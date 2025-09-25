Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Астон Вилла – Болонья. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Матч начнется 25 сентября в 22:00 по Киеву

ФК Астон Вилла

В четверг, 25 сентября состоится поединок 1-го тура основного этапа Лиги Европы между «Астон Виллой» и «Болоньей». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Астон Вилла

Новый сезон бирмингемцы начали откровенно ужасающе. За 5 поединков Премьер-лиги команда так и не смогла одержать ни одной победы, поэтому с 3 очками занимает 18-ю строчку турнирной таблицы турнира. В Кубке лиги клуб также провалился, вылетев от «Брентфорда» в серии пенальти 1/16 финала.

В Лигу Европы англичане попали благодаря 6-му месту в прошлом сезоне чемпионата.

Болонья

Начало сезона для итальянской команды также не было достаточно уверенным. В Серии А клуб смог победить «Комо» и «Дженоа», однако минимально уступил «Роме» и «Милану». 6 набранных очков позволяют клубу находиться на 11 месте турнирной таблицы чемпионата Италии.

В Лигу Европы итальянцы квалифицировались благодаря победе в Кубке Италии 2024/25.

Личные встречи

Команды играли между собой только один раз – в поединке основного этапа Лиги чемпионов в прошлом сезоне. Тогда победу со счетом 2:0 одержала «Астон Вилла».

Интересные факты

  • За 5 игр АПЛ текущего сезона «Астон Вилла» забила всего 1 гол – самый худший результат среди всех команд. В общей сложности за 6 последних поединков команда отмечалась только дважды.
  • 3 из 4 последних матчей «Болоньи» завершились со счетом 1:0.
  • «Болонья» проиграла в каждом из последних 3-х выездных поединках.

Возможные стартовые составы

Астон Вилла: Мартинес – Динь, Торрес, Конса, Кэш – Камара, Макгин – Санчо, Роджерс, Гессан – Воткинс

Болонья: Скорупский – Миранда, Лукуми, Витик, Дзортеа – Фергюсон, Фройлер – Камбьяги, Фаббиан, Орсолини – Кастро

Прогноз

Я поставлю на тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.76.

Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Астон Вилла Болонья прогнозы прогнозы на футбол Лига Европы
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
