференцварош25.09.25 Глазго Рейнджерс 0:1 Генк 3
13 Астон Вилла 1 1 0 0 1 - 0 02.10.25 22:00 Фейеноорд - Астон Вилла25.09.25 Астон Вилла 1:0 Болонья 3
13 Брага 1 1 0 0 1 - 0 02.10.25 19:45 Селтик - Брага24.09.25 Брага 1:0 Фейеноорд 3
15 Ноттингем Форест 1 0 1 0 2 - 2 02.10.25 22:00 Ноттингем Форест - Мидтьюлланд24.09.25 Бетис 2:2 Ноттингем Форест 1
16 Бетис 1 0 1 0 2 - 2 02.10.25 19:45 Лудогорец - Бетис24.09.25 Бетис 2:2 Ноттингем Форест 1
17 Виктория Пльзень 1 0 1 0 1 - 1 02.10.25 19:45 Виктория Пльзень - Мальмё25.09.25 Ференцварош 1:1 Виктория Пльзень 1
17 Селтик 1 0 1 0 1 - 1 02.10.25 19:45 Селтик - Брага24.09.25 Црвена Звезда 1:1 Селтик 1
19 Ференцварош 1 0 1 0 1 - 1 02.10.25 22:00 Генк - Ференцварош25.09.25 Ференцварош 1:1 Виктория Пльзень 1
19 Црвена Звезда 1 0 1 0 1 - 1 02.10.25 22:00 Порту - Црвена Звезда24.09.25 Црвена Звезда 1:1 Селтик 1
21 Маккаби Тель-Авив 1 0 1 0 0 - 0 02.10.25 22:00 Маккаби Тель-Авив - Динамо Загреб24.09.25 ПАОК 0:0 Маккаби Тель-Авив 1
21 ПАОК 1 0 1 0 0 - 0 02.10.25 22:00 Сельта - ПАОК24.09.25 ПАОК 0:0 Маккаби Тель-Авив 1
23 Бранн 1 0 0 1 1 - 2 02.10.25 19:45 Бранн - Утрехт25.09.25 Лилль 2:1 Бранн 0
23 Сельта 1 0 0 1 1 - 2 02.10.25 22:00 Сельта - ПАОК25.09.25 Штутгарт 2:1 Сельта 0
23 Базель 1 0 0 1 1 - 2 02.10.25 22:00 Базель - Штутгарт24.09.25 Фрайбург 2:1 Базель 0
26 Ницца 1 0 0 1 1 - 2 02.10.25 19:45 Фенербахче - Ницца24.09.25 Ницца 1:2 Рома 0
26 Мальмё 1 0 0 1 1 - 2 02.10.25 19:45 Виктория Пльзень - Мальмё24.09.25 Мальмё 1:2 Лудогорец 0
28 Гоу Эхед Иглс 1 0 0 1 0 - 1 02.10.25 19:45 Панатинаикос - Гоу Эхед Иглс25.09.25 Гоу Эхед Иглс 0:1 ФКСБ 0
28 Глазго Рейнджерс 1 0 0 1 0 - 1 02.10.25 22:00 Штурм Грац - Глазго Рейнджерс25.09.25 Глазго Рейнджерс 0:1 Генк 0
28 Болонья 1 0 0 1 0 - 1 02.10.25 19:45 Болонья - Фрайбург25.09.25 Астон Вилла 1:0 Болонья 0
28 Утрехт 1 0 0 1 0 - 1 02.10.25 19:45 Бранн - Утрехт25.09.25 Утрехт 0:1 Лион 0
28 РБ Зальцбург 1 0 0 1 0 - 1 02.10.25 22:00 Лион - РБ Зальцбург25.09.25 РБ Зальцбург 0:1 Порту 0
28 Фейеноорд 1 0 0 1 0 - 1 02.10.25 22:00 Фейеноорд - Астон Вилла24.09.25 Брага 1:0 Фейеноорд 0
34 Фенербахче 1 0 0 1 1 - 3 02.10.25 19:45 Фенербахче - Ницца24.09.25 Динамо Загреб 3:1 Фенербахче 0
35 Штурм Грац 1 0 0 1 0 - 2 02.10.25 22:00 Штурм Грац - Глазго Рейнджерс24.09.25 Мидтьюлланд 2:0 Штурм Грац 0
36 Янг Бойз 1 0 0 1 1 - 4 02.10.25 19:45 ФКСБ - Янг Бойз25.09.25 Янг Бойз 1:4 Панатинаикос 0
Полная таблица

Инфографика

По теме:
Утрехт – Лион – 0:1. Задумка Фонсеки сработала. Видео голов и обзор матча
Панатинаикос разгромил Янг Бойз в Лиге Европы. Кто оформил хет-трик?
Лига Европы. Порту вырвал победу у РБ Зальцбург на 90+3 минуте
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
