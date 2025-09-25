Незабитый пенальти. Астон Вилла переиграла Болонью на старте Лиги Европы
Единственный в матче гол забил Джон Макгинн на 13-й минуте
В первом туре группового этапа Лиги Европы английский «Астон Вилла» на своем поле победил итальянскую «Болонью» со счетом 1:0.
Единственный гол во встрече на 13-й минуте забил Джон Макгинн, успешно завершивший атаку бирмингемцев.
Хозяева поля могли удвоить преимущество: на 68-й минуте Олли Уоткинс не реализовал пенальти.
«Болонья» больше владела мячом (53% против 47%) и нанесла 17 ударов по воротам (против 12), но отыграться не сумела.
Астон Вилла удачно стартовала в Лиге Европы, набрав три очка на старте.
Лига Европы. 1-й тур, 25 сентября
Бирмингем, Вилла Парк
Астон Вилла (Англия) – Болонья (Италия) – 1:0
Голы: Макгинн, 13
