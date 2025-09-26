25.09.2025 22:00 – FT 0 : 1
Лига Европы26 сентября 2025, 01:35 | Обновлено 26 сентября 2025, 02:14
7
0
Лига Европы. Порту вырвал победу у РБ Зальцбург на 90+3 минуте
Виллиам Гомес отличился в компенсированное время
Вечером 26 сентября прошел матч 1-го тура Лиги Европы УЕФА 2025/26.
Португальский Порту одержал минимальную победу в выездном матче против австрийского РБ Зальцбург на стадионе Ред Булл Арена.
Единственный гол во встрече на 90+3 минуте забил Виллиам Гомес после передачи Мартима Фернандеша.
Порту начал сезон Лиги Европы с победы, а РБ Зальцбург попытается набрать очки в следующих матчах.
Лига Европы. 1-й тур, 25 сентября
РБ Зальцбург (Австрия) – Порту (Португалия) – 0:1
Голы: Виллиам Гомес, 90+3
