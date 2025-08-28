Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо – Маккаби Тель-Авив – 1:0. Одного забитого мало. Видео гола и обзор
Лига Европы
Динамо Киев
28.08.2025 21:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:3 1 : 0
Маккаби Тель-Авив Проходит дальше
Лига Европы
28 августа 2025, 22:59 | Обновлено 28 августа 2025, 23:20
1419
5

Динамо – Маккаби Тель-Авив – 1:0. Одного забитого мало. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 4-го раунда квалификации Лиги Европы

Динамо – Маккаби Тель-Авив – 1:0. Одного забитого мало. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Киевское Динамо сыграло ответный матч квалификации Q4 Лиги Европы 2025/26.

28 августа в 21:00 на арене в польском городе Люблин встречались Динамо Киев и Маккаби Тель-Авив.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

В первой игре неделей ранее в сербском городе Бачка-Топола победу одержала команда из Израиля (3:1).

В ответной игре единственный гол забил Эдуардо Герреро на 5-й минуте, но добиться большего киевская команда не сумела (1:0).

По сумме двух матчей Маккаби вышел в основной раунд Лиги Европы, а Динамо осенью будет выступать в Лиге конференций.

🏆 Лига Европы. Квалификация Q4

Ответный матч, Люблин (Польша), 28 августа 2025

Динамо Киев (Украина) – Маккаби Тель-Авив (Израиль) – 1:0

Гол: Эдуардо Герреро, 5

Первый матч – 1:3

ГОЛ! 1:0. Эдуардо Герреро, 5 мин

Инфографика

События матча

5’
ГОЛ ! Мяч забил Герреро (Динамо Киев).
ВИДЕО. Шахтер пропустил от Серветта на 53-й минуте ответного матча Q4 ЛК
Официальных матчей в январе не будет. Динамо перешло в Лигу конференций
Быстрый гол вселил надежду. Динамо с минимальным счетом обыграло Маккаби
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
BATI-GOOOOOL
"Ну не смогла я" -нажаль цей состав та тренер не здатні навіть при всьому бажанні вирішувати такі завдання.
Spaceman
Шовковський - на вихід..
Istm
Відверто нікчемна гра
BVE
Хто підкаже цьому Шовковському: забери з поля дєда Ярмолу
