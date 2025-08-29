Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ШОВКОВСКИЙ: «Уже два месяца, как мы уехали из Киева и не возвращались»
Лига Европы
Динамо Киев
28.08.2025 21:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:3 1 : 0
Маккаби Тель-Авив Проходит дальше
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
29 августа 2025, 00:23 | Обновлено 29 августа 2025, 00:46
1525
8

ШОВКОВСКИЙ: «Уже два месяца, как мы уехали из Киева и не возвращались»

Главный тренер Динамо дал пресс-конференцию после матча с Маккаби Т-А

29 августа 2025, 00:23 | Обновлено 29 августа 2025, 00:46
1525
8
ШОВКОВСКИЙ: «Уже два месяца, как мы уехали из Киева и не возвращались»
ФК Динамо. Александр Шовковский

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский дал пресс-конференцию после ответного матча квалификации Q4 Лиги Европы против израильского «Маккаби» Тель-Авив, в котором киевляне победили со счётом 1:0, но уступили по сумме двух матчей:

– «Динамо» выбыло сначала из Лиги чемпионов, а потом и из Лиги Европы, уступив далеко не самым сильным командам. Кто, на ваш взгляд, виноват в таком результате?

– Мы уступили команде, которая будет играть в основном этапе Лиги чемпионов. Если вы считаете её недостаточно сильной… Безусловно, результат зависит от главного тренера и действий команды на футбольном поле. Если говорить о сегодняшнем противостоянии, мы проиграли его в первом матче после удаления и ошибок, которые допустили, когда пропустили два мяча. Имели возможность сегодня отыграть это отставание, но нам не хватило индивидуального мастерства при реализации. Поэтому имеем такой результат.

Вы говорите, что мы ни разу не проиграли «Маккаби» Т-А в предыдущих встречах, но нельзя сравнивать те времена с нынешними, когда в стране идёт война. Сегодня ночью был один из самых сильных обстрелов Украины, в результате которого погибло на данный момент более 20 человек, и завалы продолжают разбирать. Когда мы проснулись утром, первым делом читали и смотрели новости, общались со своими близкими и должны были играть в такой ситуации. Вы сравниваете совсем разные времена и игры с «Маккаби», которые были 10 лет назад и больше. Я считаю, что это неправильно.

Если вы заметили, сегодня мы вышли на поле с повязками на руках в знак поддержки наших людей и уважения, так как в пятницу в Киеве объявлен день траура.

– Не совсем понятной была ситуация с выходом на поле Николы Шапаренко, что произошло в той ситуации?

– У каждого футболиста есть определённые суеверия. Насколько я понял, судья не выпустил его на поле из-за того, что у него на руке был амулет, который очень важен для него. Поэтому мы не смогли сделать две замены сразу, хотя наш игрок, вместо которого должен был выйти Николай, покинул поле. Если бы всё же провели эту замену, потеряли бы слот, а он был у нас последним.

– Какие планы у «Динамо» на выступление в Лиге конференций, какие задачи стоят перед командой, ведь она впервые будет играть в этом турнире?

– На каждый матч мы будем настраиваться и максимально делать всё возможное. С завтрашнего дня мы будем готовиться к матчу чемпионата Украины, потом будет небольшая пауза, во время которой у нас будет возможность спокойно посмотреть на ситуацию. Уже почти два месяца с тех пор, как мы выехали из Киева, и ещё не возвращались.

События матча

5’
ГОЛ ! Мяч забил Герреро (Динамо Киев).
По теме:
Определены корзины посева Лиги Европы перед жеребьевкой основного раунда
ШОВКОВСКИЙ: «Почему не прошли Маккаби? В стране война, это другие времена»
Итоги Q4 Лиги Европы. Дальше без Динамо: Тель-Авив поставил шлагбаум
Динамо Киев Лига Европы Александр Шовковский пресс-конференция Маккаби Тель-Авив Динамо - Маккаби Т-А
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определены все 36 участников основного раунда Лиги чемпионов. Состав корзин
Футбол | 28 августа 2025, 06:47 4
Определены все 36 участников основного раунда Лиги чемпионов. Состав корзин
Определены все 36 участников основного раунда Лиги чемпионов. Состав корзин

Жеребьевка главного еврокубкового турнира пройдет 28 августа в 19:00

Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников
Футбол | 28 августа 2025, 19:47 8
Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников
Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников

Вечером 28 августа состоялась компьютерная жеребьевка ЛЧ

Быстрый гол подарил надежду. Динамо с минимальным счетом обыграло Маккаби
Футбол | 28.08.2025, 22:55
Быстрый гол подарил надежду. Динамо с минимальным счетом обыграло Маккаби
Быстрый гол подарил надежду. Динамо с минимальным счетом обыграло Маккаби
Корзины посева Лиги конференций. Куда попали Шахтер и Динамо?
Футбол | 29.08.2025, 00:55
Корзины посева Лиги конференций. Куда попали Шахтер и Динамо?
Корзины посева Лиги конференций. Куда попали Шахтер и Динамо?
Супертяж-гигант: «Я легко остановлю Усика, он будет истекать кровью»
Бокс | 28.08.2025, 06:00
Супертяж-гигант: «Я легко остановлю Усика, он будет истекать кровью»
Супертяж-гигант: «Я легко остановлю Усика, он будет истекать кровью»
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Bulba_sumkin
Какой же долбоёб сука, спекулировать на теме войны, когда твоя команда играть не умеет! Тварь
Ответить
+3
Олексій Коваль
Ай, яй яй... Яка халепа... А Металіст 1925 вже 3,5 роки як поїхав з Харкова, й що тепер?
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Leon Killer
Теперь в команде есть Коля-Амулет
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Leon Killer
Ответить
0
Alexander Киев
Вилетіли із ЛЧ від Пафоса - знайшов відмазки, вилетіли із ЛЄ від Маккабі - амулет винен, шкода що не було якогось матчу в ЛК і тут би вилетіли 😂
Ответить
0
nivavn
Казковий д о б в оь об И . А з приводу, що винна у всьому війна, нагадайте йому, скільки та війна воюється у Ізраілі...
Ответить
0
Популярные новости
Ванат выбрал себе новый клуб. Его родственники давят на Суркиса
Ванат выбрал себе новый клуб. Его родственники давят на Суркиса
27.08.2025, 04:56 11
Футбол
Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги
Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги
28.08.2025, 07:12 30
Футбол
Американский коуч: «Я сумасшедший, но это единственный, кто победит Усика»
Американский коуч: «Я сумасшедший, но это единственный, кто победит Усика»
28.08.2025, 02:28 1
Бокс
Майк ТАЙСОН: «Я этого не помню, но после его ударов все тело болело»
Майк ТАЙСОН: «Я этого не помню, но после его ударов все тело болело»
27.08.2025, 01:14 2
Бокс
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я такого от Усика вообще не ожидал»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я такого от Усика вообще не ожидал»
27.08.2025, 08:25 2
Бокс
Хаби Алонсо запланировал революцию в воротах Реала. Куртуа очень зол
Хаби Алонсо запланировал революцию в воротах Реала. Куртуа очень зол
27.08.2025, 07:15 7
Футбол
Магучих с 2.02 м стала второй в финале Бриллиантовой лиги, Левченко – 4-я
Магучих с 2.02 м стала второй в финале Бриллиантовой лиги, Левченко – 4-я
27.08.2025, 19:15 18
Другие виды
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
28.08.2025, 00:10 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем