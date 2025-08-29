Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
29 августа 2025, 00:55 | Обновлено 29 августа 2025, 02:21
Корзины посева Лиги конференций. Куда попали Шахтер и Динамо?

Горняки вошли в первую корзину, а столичная команда – во вторую

УЕФА

Вечером 28 августа завершен 4-й раунд квалификации Лиги конференций.

Определены корзины посева Лиги конференций перед жеребьевкой основного раунда.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Стали известны все 36 участников основного раунда, согласно клубному рейтингу они поделены на 6 корзин по 6 команд для жеребьевки.

В основную стадию Лиги конференций попали украинские клубы Динамо Киев и Шахтер Донецк.

Шахтер включен в первую корзину, а Динамо – во вторую.

Будет сыграно 6 туров с единой турнирной таблицей. По их итогам 8 лучших клубов сразу попадут в 1/8 финала. Команды, которая займут позиции с 9 до 24, сыграют в 1/16 финала.

36 участников поделены на 6 корзины по 6 команд согласно клубному рейтингу. Каждый клуб проведет по одному матчу с представителями каждой корзины.

Жеребьевка Лиги Европы и Лиги конференций пройдет 29 августа в 14:00 по киевскому времени.

Корзины посева Лиги Европы для жеребьевки основного раунда

По теме:
Девушка футболиста киевского Динамо опубликовала фото голышом
Шахтер не проигрывает в игровое время в еврокубках уже 8 матчей подряд
Украинский клуб снова не смог победить Фиорентину в еврокубках
Лига конференций выбор редакции статистические расклады жеребьевка жеребьевка Лиги конференций Шахтер Донецк Динамо Киев
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Комментарии 63
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
fly
Найбільш смішно дивитись як в коментарях намагаються задіти один одного. Хочя по факту можна всі команди обнять і плакать. Всі без виключення показали жах і дно в матчах відбору.
Ответить
+5
Показать Скрыть 1 ответ
Макс Максов
Наш рівень і якраз шість турів, щоб в січні не грати! Тобто турнір, ніби створений для наших грандів...
Ответить
+4
New Zealander
Только три команды из всей этой банды выступали в Лиге Чемпионов в прошлом году - Шахтер, Спарта и Слован
Ответить
+3
Airwolf77
Даешь вечно везучим кротам Райо, Майнц, два АЕКа и Лозанну.
Ответить
+2
Показать Скрыть 3 ответа
Demid Romanchik
Фиорентина,Кристал Пелас фавориты ..
Шахтёр имеет шансы пройти далеко 
Ответить
+2
255547
На текущий момент, это самый оптимальный вариант, здесь и нужно играть всем нашим командам, покрай ней мере пока, а дальше ситуация покажет 
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
New Zealander
Жесть. Тільки що помітив що аж 4 польські команди грають в ЛК. А у нас дві. Як наздоганяти потім будемо в таблиці кофів ?
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
Dynamo1927
А ничего что 6 соперников?
Фиорентина может выпасть Шахте, а Динамо Кристал..,
А то что Динамо и Шахта могут попасть в одну группу не забывайте...
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
М-Харьков 1925
Харьковчане тут бы всех на одной ноге вынесли и выиграли б этот турнир, но нам он не нужен и мы будем стремицца в ЛЧ уже на следующий сезон...!!!
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Стюард #11
Седня узнаем, гыгыгы)) 
Ответить
0
Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Учитывая, что не попали в ЛЧ/ЛЕ, то в ЛК хочется зарубиться с сильнейшими из имеющихся здесь!
Ждём Фиорентину🟣, Кристал Пэлас🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Майнц🇩🇪, АЕК🇬🇷, Самсунспор🇹🇷😜, Хеккен🇸🇪! 😊
Ответить
0
fly
В першій корзині оминути фіорентину, в другій англічан в третій майнц а в четвертій АЕК.
Ответить
0
Leon Killer
А почему в ЛЧ 8 игр,а в ЛК всего 6?
Ответить
0
Показать Скрыть 3 ответа
Dynamo1927
Динамо Хамрун дубль 2. Ещё 6+
Хороший турнир, надо набирать баллы для клуба и страны
Ответить
0
Отаман
21 гру поспіль не вигравати у основному раунді єврокубків, цей ганебний рекорд належить фк гундяй суркіса та медведчука. Гундяї суркіса та медведчука, це добре чи дуже погано!?
Ответить
-1
Отаман
Все буде добре
Ответить
-1
Стюард #11
А шахте -ларнака) 
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Alexander Киев
Краще би Полісся було замість дирявих ОПЗЖ Суркіса 😑
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
Bulba_sumkin
С кем поспорить что дырка не выйдет из группы?)
Ответить
-2
Показать Скрыть 2 ответа
_9Quantum19_KhM25
"Арсенал" (Лондон) перемагали, "Барселону" перемагали, з мадридським "Реалом" внічию грали.
Сильні опоненти для боротьби за топ-8 - це те, що треба "гірникам".
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
