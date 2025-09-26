В четверг, 25 сентября, состоялся первый тур основного этапа Лиги Европы – в Австрии местный РБ Зальцбург встретился с португальским «Порту». Гости вырвали победу на последних минутах поединка (1:0).

Главным героем встречи стал бразильский нападающий Виллиам Гомес, который огорчил австрийский клуб за несколько минут до завершения встречи. Стоит отметить, что РБ Зальцбург также забил в ворота португальской команды еще в середине второго тайма, однако этот мяч не был засчитан из-за офсайда.

В следующем матче Лиги Европы, который состоится 2 октября команда из Австрии на выезде сыграет против французского «Лиона». Соперником «Порто» станет сербская «Црвена Звезда» – команды проведут этот матч в Португалии.

Лига Европы. 1-й тур, 25 сентября

РБ Зальцбург (Австрия) – Порту (Португалия) – 0:1

Гол: Виллиам Гомес, 90+3

Видеообзор матча: