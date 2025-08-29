Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Определены корзины посева Лиги Европы перед жеребьевкой основного раунда
Лига Европы
29 августа 2025, 00:30 | Обновлено 29 августа 2025, 00:50
611
0

Определены корзины посева Лиги Европы перед жеребьевкой основного раунда

Динамо Киев выбыло из турнира, уступив Маккаби Тель-Авив

ФК Динамо

Вечером 28 августа завершен 4-й раунд квалификации Лиги Европы.

Динамо Киев выбыло из турнира, уступив Маккаби Тель-Авив по сумме двух матчей (1:3, 2:1)

Стали известны все 36 участников основного раунда. Будет сыграно 8 туров с единой турнирной таблицей.

Определены корзины посева Лиги Европы перед жеребьевкой основного раунда.

Жеребьевка Лиги Европы пройдет 29 августа в 14:00 по киевскому временм.

Корзины посева Лиги Европы для жеребьевки основного раунда

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
