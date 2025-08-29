Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера
В Монако состоялась жеребьевка третьего по силе еврокубка
29 августа в 14:00 по киевскому времени в Монако прошла жеребьевка основного раунда Лиги конференций 2025/26 (в одном шоу вместе с жеребьевкой Лиги Европы).
В основную стадию Лиги конференций попали украинские клубы Динамо Киев и Шахтер Донецк.
36 клубов-участников перед началом жеребьевки были поделены на 6 корзин по 6 команд согласно клубному рейтингу УЕФА. Шахтер был включен в первую корзину, а Динамо – во вторую.
🔹 Соперники для Шахтера
- Легия (Польша), Шэмрок Роверс (Ирландия), Риека (Хорватия), Абердин (Шотландия), Брейдаблик (Исландия), Хамрун Спартанс (Мальта)
🔹 Оппоненты для Динамо
- Кристал Пелас (Англия), Фиорентина (Италия), Зриньски (Босния и Герцеговина), Омония (Кипр), Ноа (Армения), Самсунспор (Турция)
Это будет второй подряд сезон с новым форматом. На основном этапе будет единая турнирная таблица для 36 команд. В основном раунде ЛК запланировано 6 туров. Точные даты каждого матча будут определены позже и обнародованы 30 августа.
Каждый клуб проведет по одному матчу с представителями каждой корзины. 8 лучших клубов сразу попадут в 1/8 финала, а команды, которые завершат этап на позициях с 9 до 24, сыграют в 1/16 финала.
Финал турнира намечен на 27 мая 2026 в немецком Лейпциге.
Лига конференций 2025/26. Основной раунд
Даты матчей
- Тур 1: 2 октября 2025
- Тур 2: 23 октября 2025
- Тур 3: 6 ноября 2025
- Тур 4: 27 ноября 2025
- Тур 5: 11 декабря 2025
- Тур 6: 18 декабря 2025
- 1/16 финала: 19 и 26 февраля 2026
- 1/8 финала: 12 и 19 марта 2026
- Четвертьфиналы: 9 и 16 апреля 2026
- Полуфиналы: 30 апреля и 7 мая 2026
- Финал: 27 мая 2026, Лейпциг, Red Bull Arena
Состав корзин для жеребьевки
🔹Корзина 1: Фиорентина (Италия), АЗ Алкмар (Нидерланды), Шахтер Донецк (Украина), Слован Братислава (Словакия), Рапид Вена (Австрия), Легия Варшава (Польша)
🔹Корзина 2: Спарта Прага (Чехия), Динамо Киев (Украина), Кристал Пэлас (Англия), Лех Познань (Польша), Райо Вальекано (Испания), Шемрок Роверс (Ирландия)
🔹Корзина 3: Омония (Кипр), Майнц (Германия), Страсбург (Франция), Ягеллония (Польша), Целе (Словения), Риека (Хорватия)
🔹Корзина 4: Зриньски (Босния и Герцеговина), Линкольн Ред Импс (Гибралтар), КуПС (Финляндия), АЕК Афины (Греция), Абердин (Шотландия), Дрита (Косово)
🔹Корзина 5: Брейдаблик (Исландия), Сигма Оломоуц (Чехия), Самсунспор (Турция), Ракув (Польша), АЕК Ларнака (Кипр), Шкендия (Северная Македония)
🔹Корзина 6: Хеккен (Швеция), Лозанна (Швейцария), Университатя Крайова (Румыния), Хамрун Спартанс (Мальта), Ноа (Армения), Шелбурн (Ирландия)
Суперники команд в основном раунде ЛК
- Фиорентина: Рапид, Динамо, Майнц, АЕК Афины, Сигма, Лозанна
- АЗ: Слован, Кристал Пэлас, Ягеллония, Дрита, АЕК Ларнака, Шелбурн
- Шахтер: Легия, Шемрок Роверс, Риека, Абердин, Брейдаблик, Хамрун Спартанс
- Слован: АЗ Алкмар, Райо Вальекано, Страсбург, КуПС, Шкендия, Хеккен
- Рапид: Фиорентина, Лех, Омония, Зриньски, Ракув, Университатя
- Легия: Шахтер, Спарта, Целе, Линкольн, Самсунспор, Ноа
- Спарта: Легия, Шемрок Роверс, Риека, Абердин, Ракув, Университатя
- Динамо: Фиорентина, Кристал Пэлас, Омония, Зриньски, Самсунспор, Ноа
- Кристал Пэлас: АЗ Алкмар, Динамо, Страсбург, КуПС, АЕК Ларнака, Шелбурн
- Лех: Рапид, Райо Вальекано, Майнц, Линкольн, Сигма, Лозанна
- Райо Вальекано: Слован, Лех, Ягеллония, Дрита, Шкендия, Хеккен
- Шемрок Роверс: Шахтер, Спарта, Целе, АЕК Афины, Брейдаблик, Хамрун
- Омония: Рапид, Динамо, Майнц, Дрита, Ракув, Лозанна
- Майнц: Фиорентина, Лех, Омония, Зриньски, Самсунспор, Университатя
- Страсбург: Слован, Кристал Пэлас, Ягеллония, Абердин, Брейдаблик, Хеккен
- Ягеллония: АЗ Алкмар, Райо Вальекано, Страсбург, КуПС, Шкендия, Хамрун
- Целе: Легия, Шемрок Роверс, Риека, АЕК Афины, Сигма, Шелбурн
- Риека: Шахтер, Спарта, Целе, Линкольн, АЕК Ларнака, Ноа
- Зриньски: Рапид, Динамо, Майнц, Линкольн, Ракув, Хеккен
- Линкольн: Легия, Лех, Риека, Зриньски, Сигма, Хамрун
- КуПС: Слован, Кристал Пэлас, Ягеллония, Дрита, Брейдаблик, Лозанна
- АЕК: Фиорентина, Шемрок Роверс, Целе, Абердин, Самсунспор, Университатя
- Абердин: Шахтер, Спарта, Страсбург, АЕК Афины, АЕК Ларнака, Ноа
- Дрита: АЗ Алкмар, Райо Вальекано, Омония, КуПС, Шкендия, Шелбурн
- Брейдаблик: Шахтер, Шемрок Роверс, Страсбург, КуПС, Самсунспор, Лозанна
- Сигма: Фиорентина, Лех, Целе, Линкольн, Ракув, Ноа
- Самсунспор: Легия, Динамо, Майнц, АЕК Афины, Брейдаблик, Хамрун
- Ракув: Рапид, Спарта, Омония, Зриньски, Сигма, Университатя
- АЕК Ларнака: АЗ Алкмар, Кристал Пэлас, Риека, Абердин, Шкендия, Хеккен
- Шкендия: Слован, Райо Вальекано, Ягеллония, Дрита, АЕК Ларнака, Шелбурн
- Хеккен: Слован, Райо Вальекано, Страсбург, Зриньски, АЕК Ларнака, Шелбурн
- Лозанна: Фиорентина, Лех, Омония, КуПС, Брейдаблик, Хамрун
- Университатя: Рапид, Спарта, Майнц, АЕК Афины, Ракув, Ноа
- Хамрун: Шахтер, Шемрок Роверс, Ягеллония, Линкольн, Самсунспор, Лозанна
- Ноа: Легия, Динамо, Риека, Абердин, Сигма, Университатя
- Шелбурн: АЗ Алкмар, Кристал Пэлас, Целе, Дрита, Шкендия, Хеккен
Результаты жеребьевки
Горняки вошли в первую корзину, а столичная команда – во вторую
Первая строчка остается з Усманом Дембеле
Но нужно и можно играть и давать результат!
Удачи ДК и Шахтёру
а Динамо попало, там Кристал Пелас і Фіалки
Про що сперечатись?
одибва клуби просрали кваліфікацію і грають в найслабшому турнірі, обидві команди показують зовсім не чемпіонську гру, обидві команди до грудня можуть показати яка з них краща як і обидві можуть боротись за чемпіонство. То про що серетесь? гімна мало ще з'їли?
а от кияни отримали 2 найскладніших суперників, але всіх решту мали б проходити і як мінімум 1/16 отримати (перехідні матчі)
Сподіваюсь що хоча б у найслабшому турнірі наші "гранди" зможуть гідно виступити та трішки поповники рейтинг УЄФА
В том сезоне для первой восьмёрки хватило 12-18 очков. Чтоб попасть число 24 команд хватает 7 очков. Вполне можно настроиться на выход с группы, в числе 24 команд.
Омония в том сезоне на 14 очков отстала от Пафоса, если не побеждать таких команд то извините уже, это дно...
Мені подобається Крістал і Фіорентина, супер