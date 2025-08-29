Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера

29 августа в 14:00 по киевскому времени в Монако прошла жеребьевка основного раунда Лиги конференций 2025/26 (в одном шоу вместе с жеребьевкой Лиги Европы).

В основную стадию Лиги конференций попали украинские клубы Динамо Киев и Шахтер Донецк.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

36 клубов-участников перед началом жеребьевки были поделены на 6 корзин по 6 команд согласно клубному рейтингу УЕФА. Шахтер был включен в первую корзину, а Динамо – во вторую.

🔹 Соперники для Шахтера

Легия (Польша), Шэмрок Роверс (Ирландия), Риека (Хорватия), Абердин (Шотландия), Брейдаблик (Исландия), Хамрун Спартанс (Мальта)

🔹 Оппоненты для Динамо

Кристал Пелас (Англия), Фиорентина (Италия), Зриньски (Босния и Герцеговина), Омония (Кипр), Ноа (Армения), Самсунспор (Турция)

Это будет второй подряд сезон с новым форматом. На основном этапе будет единая турнирная таблица для 36 команд. В основном раунде ЛК запланировано 6 туров. Точные даты каждого матча будут определены позже и обнародованы 30 августа.

Каждый клуб проведет по одному матчу с представителями каждой корзины. 8 лучших клубов сразу попадут в 1/8 финала, а команды, которые завершат этап на позициях с 9 до 24, сыграют в 1/16 финала.

Финал турнира намечен на 27 мая 2026 в немецком Лейпциге.

Лига конференций 2025/26. Основной раунд

Даты матчей

Тур 1: 2 октября 2025

Тур 2: 23 октября 2025

Тур 3: 6 ноября 2025

Тур 4: 27 ноября 2025

Тур 5: 11 декабря 2025

Тур 6: 18 декабря 2025

1/16 финала: 19 и 26 февраля 2026

1/8 финала: 12 и 19 марта 2026

Четвертьфиналы: 9 и 16 апреля 2026

Полуфиналы: 30 апреля и 7 мая 2026

Финал: 27 мая 2026, Лейпциг, Red Bull Arena

Состав корзин для жеребьевки

🔹Корзина 1: Фиорентина (Италия), АЗ Алкмар (Нидерланды), Шахтер Донецк (Украина), Слован Братислава (Словакия), Рапид Вена (Австрия), Легия Варшава (Польша)

🔹Корзина 2: Спарта Прага (Чехия), Динамо Киев (Украина), Кристал Пэлас (Англия), Лех Познань (Польша), Райо Вальекано (Испания), Шемрок Роверс (Ирландия)

🔹Корзина 3: Омония (Кипр), Майнц (Германия), Страсбург (Франция), Ягеллония (Польша), Целе (Словения), Риека (Хорватия)

🔹Корзина 4: Зриньски (Босния и Герцеговина), Линкольн Ред Импс (Гибралтар), КуПС (Финляндия), АЕК Афины (Греция), Абердин (Шотландия), Дрита (Косово)

🔹Корзина 5: Брейдаблик (Исландия), Сигма Оломоуц (Чехия), Самсунспор (Турция), Ракув (Польша), АЕК Ларнака (Кипр), Шкендия (Северная Македония)

🔹Корзина 6: Хеккен (Швеция), Лозанна (Швейцария), Университатя Крайова (Румыния), Хамрун Спартанс (Мальта), Ноа (Армения), Шелбурн (Ирландия)

Суперники команд в основном раунде ЛК

Фиорентина: Рапид, Динамо, Майнц, АЕК Афины, Сигма, Лозанна

АЗ: Слован, Кристал Пэлас, Ягеллония, Дрита, АЕК Ларнака, Шелбурн

Шахтер: Легия, Шемрок Роверс, Риека, Абердин, Брейдаблик, Хамрун Спартанс

Слован: АЗ Алкмар, Райо Вальекано, Страсбург, КуПС, Шкендия, Хеккен

Рапид: Фиорентина, Лех, Омония, Зриньски, Ракув, Университатя

Легия: Шахтер, Спарта, Целе, Линкольн, Самсунспор, Ноа

Спарта: Легия, Шемрок Роверс, Риека, Абердин, Ракув, Университатя

Динамо: Фиорентина, Кристал Пэлас, Омония, Зриньски, Самсунспор, Ноа

Кристал Пэлас: АЗ Алкмар, Динамо, Страсбург, КуПС, АЕК Ларнака, Шелбурн

Лех: Рапид, Райо Вальекано, Майнц, Линкольн, Сигма, Лозанна

Райо Вальекано: Слован, Лех, Ягеллония, Дрита, Шкендия, Хеккен

Шемрок Роверс: Шахтер, Спарта, Целе, АЕК Афины, Брейдаблик, Хамрун

Омония: Рапид, Динамо, Майнц, Дрита, Ракув, Лозанна

Майнц: Фиорентина, Лех, Омония, Зриньски, Самсунспор, Университатя

Страсбург: Слован, Кристал Пэлас, Ягеллония, Абердин, Брейдаблик, Хеккен

Ягеллония: АЗ Алкмар, Райо Вальекано, Страсбург, КуПС, Шкендия, Хамрун

Целе: Легия, Шемрок Роверс, Риека, АЕК Афины, Сигма, Шелбурн

Риека: Шахтер, Спарта, Целе, Линкольн, АЕК Ларнака, Ноа

Зриньски: Рапид, Динамо, Майнц, Линкольн, Ракув, Хеккен

Линкольн: Легия, Лех, Риека, Зриньски, Сигма, Хамрун

КуПС: Слован, Кристал Пэлас, Ягеллония, Дрита, Брейдаблик, Лозанна

АЕК: Фиорентина, Шемрок Роверс, Целе, Абердин, Самсунспор, Университатя

Абердин: Шахтер, Спарта, Страсбург, АЕК Афины, АЕК Ларнака, Ноа

Дрита: АЗ Алкмар, Райо Вальекано, Омония, КуПС, Шкендия, Шелбурн

Брейдаблик: Шахтер, Шемрок Роверс, Страсбург, КуПС, Самсунспор, Лозанна

Сигма: Фиорентина, Лех, Целе, Линкольн, Ракув, Ноа

Самсунспор: Легия, Динамо, Майнц, АЕК Афины, Брейдаблик, Хамрун

Ракув: Рапид, Спарта, Омония, Зриньски, Сигма, Университатя

АЕК Ларнака: АЗ Алкмар, Кристал Пэлас, Риека, Абердин, Шкендия, Хеккен

Шкендия: Слован, Райо Вальекано, Ягеллония, Дрита, АЕК Ларнака, Шелбурн

Хеккен: Слован, Райо Вальекано, Страсбург, Зриньски, АЕК Ларнака, Шелбурн

Лозанна: Фиорентина, Лех, Омония, КуПС, Брейдаблик, Хамрун

Университатя: Рапид, Спарта, Майнц, АЕК Афины, Ракув, Ноа

Хамрун: Шахтер, Шемрок Роверс, Ягеллония, Линкольн, Самсунспор, Лозанна

Ноа: Легия, Динамо, Риека, Абердин, Сигма, Университатя

Шелбурн: АЗ Алкмар, Кристал Пэлас, Целе, Дрита, Шкендия, Хеккен

Результаты жеребьевки