Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Астон Вилла – Болонья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Европы
Астон Вилла
25.09.2025 22:00 – 54 1 : 0
Болонья
25 сентября 2025, 22:00 |
155
0

Астон Вилла – Болонья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите матч Лиги Европы 25 сентября в 22:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 25 сентября, состоится матч первого тура основного этапа Лиги Европы 2025/26 между «Астон Виллой» и «Болоньей».

Матч пройдет на стадионе «Вилла Парк», который находится в британском городе Бирмингеме.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

События матча

13’
ГОЛ ! Мяч забил Джон МакГинн (Астон Вилла).
Лига Европы смотреть онлайн Астон Вилла Болонья
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
