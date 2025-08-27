Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Утрехт – Зриньски. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Лига Европы
Утрехт
28.08.2025 21:00 - : -
Зриньски
Лига Европы
27 августа 2025, 14:41 | Обновлено 27 августа 2025, 14:42
16
0

Утрехт – Зриньски. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы

Матч начнется 28 августа в 21:00 по Киеву

27 августа 2025, 14:41 | Обновлено 27 августа 2025, 14:42
16
0
Утрехт – Зриньски. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
ФК Утрехт

В четверг, 28 августа состоится поединок 4-го квалификационного раунда Лиги Европы между нидерландским «Утрехтом» и боснийским «Зрински». По киевскому времени игра начнется в 21:00. Первый матч завершился победой нидерландцев со счётом 0:2.

Утрехт

4-е место прошлого розыгрыша чемпионата за 3 игры текущего розыгрыша Эредивизи набрала 6 очков, что позволяет ей находиться на 6-м месте, отставая от лидеров на 3 зачетных пункта.

В еврокубках команда стартовала со 2-го квалификационного раунда Лиги Европы, где она без проблем обыграла молдавский «Шериф». На следующем этапе отбора «Утрехту» противостоял швейцарский «Серветт», который также был обыгран с общим счетом 5:2.

Зриньски

Действующий чемпион Боснии и Герцоговины не слишком уверенно начал новый сезон. В национальной лиге команда сыграла всего 2 поединка (еще 3 были перенесены) в которых получила всего 1 очко, поэтому пока и занимает последнее место турнирной таблицы.

Еврокубковый путь команды начался с 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, где боснийцы одолели сан-маринский «Виртус». Однако уже во 2-м туре «Зрински» уступили «Словану» и вылетели в Лигу Европы. На 3 этапе отбора этого турнира коллектив прошел исландский «Брейдаблик» с общим счетом 3:2.

Личные встречи

Последний раз команды встречались между собой в квалификации Лиги Европы 2019. Тогда оба матча завершились вничью 1:1, но в экстра-таймах победу вырвали именно «Зрински».

Интересные факты

  • В 9-х официальных играх текущего сезона «Зрински» одержали 3 победы, трижды проиграли и 3 раза сыграли вничью.
  • «Утрехт» не проиграл ни одного из последних 5 домашних поединков. На счету команды 4 победы и 1 ничья.
  • В новом сезоне Эредивизи «Утрехт» забил 9 голов за 5 игр – 2-й лучший показатель среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю на победу «Утрехта» с форой -1 и коэффициентом 1.65.

Прогноз Sport.ua
Утрехт
28 августа 2025 -
21:00
Зриньски
Утрехт с форой -1 1.65 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Зриньски Мостар Утрехт Лига Европы прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
