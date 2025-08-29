Корзины посева Лиги конференций. Куда попали Шахтер и Динамо?
Горняки вошли в первую корзину, а столичная команда – во вторую
Вечером 28 августа завершен 4-й раунд квалификации Лиги конференций.
Определены корзины посева Лиги конференций перед жеребьевкой основного раунда.
Стали известны все 36 участников основного раунда, согласно клубному рейтингу они поделены на 6 корзин по 6 команд для жеребьевки.
В основную стадию Лиги конференций попали украинские клубы Динамо Киев и Шахтер Донецк.
Шахтер включен в первую корзину, а Динамо – во вторую.
Будет сыграно 6 туров с единой турнирной таблицей. По их итогам 8 лучших клубов сразу попадут в 1/8 финала. Команды, которая займут позиции с 9 до 24, сыграют в 1/16 финала.
36 участников поделены на 6 корзины по 6 команд согласно клубному рейтингу. Каждый клуб проведет по одному матчу с представителями каждой корзины.
Жеребьевка Лиги Европы и Лиги конференций пройдет 29 августа в 14:00 по киевскому времени.
Корзины посева Лиги Европы для жеребьевки основного раунда
Если тренерский штаб поменяется, тогда можно будет говорить и об уходе Владислава…
Если найдутся неизвестные нам внутренние ресурсы, то киевляне будут играть в ЛЕ, иначе – ЛК
Шахтёр имеет шансы пройти далеко
Фиорентина может выпасть Шахте, а Динамо Кристал..,
А то что Динамо и Шахта могут попасть в одну группу не забывайте...
Ждём Фиорентину🟣, Кристал Пэлас🏴, Майнц🇩🇪, АЕК🇬🇷, Самсунспор🇹🇷😜, Хеккен🇸🇪! 😊
Хороший турнир, надо набирать баллы для клуба и страны
Сильні опоненти для боротьби за топ-8 - це те, що треба "гірникам".