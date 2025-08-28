Быстрый гол вселил надежду. Динамо с минимальным счетом обыграло Маккаби
Киевляне не сумели победить с нужным счетом
Киевское «Динамо» провело ответный матч с «Маккаби» Тель-Авив в рамках плей-офф квалификации Лиги Европы.
Отчет о матче ожидайте позже.
Лига Европы УЕФА. Квалификация. Плей-офф. Ответный матч.
«Динамо» – «Маккаби» Тель-Авив – 1:0 (первый матч – 1:3)
Гол: Герреро (5)
Предупреждения: Сиссоко (25), Белич (58)
«Динамо»: Нещерет – Дубинчак, Михавко, Биловар (Попов, 62; Бражко, 84), Караваев – Буяльский, Михайленко, Пихаленок (Шапаренко, 84) – Волошин, Герреро (Пономаренко, 73), Ярмоленко (Кабаев, 62).
«Маккаби» Тель-Авив: Мишпати – Ревиво, Эйтор (Шломо, 76), Камара, Асанте, Егезкель – Белич (Ледерман, 86), Перец, Сиссоко (Ной, 46) – Давида, Мадмон (Николаеску, 68).
Арбитр: Никола Дабанович (Подгорица, Черногория).
Стадион: «Арена Люблин» (Люблин, Польша).
Попова если что Бражко заменит, а если он не сможет - то мы Шапаренко ЦЗ играть поставим, а что злость и запал есть !
Моменти і у нас і у Маккабі в другій половині першого тайму і в другому виникали або після помилок або після індивідуальних дій.
В цілому могли б проходити ізраільтян якби не вилучення в першій грі.
Але дивує керівництво яке копійки не дало на підсилення складу а навіть навпаки пороздавали по арендам .
Ну глянемо що далі.
Сьогодні бали до рейтингу України заробили.
Чекаємо кращих часів
По грі багато обрізок в центрі поля, особливо в другому таймі. Макабіі фізично краще виглядало. Без підсилення нічого не буде.