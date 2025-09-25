РБ Зальцбург – Порту. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча Лиги Европы
В четверг, 25 сентября, состоится матч первого тура основного раунда Лиги Европы между «РБ Зальцбург» и «Порту».
Встреча состоится на стадионе «Ред Булл Арена» в Зальцбурге. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
«РБ Зальбург» после 7 туров чемпионата Австрии занимает 4-е место турнирной таблиц, имея в своем активе 11 баллов. «Порту» с 18 очками после 6 матчей возглавляет таблицу чемпионата Португалии.
Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.
«РБ Зальцбург» – «Порту». Смотреть онлайн. LIVE трансляция
