Вечером 28 августа завершен 4-й раунд квалификации Лиги Европы.

Динамо Киев выбыло из турнира, уступив Маккаби Тель-Авив по сумме двух матчей (1:3, 2:1)

Стали известны все 36 участников основного раунда. Будет сыграно 8 туров с единой турнирной таблицей.

Определены корзины посева Лиги Европы перед жеребьевкой основного раунда.

Жеребьевка Лиги Европы пройдет 29 августа в 14:00 по киевскому временм.

Корзины посева Лиги Европы для жеребьевки основного раунда