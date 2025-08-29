Корзины посева Лиги конференций. Куда попали Шахтер и Динамо?

Вечером 28 августа завершен 4-й раунд квалификации Лиги конференций.

Определены корзины посева Лиги конференций перед жеребьевкой основного раунда.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Стали известны все 36 участников основного раунда, согласно клубному рейтингу они поделены на 6 корзин по 6 команд для жеребьевки.

В основную стадию Лиги конференций попали украинские клубы Динамо Киев и Шахтер Донецк.

Шахтер включен в первую корзину, а Динамо – во вторую.

Будет сыграно 6 туров с единой турнирной таблицей. По их итогам 8 лучших клубов сразу попадут в 1/8 финала. Команды, которая займут позиции с 9 до 24, сыграют в 1/16 финала.

36 участников поделены на 6 корзины по 6 команд согласно клубному рейтингу. Каждый клуб проведет по одному матчу с представителями каждой корзины.

Жеребьевка Лиги Европы и Лиги конференций пройдет 29 августа в 14:00 по киевскому времени.

Корзины посева Лиги Европы для жеребьевки основного раунда