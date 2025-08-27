В четверг, 28 августа состоится поединок 4-го квалификационного раунда Лиги Европы между нидерландским «Утрехтом» и боснийским «Зрински». По киевскому времени игра начнется в 21:00. Первый матч завершился победой нидерландцев со счётом 0:2.

Утрехт

4-е место прошлого розыгрыша чемпионата за 3 игры текущего розыгрыша Эредивизи набрала 6 очков, что позволяет ей находиться на 6-м месте, отставая от лидеров на 3 зачетных пункта.

В еврокубках команда стартовала со 2-го квалификационного раунда Лиги Европы, где она без проблем обыграла молдавский «Шериф». На следующем этапе отбора «Утрехту» противостоял швейцарский «Серветт», который также был обыгран с общим счетом 5:2.

Зриньски

Действующий чемпион Боснии и Герцоговины не слишком уверенно начал новый сезон. В национальной лиге команда сыграла всего 2 поединка (еще 3 были перенесены) в которых получила всего 1 очко, поэтому пока и занимает последнее место турнирной таблицы.

Еврокубковый путь команды начался с 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, где боснийцы одолели сан-маринский «Виртус». Однако уже во 2-м туре «Зрински» уступили «Словану» и вылетели в Лигу Европы. На 3 этапе отбора этого турнира коллектив прошел исландский «Брейдаблик» с общим счетом 3:2.

Личные встречи

Последний раз команды встречались между собой в квалификации Лиги Европы 2019. Тогда оба матча завершились вничью 1:1, но в экстра-таймах победу вырвали именно «Зрински».

Интересные факты

В 9-х официальных играх текущего сезона «Зрински» одержали 3 победы, трижды проиграли и 3 раза сыграли вничью.

«Утрехт» не проиграл ни одного из последних 5 домашних поединков. На счету команды 4 победы и 1 ничья.

В новом сезоне Эредивизи «Утрехт» забил 9 голов за 5 игр – 2-й лучший показатель среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю на победу «Утрехта» с форой -1 и коэффициентом 1.65.