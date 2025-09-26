Лига Европы. Порту вырвал победу у РБ Зальцбург на 90+3 минуте

Вечером 26 сентября прошел матч 1-го тура Лиги Европы УЕФА 2025/26.

Португальский Порту одержал минимальную победу в выездном матче против австрийского РБ Зальцбург на стадионе Ред Булл Арена.

Единственный гол во встрече на 90+3 минуте забил Виллиам Гомес после передачи Мартима Фернандеша.

Порту начал сезон Лиги Европы с победы, а РБ Зальцбург попытается набрать очки в следующих матчах.

Лига Европы. 1-й тур, 25 сентября

РБ Зальцбург (Австрия) – Порту (Португалия) – 0:1

Голы: Виллиам Гомес, 90+3