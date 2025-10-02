Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
02 октября 2025, 17:00
Стартует Лига конференций с двумя украинскими клубами. Расписание 1-го тура

Вечером 2 октября пройдут 18 поединков 2-го тура Лиги конференций

Стартует Лига конференций с двумя украинскими клубами. Расписание 1-го тура
Коллаж Sport.ua

Вечером 2 октября пройдут матчи 1-го тура основного раунда Лиги конференций УЕФА 2025/26.

В этот игровой день запланировано 18 матчей. Лиговая фаза состоит из 6 туров и продлится до декабря.

В турнире выступают два украинских клуба: киевское Динамо и донецкий Шахтер.

В первом туре будут сыграны матчи: Динамо Киев – Кристал Пэлас, Абердин – Шахтер.

Также в турнире выступают украинские футболисты: Даниил Игнатенко, Николай Кухаревич (оба – Слован Братислава), Павел Исенко, Александр Романчук (оба – Университатя Крайова), Эдуард Соболь (Страсбург), Денис Костышин (Дрита).

По итогам 8 туров (последние два пройдут в январе) 8 лучших команд выйдут напрямую в 1/8 финала. Команды, занявшие места 9–24, сыграют в 1/16 финала. Клубы, занявшие 25–36 места, покинут турнир.

Финал Лиги конференций состоится 27 мая 2026 года в немецком Лейпциге.

Лига конференций УЕФА 2025/26

2-й тур, 2 октября 2025

Расписание матчей

  • 19:45. Динамо Киев (Украина) – Кристал Пэлас (Англия)
  • 19:45. Зриньски (Босния и Герц.) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар)
  • 19:45. КуПС (Финляндия) – Дрита (Косово)
  • 19:45. Лех Познань (Польша) – Рапид Вена (Австрия)
  • 19:45. Лозанна (Швейцария) – Брейдаблик (Исландия)
  • 19:45. Ноа (Армения) – Риека (Хорватия)
  • 19:45. Омония (Кипр) – Майнц (Германия)
  • 19:45. Райо Вальекано (Испания) – Шкендия (Северная Македония)
  • 19:45. Ягеллония (Польша) – Хамрун Спартанс (Мальта)
  • 22:00. Абердин (Шотландия) – Шахтер Донецк (Украина)
  • 22:00. АЕК Ларнака (Кипр) – АЗ Алкмаар (Нидерланды)
  • 22:00. Легия (Польша) – Самсунспор (Турция)
  • 22:00. Ракув (Польша) – Университатя Крайова (Румыния)
  • 22:00. Слован Братислава (Словакия) – Страсбург (Франция)
  • 22:00. Спарта Прага (Чехия) – Шемрок Роверс (Ирландия)
  • 22:00. Фиорентина (Италия) – Сигма Оломоуц (Чехия)
  • 22:00. Целе (Словения) – АЕК Афины (Греция)
  • 22:00. Шелбурн (Ирландия) – Хеккен (Швеция)

Турнирная таблица

Инфографика

