В четверг, 25 сентября, состоится матч первого тура основного раунда Лиги Европы между «РБ Зальцбург» и «Порту».

Встреча состоится на стадионе «Ред Булл Арена» в Зальцбурге. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

«РБ Зальбург» после 7 туров чемпионата Австрии занимает 4-е место турнирной таблиц, имея в своем активе 11 баллов. «Порту» с 18 очками после 6 матчей возглавляет таблицу чемпионата Португалии.

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.

«РБ Зальцбург» – «Порту». Смотреть онлайн. LIVE трансляция