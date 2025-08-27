Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо Киев – Маккаби Тель-Авив. Текстовая трансляция матча
Лига Европы
Динамо Киев
28.08.2025 21:00 - : -
Маккаби Тель-Авив
Лига Европы
Динамо Киев – Маккаби Тель-Авив. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка квалификации Лиги Европы

Динамо Киев – Маккаби Тель-Авив. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

В четверг, 28 августа, состоится ответный матч плей-офф квалификации Лиги Европы, в котором встретятся киевское «Динамо» и «Маккаби» Тель-Авив. Поединок пройдет в Люблине (Польша) на «Люблин Арене», игра начнется в 21:00 по киевскому времени.

Киевская команда в новом евросезоне стартовала с квалификации Лиги чемпионов, а теперь может выбыть в основной раунд Лиги конференций. Первый матч с «желтыми дьяволами» завершился со счетом 3:1 в пользу «Маккаби». Игра «бело-синих» откровенно разочаровала, но у них еще есть шанс исправить ситуацию. Обе команды предыдущие две недели целенаправленно готовились к ответной игре. Киевляне не брали участие в 1/32 финала Кубка Украины, а тель-авивская команда пропускала первый тур нового чемпионата Израиля.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Маккаби», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Динамо Киев
28 августа 2025 -
21:00
Маккаби Тель-Авив
