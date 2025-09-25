Астон Вилла – Болонья. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Матч начнется 25 сентября в 22:00 по Киеву
В четверг, 25 сентября состоится поединок 1-го тура основного этапа Лиги Европы между «Астон Виллой» и «Болоньей». По киевскому времени игра начнется в 22:00.
Астон Вилла
Новый сезон бирмингемцы начали откровенно ужасающе. За 5 поединков Премьер-лиги команда так и не смогла одержать ни одной победы, поэтому с 3 очками занимает 18-ю строчку турнирной таблицы турнира. В Кубке лиги клуб также провалился, вылетев от «Брентфорда» в серии пенальти 1/16 финала.
В Лигу Европы англичане попали благодаря 6-му месту в прошлом сезоне чемпионата.
Болонья
Начало сезона для итальянской команды также не было достаточно уверенным. В Серии А клуб смог победить «Комо» и «Дженоа», однако минимально уступил «Роме» и «Милану». 6 набранных очков позволяют клубу находиться на 11 месте турнирной таблицы чемпионата Италии.
В Лигу Европы итальянцы квалифицировались благодаря победе в Кубке Италии 2024/25.
Личные встречи
Команды играли между собой только один раз – в поединке основного этапа Лиги чемпионов в прошлом сезоне. Тогда победу со счетом 2:0 одержала «Астон Вилла».
Интересные факты
- За 5 игр АПЛ текущего сезона «Астон Вилла» забила всего 1 гол – самый худший результат среди всех команд. В общей сложности за 6 последних поединков команда отмечалась только дважды.
- 3 из 4 последних матчей «Болоньи» завершились со счетом 1:0.
- «Болонья» проиграла в каждом из последних 3-х выездных поединках.
Возможные стартовые составы
Астон Вилла: Мартинес – Динь, Торрес, Конса, Кэш – Камара, Макгин – Санчо, Роджерс, Гессан – Воткинс
Болонья: Скорупский – Миранда, Лукуми, Витик, Дзортеа – Фергюсон, Фройлер – Камбьяги, Фаббиан, Орсолини – Кастро
Прогноз
Я поставлю на тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.76.
22:00
