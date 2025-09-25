Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Европы
Астон Вилла
25.09.2025 22:00 – FT 1 : 0
Болонья
Англия
25 сентября 2025, 23:59 | Обновлено 26 сентября 2025, 00:12
61
0

Единственный в матче гол забил Джон Макгинн на 13-й минуте

Незабитый пенальти. Астон Вилла переиграла Болонью на старте Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

В первом туре группового этапа Лиги Европы английский «Астон Вилла» на своем поле победил итальянскую «Болонью» со счетом 1:0.

Единственный гол во встрече на 13-й минуте забил Джон Макгинн, успешно завершивший атаку бирмингемцев.

Хозяева поля могли удвоить преимущество: на 68-й минуте Олли Уоткинс не реализовал пенальти.

«Болонья» больше владела мячом (53% против 47%) и нанесла 17 ударов по воротам (против 12), но отыграться не сумела.

Астон Вилла удачно стартовала в Лиге Европы, набрав три очка на старте.

Лига Европы. 1-й тур, 25 сентября

Бирмингем, Вилла Парк

Астон Вилла (Англия) – Болонья (Италия) – 1:0

Голы: Макгинн, 13

Фотогалерея

Драконы в ударе. Порту начал текущий сезон с 7 побед подряд
Фонсека угадал с заменой. Лион минимально победил Утрехт
С ассистом вратаря. Штутгарт дома одолел Сельту в Лиге Европы
Лига Европы Астон Вилла Болонья пенальти Джон Макгинн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
