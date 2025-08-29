Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Европы
29 августа 2025, 00:05 | Обновлено 29 августа 2025, 00:06
Итоги Q4 Лиги Европы. Дальше без Динамо: Тель-Авив поставил шлагбаум

Вечером 28 августа завершен 4-й раунд квалификации Лиги Европы

Итоги Q4 Лиги Европы. Дальше без Динамо: Тель-Авив поставил шлагбаум
ФК Динамо

Вечером 28 августа завершен 4-й раунд квалификации Лиги Европы.

28 августа в 21:00 на арене в польском городе Люблин встречались Динамо Киев и Маккаби Тель-Авив.

В первой игре неделей ранее в сербском городе Бачка-Топола победу одержала команда из Израиля (3:1). В ответной игре единственный гол забил Эдуардо Герреро на 5-й минуте, но добиться большего киевская команда не сумела (1:0).

По сумме двух матчей Маккаби вышел в основной раунд Лиги Европы, а Динамо осенью будет выступать в Лиге конференций.

Жеребьевка основного раунда Лиги Европы и Лиги конференций пройдет 29 августа в 14:00 по киевскому времени.

🏆 Лига Европы. Квалификация Q4

Ответный матч, Люблин (Польша), 28 августа 2025

Динамо Киев (Украина) – Маккаби Тель-Авив (Израиль) – 1:0

Гол: Эдуардо Герреро, 5

Первый матч – 1:3

Другие результаты игрового дня

Определены корзины посева Лиги Европы перед жеребьевкой основного раунда
ШОВКОВСКИЙ: «Уже два месяца, как мы уехали из Киева и не возвращались»
ШОВКОВСКИЙ: «Почему не прошли Маккаби? В стране война, это другие времена»
