Определены корзины посева Лиги Европы перед жеребьевкой основного раунда
Динамо Киев выбыло из турнира, уступив Маккаби Тель-Авив
Вечером 28 августа завершен 4-й раунд квалификации Лиги Европы.
Динамо Киев выбыло из турнира, уступив Маккаби Тель-Авив по сумме двух матчей (1:3, 2:1)
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Стали известны все 36 участников основного раунда. Будет сыграно 8 туров с единой турнирной таблицей.
Определены корзины посева Лиги Европы перед жеребьевкой основного раунда.
Жеребьевка Лиги Европы пройдет 29 августа в 14:00 по киевскому временм.
Корзины посева Лиги Европы для жеребьевки основного раунда
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Жеребьевка главного еврокубкового турнира пройдет 28 августа в 19:00
Кауан сделал счет 2:1 в пользу горняков в ответном матче Q4 Лиги конференций