ШОВКОВСКИЙ: «Уже два месяца, как мы уехали из Киева и не возвращались»

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский дал пресс-конференцию после ответного матча квалификации Q4 Лиги Европы против израильского «Маккаби» Тель-Авив, в котором киевляне победили со счётом 1:0, но уступили по сумме двух матчей:

– «Динамо» выбыло сначала из Лиги чемпионов, а потом и из Лиги Европы, уступив далеко не самым сильным командам. Кто, на ваш взгляд, виноват в таком результате?

– Мы уступили команде, которая будет играть в основном этапе Лиги чемпионов. Если вы считаете её недостаточно сильной… Безусловно, результат зависит от главного тренера и действий команды на футбольном поле. Если говорить о сегодняшнем противостоянии, мы проиграли его в первом матче после удаления и ошибок, которые допустили, когда пропустили два мяча. Имели возможность сегодня отыграть это отставание, но нам не хватило индивидуального мастерства при реализации. Поэтому имеем такой результат.

Вы говорите, что мы ни разу не проиграли «Маккаби» Т-А в предыдущих встречах, но нельзя сравнивать те времена с нынешними, когда в стране идёт война. Сегодня ночью был один из самых сильных обстрелов Украины, в результате которого погибло на данный момент более 20 человек, и завалы продолжают разбирать. Когда мы проснулись утром, первым делом читали и смотрели новости, общались со своими близкими и должны были играть в такой ситуации. Вы сравниваете совсем разные времена и игры с «Маккаби», которые были 10 лет назад и больше. Я считаю, что это неправильно.

Если вы заметили, сегодня мы вышли на поле с повязками на руках в знак поддержки наших людей и уважения, так как в пятницу в Киеве объявлен день траура.

– Не совсем понятной была ситуация с выходом на поле Николы Шапаренко, что произошло в той ситуации?

– У каждого футболиста есть определённые суеверия. Насколько я понял, судья не выпустил его на поле из-за того, что у него на руке был амулет, который очень важен для него. Поэтому мы не смогли сделать две замены сразу, хотя наш игрок, вместо которого должен был выйти Николай, покинул поле. Если бы всё же провели эту замену, потеряли бы слот, а он был у нас последним.

– Какие планы у «Динамо» на выступление в Лиге конференций, какие задачи стоят перед командой, ведь она впервые будет играть в этом турнире?

– На каждый матч мы будем настраиваться и максимально делать всё возможное. С завтрашнего дня мы будем готовиться к матчу чемпионата Украины, потом будет небольшая пауза, во время которой у нас будет возможность спокойно посмотреть на ситуацию. Уже почти два месяца с тех пор, как мы выехали из Киева, и ещё не возвращались.