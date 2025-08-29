Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
29 августа 2025, 14:53 | Обновлено 29 августа 2025, 16:03
Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера

В Монако состоялась жеребьевка третьего по силе еврокубка

УЕФА

29 августа в 14:00 по киевскому времени в Монако прошла жеребьевка основного раунда Лиги конференций 2025/26 (в одном шоу вместе с жеребьевкой Лиги Европы).

В основную стадию Лиги конференций попали украинские клубы Динамо Киев и Шахтер Донецк.

36 клубов-участников перед началом жеребьевки были поделены на 6 корзин по 6 команд согласно клубному рейтингу УЕФА. Шахтер был включен в первую корзину, а Динамо – во вторую.

🔹 Соперники для Шахтера

  • Легия (Польша), Шэмрок Роверс (Ирландия), Риека (Хорватия), Абердин (Шотландия), Брейдаблик (Исландия), Хамрун Спартанс (Мальта)

🔹 Оппоненты для Динамо

  • Кристал Пелас (Англия), Фиорентина (Италия), Зриньски (Босния и Герцеговина), Омония (Кипр), Ноа (Армения), Самсунспор (Турция)

Это будет второй подряд сезон с новым форматом. На основном этапе будет единая турнирная таблица для 36 команд. В основном раунде ЛК запланировано 6 туров. Точные даты каждого матча будут определены позже и обнародованы 30 августа.

Каждый клуб проведет по одному матчу с представителями каждой корзины. 8 лучших клубов сразу попадут в 1/8 финала, а команды, которые завершат этап на позициях с 9 до 24, сыграют в 1/16 финала.

Финал турнира намечен на 27 мая 2026 в немецком Лейпциге.

Лига конференций 2025/26. Основной раунд

Даты матчей

  • Тур 1: 2 октября 2025
  • Тур 2: 23 октября 2025
  • Тур 3: 6 ноября 2025
  • Тур 4: 27 ноября 2025
  • Тур 5: 11 декабря 2025
  • Тур 6: 18 декабря 2025
  • 1/16 финала: 19 и 26 февраля 2026
  • 1/8 финала: 12 и 19 марта 2026
  • Четвертьфиналы: 9 и 16 апреля 2026
  • Полуфиналы: 30 апреля и 7 мая 2026
  • Финал: 27 мая 2026, Лейпциг, Red Bull Arena

Состав корзин для жеребьевки

🔹Корзина 1: Фиорентина (Италия), АЗ Алкмар (Нидерланды), Шахтер Донецк (Украина), Слован Братислава (Словакия), Рапид Вена (Австрия), Легия Варшава (Польша)

🔹Корзина 2: Спарта Прага (Чехия), Динамо Киев (Украина), Кристал Пэлас (Англия), Лех Познань (Польша), Райо Вальекано (Испания), Шемрок Роверс (Ирландия)

🔹Корзина 3: Омония (Кипр), Майнц (Германия), Страсбург (Франция), Ягеллония (Польша), Целе (Словения), Риека (Хорватия)

🔹Корзина 4: Зриньски (Босния и Герцеговина), Линкольн Ред Импс (Гибралтар), КуПС (Финляндия), АЕК Афины (Греция), Абердин (Шотландия), Дрита (Косово)

🔹Корзина 5: Брейдаблик (Исландия), Сигма Оломоуц (Чехия), Самсунспор (Турция), Ракув (Польша), АЕК Ларнака (Кипр), Шкендия (Северная Македония)

🔹Корзина 6: Хеккен (Швеция), Лозанна (Швейцария), Университатя Крайова (Румыния), Хамрун Спартанс (Мальта), Ноа (Армения), Шелбурн (Ирландия)

Суперники команд в основном раунде ЛК

  • Фиорентина: Рапид, Динамо, Майнц, АЕК Афины, Сигма, Лозанна
  • АЗ: Слован, Кристал Пэлас, Ягеллония, Дрита, АЕК Ларнака, Шелбурн
  • Шахтер: Легия, Шемрок Роверс, Риека, Абердин, Брейдаблик, Хамрун Спартанс
  • Слован: АЗ Алкмар, Райо Вальекано, Страсбург, КуПС, Шкендия, Хеккен
  • Рапид: Фиорентина, Лех, Омония, Зриньски, Ракув, Университатя
  • Легия: Шахтер, Спарта, Целе, Линкольн, Самсунспор, Ноа
  • Спарта: Легия, Шемрок Роверс, Риека, Абердин, Ракув, Университатя
  • Динамо: Фиорентина, Кристал Пэлас, Омония, Зриньски, Самсунспор, Ноа
  • Кристал Пэлас: АЗ Алкмар, Динамо, Страсбург, КуПС, АЕК Ларнака, Шелбурн
  • Лех: Рапид, Райо Вальекано, Майнц, Линкольн, Сигма, Лозанна
  • Райо Вальекано: Слован, Лех, Ягеллония, Дрита, Шкендия, Хеккен
  • Шемрок Роверс: Шахтер, Спарта, Целе, АЕК Афины, Брейдаблик, Хамрун
  • Омония: Рапид, Динамо, Майнц, Дрита, Ракув, Лозанна
  • Майнц: Фиорентина, Лех, Омония, Зриньски, Самсунспор, Университатя
  • Страсбург: Слован, Кристал Пэлас, Ягеллония, Абердин, Брейдаблик, Хеккен
  • Ягеллония: АЗ Алкмар, Райо Вальекано, Страсбург, КуПС, Шкендия, Хамрун
  • Целе: Легия, Шемрок Роверс, Риека, АЕК Афины, Сигма, Шелбурн
  • Риека: Шахтер, Спарта, Целе, Линкольн, АЕК Ларнака, Ноа
  • Зриньски: Рапид, Динамо, Майнц, Линкольн, Ракув, Хеккен
  • Линкольн: Легия, Лех, Риека, Зриньски, Сигма, Хамрун
  • КуПС: Слован, Кристал Пэлас, Ягеллония, Дрита, Брейдаблик, Лозанна
  • АЕК: Фиорентина, Шемрок Роверс, Целе, Абердин, Самсунспор, Университатя
  • Абердин: Шахтер, Спарта, Страсбург, АЕК Афины, АЕК Ларнака, Ноа
  • Дрита: АЗ Алкмар, Райо Вальекано, Омония, КуПС, Шкендия, Шелбурн
  • Брейдаблик: Шахтер, Шемрок Роверс, Страсбург, КуПС, Самсунспор, Лозанна
  • Сигма: Фиорентина, Лех, Целе, Линкольн, Ракув, Ноа
  • Самсунспор: Легия, Динамо, Майнц, АЕК Афины, Брейдаблик, Хамрун
  • Ракув: Рапид, Спарта, Омония, Зриньски, Сигма, Университатя
  • АЕК Ларнака: АЗ Алкмар, Кристал Пэлас, Риека, Абердин, Шкендия, Хеккен
  • Шкендия: Слован, Райо Вальекано, Ягеллония, Дрита, АЕК Ларнака, Шелбурн
  • Хеккен: Слован, Райо Вальекано, Страсбург, Зриньски, АЕК Ларнака, Шелбурн
  • Лозанна: Фиорентина, Лех, Омония, КуПС, Брейдаблик, Хамрун
  • Университатя: Рапид, Спарта, Майнц, АЕК Афины, Ракув, Ноа
  • Хамрун: Шахтер, Шемрок Роверс, Ягеллония, Линкольн, Самсунспор, Лозанна
  • Ноа: Легия, Динамо, Риека, Абердин, Сигма, Университатя
  • Шелбурн: АЗ Алкмар, Кристал Пэлас, Целе, Дрита, Шкендия, Хеккен

Результаты жеребьевки

Фиорентина Динамо Киев Страсбург Риека Кристал Пэлас Омония Зриньски Мостар Ягеллония Белосток Шемрок Роверс Абердин Рапид Вена Райо Вальекано Майнц Университатя Крайова Спарта Прага АЗ Алкмаар Шахтер Донецк Слован Братислава Лозанна Самсунспор Лех Познань АЕК Ларнака АЕК Афины Легия Варшава Шкендия Целе Сигма Оломоуц Хеккен Лига конференций Дрита КуПС Ноа Ереван Ракув Ченстохова Линкольн Ред Импс Брейдаблик Шелбурн Хамрун Спартанс
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Комментарии 143
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
andruha40
Шахтарю відверто пощастило!Всі суперники прохідні!
Ответить
+15
Показать Скрыть 2 ответа
Паша Мех
Группа конечно не из лёгких!
Но нужно и можно играть и давать результат!
Удачи ДК и Шахтёру 
Ответить
+10
fly
Ще не вистачає для фіналочки Майнца і АЕК (з 3 і 4 корзин) у Динамо. Жереб звичайно - дупа. Шахтар же с його жеребом зобов'язаний виходити з групи одразу в 1/8
Ответить
+9
Перший Серед Рівних
Шахтар - проход в плей-офф. Динамо - в задниці.
Ответить
+9
Показать Скрыть 3 ответа
Viktor Shuper
у Шахти чисто халявна група, жодного справді сильного клубу нема.
а Динамо попало, там Кристал Пелас і Фіалки
Ответить
+7
Показать Скрыть 2 ответа
mayakovskiy1
Шара для Шахты, Динамо будет сложно. Простых соперников почти нет. Даже армяне с кучей денег и легионеров
Ответить
+7
dudigo78
Для Динамо мабуть гіршого жереба і не могло бути. Чотири суперника рівня ЛЄ. Щодо Шахти, то років 3-4 тому я б сказав, що мають виграти всі матчі, але після мук з греками та швейцарцями важко щось прогнозувати
Ответить
+6
Показать Скрыть 1 ответ
Микола Унгурян
пля, хоч бери і не читай коментарі, одні обсири фанів ШД та ДК.
Про що сперечатись? 
одибва клуби просрали кваліфікацію і грають в найслабшому турнірі, обидві команди показують зовсім не чемпіонську гру, обидві команди до грудня можуть показати яка з них краща як і обидві можуть боротись за чемпіонство. То про що серетесь? гімна мало ще з'їли? 
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
Микола Унгурян
ШД дуже пощастило з жеребом (це мабуть боржок за складніші команди в кваліфікації) - так що гірняки мали б навіть одразу на 1/8 замахнутись
а от кияни отримали 2 найскладніших суперників, але всіх решту мали б проходити і як мінімум 1/16 отримати (перехідні матчі) 
Сподіваюсь що хоча б у найслабшому турнірі наші "гранди" зможуть гідно виступити та трішки поповники рейтинг УЄФА
Ответить
+4
Argon_76
Можете мене мінусити, фани Динамо, але три поразки забезпечені, одна з них від Кіпру
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
sania
Подивимось .На місті кротів я б не особливо радів. Суперники відверто слабші ніж в Динамо, але просто не буде нікому.
Ответить
+4
umnuy2
даже с последней корзины где маргиналы и то Самсунспор попался---жребий ужасно невезучий для ДК
Ответить
+4
Егор Коваленко
Шахтеру нужно будет очень постараться, чтобы 18 очков не набрать
Ответить
+4
Dynamo1927
Для турнира это достойные соперники. У Динамо точно будет мотивация с такими клубами. 
В том сезоне для первой восьмёрки хватило 12-18 очков. Чтоб попасть число 24 команд хватает 7 очков. Вполне можно настроиться на выход с группы, в числе 24 команд.
Омония в том сезоне на 14 очков отстала от Пафоса, если не побеждать таких команд то извините уже, это дно...
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Andromed
Шахтар точно повинен пройти далі, а ось Динамо буде складніше це зробити
Ответить
+3
ktesibiy
Цікаво було б подивитись на заочне суперництво між Шахтарем та Динамо, але суперники занадто різні. В Шахтаря по суті всі суперники такі, що цілком по силам навіть нинішньому Шахтарю, тим більше що вартість складу в Шахтаря мабуть більша, ніж в усіх  суперників разом взятих. В Динамо ж 3 суперники з топових чемпіонатів. Фактично для Шахтая успіхом буде вважатись участь у першій 8, і набір хоча б 12-14 очок в групі. Для Динамо буде добре якщо наберуть 7-8 очок і пройдуть в плей-оф хоч з якогось місця.
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
axylinam
Отличная жеребьёвка, в этом турнире нет ни одного топ клуба и мы увидим есть ли перспективы в дальнейшем у наших клубов, или наоборот дальнейшее падение
Ответить
+3
sania
Кроти, збавте трохи. Ви вже волали, що на ізі розберетесь з Панасами і боротиметесь у фіналі ЛЄ.  Тепер ледве проповзли в ЛК і вже святкуєте.. Не спішіть.
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
😸
От і добре, перші матчі з класними командами👍
Мені подобається Крістал і Фіорентина, супер
Ответить
+2
Показать Скрыть 4 ответа
Паваротті
ну хоть якісь очки наберуть шахтар у групі а динамо майже нічого 
Ответить
+2
