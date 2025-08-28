Динамо – Маккаби Тель-Авив – 1:0. Одного забитого мало. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 4-го раунда квалификации Лиги Европы
Киевское Динамо сыграло ответный матч квалификации Q4 Лиги Европы 2025/26.
28 августа в 21:00 на арене в польском городе Люблин встречались Динамо Киев и Маккаби Тель-Авив.
В первой игре неделей ранее в сербском городе Бачка-Топола победу одержала команда из Израиля (3:1).
В ответной игре единственный гол забил Эдуардо Герреро на 5-й минуте, но добиться большего киевская команда не сумела (1:0).
По сумме двух матчей Маккаби вышел в основной раунд Лиги Европы, а Динамо осенью будет выступать в Лиге конференций.
🏆 Лига Европы. Квалификация Q4
Ответный матч, Люблин (Польша), 28 августа 2025
Динамо Киев (Украина) – Маккаби Тель-Авив (Израиль) – 1:0
Гол: Эдуардо Герреро, 5
Первый матч – 1:3
ГОЛ! 1:0. Эдуардо Герреро, 5 мин
Инфографика
События матча
