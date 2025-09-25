Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  РБ Зальцбург – Порту. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Европы
РБ Зальцбург
25.09.2025 22:00 – 57 0 : 0
Порту
Лига Европы
25 сентября 2025, 21:59
РБ Зальцбург – Порту. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча Лиги Европы

25 сентября 2025, 21:59
РБ Зальцбург – Порту. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Порту

В четверг, 25 сентября, состоится матч первого тура основного раунда Лиги Европы между «РБ Зальцбург» и «Порту».

Встреча состоится на стадионе «Ред Булл Арена» в Зальцбурге. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«РБ Зальбург» после 7 туров чемпионата Австрии занимает 4-е место турнирной таблиц, имея в своем активе 11 баллов. «Порту» с 18 очками после 6 матчей возглавляет таблицу чемпионата Португалии.

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.

«РБ Зальцбург» – «Порту». Смотреть онлайн. LIVE трансляция

