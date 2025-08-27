Динамо Киев

В четверг, 28 августа, состоится ответный матч плей-офф квалификации Лиги Европы, в котором встретятся киевское «Динамо» и «Маккаби» Тель-Авив. Поединок пройдет в Люблине (Польша) на «Люблин Арене», игра начнется в 21:00 по киевскому времени.

Киевская команда в новом евросезоне стартовала с квалификации Лиги чемпионов, а теперь может выбыть в основной раунд Лиги конференций. Первый матч с «желтыми дьяволами» завершился со счетом 3:1 в пользу «Маккаби». Игра «бело-синих» откровенно разочаровала, но у них еще есть шанс исправить ситуацию. Обе команды предыдущие две недели целенаправленно готовились к ответной игре. Киевляне не брали участие в 1/32 финала Кубка Украины, а тель-авивская команда пропускала первый тур нового чемпионата Израиля.

