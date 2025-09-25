25.09.2025 22:00 – 54’ 1 : 0
155
0
Астон Вилла – Болонья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите матч Лиги Европы 25 сентября в 22:00 по Киеву
В четверг, 25 сентября, состоится матч первого тура основного этапа Лиги Европы 2025/26 между «Астон Виллой» и «Болоньей».
Матч пройдет на стадионе «Вилла Парк», который находится в британском городе Бирмингеме.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
Астон Вилла – БолоньяСмотреть трансляцию
|
События матча
13’
ГОЛ ! Мяч забил Джон МакГинн (Астон Вилла).
