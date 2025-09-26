Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лига Европы. Порту вырвал победу у РБ Зальцбург на 90+3 минуте
Лига Европы
РБ Зальцбург
25.09.2025 22:00 – FT 0 : 1
Порту
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
26 сентября 2025, 01:35 | Обновлено 26 сентября 2025, 02:14
7
0

Лига Европы. Порту вырвал победу у РБ Зальцбург на 90+3 минуте

Виллиам Гомес отличился в компенсированное время

26 сентября 2025, 01:35 | Обновлено 26 сентября 2025, 02:14
7
0
Лига Европы. Порту вырвал победу у РБ Зальцбург на 90+3 минуте
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 26 сентября прошел матч 1-го тура Лиги Европы УЕФА 2025/26.

Португальский Порту одержал минимальную победу в выездном матче против австрийского РБ Зальцбург на стадионе Ред Булл Арена.

Единственный гол во встрече на 90+3 минуте забил Виллиам Гомес после передачи Мартима Фернандеша.

Порту начал сезон Лиги Европы с победы, а РБ Зальцбург попытается набрать очки в следующих матчах.

Лига Европы. 1-й тур, 25 сентября

РБ Зальцбург (Австрия) – Порту (Португалия) – 0:1

Голы: Виллиам Гомес, 90+3

По теме:
Утрехт – Лион – 0:1. Задумка Фонсеки сработала. Видео голов и обзор матча
Панатинаикос разгромил Янг Бойз в Лиге Европы. Кто оформил хет-трик?
Вратарь Штутгарта установил уникальное достижение в Лиге Европы
Лига Европы Порту РБ Лейпциг
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, сколько болельщиков сможет посетить матч Карпаты – Динамо
Футбол | 26 сентября 2025, 00:55 0
Стало известно, сколько болельщиков сможет посетить матч Карпаты – Динамо
Стало известно, сколько болельщиков сможет посетить матч Карпаты – Динамо

Львовскому клубу удалось увеличить квоту

Александр КРАСЮК: «Очень плохие предчувствия перед этим боем Усика»
Бокс | 25 сентября 2025, 18:19 1
Александр КРАСЮК: «Очень плохие предчувствия перед этим боем Усика»
Александр КРАСЮК: «Очень плохие предчувствия перед этим боем Усика»

Промоутер переживал за Александра в последнем поединке против Дюбуа

Легенда Шахтера провел разговор с Луисом Энрике о крупном трансфере
Футбол | 26.09.2025, 00:02
Легенда Шахтера провел разговор с Луисом Энрике о крупном трансфере
Легенда Шахтера провел разговор с Луисом Энрике о крупном трансфере
ФОТО. Жена Доннаруммы затмила красную дорожку Золотого мяча-2025
Футбол | 25.09.2025, 02:25
ФОТО. Жена Доннаруммы затмила красную дорожку Золотого мяча-2025
ФОТО. Жена Доннаруммы затмила красную дорожку Золотого мяча-2025
The Times: УЕФА забанит Израиль от европейского футбола на следующей неделе
Футбол | 25.09.2025, 15:14
The Times: УЕФА забанит Израиль от европейского футбола на следующей неделе
The Times: УЕФА забанит Израиль от европейского футбола на следующей неделе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
24.09.2025, 14:10 15
Футбол
В США подобрали следующего соперника для Усика. Это мечта для Аль-Шейха
В США подобрали следующего соперника для Усика. Это мечта для Аль-Шейха
24.09.2025, 04:01
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Он слишком быстрый, неуловимый. Очень классный боксер»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он слишком быстрый, неуловимый. Очень классный боксер»
24.09.2025, 01:16
Бокс
Майк ТАЙСОН: «Будет что-то невероятное. Это один из лучших боев в боксе»
Майк ТАЙСОН: «Будет что-то невероятное. Это один из лучших боев в боксе»
24.09.2025, 05:17
Бокс
Мудрик сдал еще два допинг-теста после октября 2024 года. Есть результат
Мудрик сдал еще два допинг-теста после октября 2024 года. Есть результат
25.09.2025, 07:38 14
Футбол
Боссы Динамо приняли резонансное решение по Бленуце. Оно понравится фанам
Боссы Динамо приняли резонансное решение по Бленуце. Оно понравится фанам
24.09.2025, 21:30 34
Футбол
Александр Усик отреагировал на церемонию Золотого мяча 2025
Александр Усик отреагировал на церемонию Золотого мяча 2025
24.09.2025, 06:20
Футбол
Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
25.09.2025, 06:05 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем