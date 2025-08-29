Итоги Q4 Лиги Европы. Дальше без Динамо: Тель-Авив поставил шлагбаум
Вечером 28 августа завершен 4-й раунд квалификации Лиги Европы.
28 августа в 21:00 на арене в польском городе Люблин встречались Динамо Киев и Маккаби Тель-Авив.
В первой игре неделей ранее в сербском городе Бачка-Топола победу одержала команда из Израиля (3:1). В ответной игре единственный гол забил Эдуардо Герреро на 5-й минуте, но добиться большего киевская команда не сумела (1:0).
По сумме двух матчей Маккаби вышел в основной раунд Лиги Европы, а Динамо осенью будет выступать в Лиге конференций.
Жеребьевка основного раунда Лиги Европы и Лиги конференций пройдет 29 августа в 14:00 по киевскому времени.
🏆 Лига Европы. Квалификация Q4
Ответный матч, Люблин (Польша), 28 августа 2025
Динамо Киев (Украина) – Маккаби Тель-Авив (Израиль) – 1:0
Гол: Эдуардо Герреро, 5
Первый матч – 1:3
Другие результаты игрового дня
Инфографика
