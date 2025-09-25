Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  РБ Зальцбург – Порту. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
25.09.2025 22:00
25 сентября 2025, 12:22 | Обновлено 25 сентября 2025, 12:38
РБ Зальцбург – Порту. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Поединок состоится 25 сентября и начнется в 22:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

25 сентября на Ред Булл Арена пройдет матч 1-го тура основного раунда Лиги Европы, в котором Ред Булл Зальцбург встретится с Порту. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ред Булл Зальцбург

Команда в 2024-м году утратила многолетнее доминирование в австрийском футболе. Более того, в прошлом сезоне снова было проиграно конкуренцию тому же Штурму. С другой стороны, после регулярного сезона футболисты серьезно отставали еще и от Аустрии. Но сумели неплохо провести чемпионскую группу, опередив притормозивших соперников из столицы.

Это позволило даже снова стартовать в квалификации Лиги чемпионов, но там клуб разочаровал, пройдя Бранн, но потом проиграв оба матча Брюгге. Кроме того, выиграно только три матча из семи в Бундеслиге, а в сентябре проиграли кряду и Вольфсбергу дома и Штурму на выезде. Не в лучшем настроении приходится подходить ко старту во втором еврокубке.

Порту

Клуб в последнее время заканчивает за спиной у пары вечных соперников из Лиссабона. В итоге в прошлом году даже была смена президента. Но и при Виллаш-Боаше, несмотря на смену им уже пару раз тренеров, все, что получилось, это завоевать год назад Суперкубок Португалии - в Примейре снова закончили только третьими.

Сейчас команда из Драгау очень удачно стартовала, с серии побед. В томи числе уже получилось обыграть 2:1 в столице чемпиона, Спортинг, причем в Лиссабоне. Ну и в прошлом туре, в пятницу, Риу Аве разгромили со счетом 3:0. Таким образом, подопечные Франческо Фариоли уже стали единоличным лидером в турнирной таблице национального чемпионата.

Статистика личных встреч

Хотя команды достаточно регулярно играют в еврокубках, они до этого избегали очных матчей между собой - даже в товарищеском формате они ни разу не пересекались.

Прогноз

Букмекерские конторы не считают, что у хозяев арены тут хорошие шансы на победу. Гости явно демонстрируют более убедительную форму - ставим на то, что они выиграют, применив для подстраховки нулевую фору (коэффициент - 1,71).

Прогноз Sport.ua
РБ Зальцбург
25 сентября 2025 -
22:00
Порту
