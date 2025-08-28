Динамо Киев

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
28.08.2025 21:00
28 августа 2025, 07:00 | Обновлено 28 августа 2025, 07:08
Динамо – Маккаби. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы

Если найдутся неизвестные нам внутренние ресурсы, то киевляне будут играть в ЛЕ, иначе – ЛК

Коллаж Sport.ua

В четверг, 28 августа, состоится ответный матч плей-офф квалификации Лиги Европы, в котором встретятся киевское «Динамо» и «Маккаби» Тель-Авив. Игра пройдет в Люблине (Польша) на поле «Люблин Арены», начало – в 21:00 по Киеву.

Динамо

Кто из вас – тех, кто сейчас читает эти строки – в этом сезоне не критиковал «Динамо»? И есть за что. После легкой победы над «Хамрун Спартанс» в квалификации Лиги чемпионов команда опозорилась с «Пафосом», в результате чего мы теперь надолго вычеркнем Кипр из тех стран, представителей которых наши клубы должны обыгрывать одной левой. Другой вопрос, остались ли такие вообще...

Но возвращаемся к европути «Динамо». После «Пафоса» киевляне играли с тель-авивским «Маккаби», его тоже не считали слишком сильным оппонентом и в очередной раз обожглись, без шансов проиграв 1:3, а могло быть и больше пропущенных. Какая-то беда с левыми защитниками, если с «Пафосом» антиперфоманс выдал Дубинчак, так что теперь его коллега по амплуа Вивчаренко стал одним из виновников поражения, заработав красную карточку.

Но не проблемами в защите единственными (а еще и неуверенную игру основного вратаря даже вспоминать не хочется) ограничилось «Динамо». Была информация, что на тренировке поссорились Шовковский и Ярмоленко. И хотя эта информация появилась от источника из лагеря ожесточенных конкурентов в чемпионате (в котором «Динамо», кстати, без потерь), который имеет в нашем футболе неоднозначную репутацию, однако здесь актуальна поговорка, что дыма без огня не бывает, поскольку оба действующих лица – игрок и тренер – дали комментарий в стиле «да все у нас нормально, на тренировках всякое бывает».

Очевидно, покинет команду основной центрфорвард Владислав Ванат, которого настойчиво сватают в «Жирону». По крайней мере, против «Маккаби» он точно не сыграет, а там посмотрим. Будут подменять его Герреро, который недавно забил первый гол за киевлян в чемпионате Украины, и Пономаренко, который на молодежном уровне выглядел неплохо и должен получить наконец свои шансы в главной команде.

Не сыграет также из-за повреждения правый вингер Анхель Торрес, ожививший фланг своей техникой и скоростью.

Ну и перед матчем тренерский штаб получил пополнение, появился долгожданный тренер-аналиты(странно, что Шовковский только теперь заметил, что такого специалиста нужно). Им стал поляк Мацей Кендзьорек.

Маккаби

Интересно, что в этом сезоне тесно переплелись пути трех команд – «Динамо», «Маккаби» и «Пафоса». Украинцы и израильтяне дружно обыграли мальтийский «Хамрун Спартанс» и не менее дружно вылетели от «Пафоса». Это так, к слову.

«Маккаби» начал новый сезон 13 июля матчем за Суперкубок Израиля против «Хапоэля» из Беэр-Шевы. Несмотря на игру в большинстве с 17-й минуты, тель-авивцы уступили — решающий мяч соперник забил на 77-й минуте.

Во внутренних турнирах клуб провел лишь одну встречу, одолев иерусалимский «Хапоэль» (2:1) в Кубке Тото. Как уже упоминалось, на евроарене «Маккаби» вылетел из Лиги чемпионов во втором раунде от «Пафоса», но прошел мальтийский «Хамрун Спартанс» в квалификации Лиги Европы.

Старт чемпионата Израиля для команды Жарко Лазетича был отложен из-за выступлений в еврокубках. Благодаря этому, как и «Динамо», тель-авивцы получили неделю на подготовку к очному противостоянию.

Статистика встреч

До матча неделю назад в четырех матчах между командами у киевлян были две победы и две ничьи, но это были времена, когда играли еще Шовковский и Гусев и у Ярмоленко были лучшие партнеры. Поэтому 1:3 в первой игре противостояние стало первым поражением «Динамо» в матчах против тель-авивской команды.

Ориентировочные составы

«Динамо»: Нещерет – Тымчик, Попов, Михавко, Дубинчак – Михайленко, Шапаренко – Ярмоленко, Буяльский, Волошин – Герреро

«Маккаби»: Машпати – Ревиво, Асанте, Камара, Эйтор, Давида, Сиссоко, Белич, Перец, Мадмон, Джезекель

Прогноз на противостояние

И хочется верить, что «динамовцы» посрамят скептиков и смогут остаться в Лиге Европы, но эти надежды основываются на таких неопределенных вещах, как вере в чудо, надежде, что игроки резко получат дополнительную мотивацию, станут лучше понимать друг друга и знать, что им делать на поле. Правда, откуда такое улучшение может появиться, не слишком известно. Поэтому ограничусь нейтральным прогнозом о том, что обе команды забьют. Не пропустить киевляне вряд ли смогут...

