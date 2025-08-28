Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Европы
Динамо Киев
28.08.2025 21:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:3 1 : 0
Маккаби Тель-Авив Проходит дальше
Украина. Премьер лига
28 августа 2025, 22:55 | Обновлено 28 августа 2025, 23:02
1601
44

Быстрый гол вселил надежду. Динамо с минимальным счетом обыграло Маккаби

Киевляне не сумели победить с нужным счетом

28 августа 2025, 22:55 | Обновлено 28 августа 2025, 23:02
1601
44
Быстрый гол вселил надежду. Динамо с минимальным счетом обыграло Маккаби

Киевское «Динамо» провело ответный матч с «Маккаби» Тель-Авив в рамках плей-офф квалификации Лиги Европы.

Отчет о матче ожидайте позже.

Лига Европы УЕФА. Квалификация. Плей-офф. Ответный матч.

«Динамо» – «Маккаби» Тель-Авив – 1:0 (первый матч – 1:3)

Гол: Герреро (5)

Предупреждения: Сиссоко (25), Белич (58)

«Динамо»: Нещерет – Дубинчак, Михавко, Биловар (Попов, 62; Бражко, 84), Караваев – Буяльский, Михайленко, Пихаленок (Шапаренко, 84) – Волошин, Герреро (Пономаренко, 73), Ярмоленко (Кабаев, 62).

«Маккаби» Тель-Авив: Мишпати – Ревиво, Эйтор (Шломо, 76), Камара, Асанте, Егезкель – Белич (Ледерман, 86), Перец, Сиссоко (Ной, 46) – Давида, Мадмон (Николаеску, 68).

Арбитр: Никола Дабанович (Подгорица, Черногория).

Стадион: «Арена Люблин» (Люблин, Польша).

ДИНАМО – МАККАБИ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
FunnyCat_____
Ловлю себя на крамольной мысли, что оно наверное и к лучшему, учитывая уровень игры ДК и уровень соперников в ЛЕ
+7
Remark
Єдиний плюс від гри - це є бали!
+6
FunnyCat_____
Игорь Михайлович не вздумайте тратиться на усиление команды!
Попова если что Бражко заменит, а если он не сможет - то мы Шапаренко ЦЗ играть поставим, а что злость и запал есть !
+5
Микола Захарченко
Респект за перемогу . Чекаємо змін на краще ...
+4
avk2307
В першому таймі рухались краще і як результат були моменти, Герреро не погано зіграв як на мене. Але після 3 -10 хвилин зіграти 90 не вистачило сил.
Моменти і у нас і у Маккабі в другій половині першого тайму і в другому виникали або після помилок або після індивідуальних дій.
В цілому могли б проходити ізраільтян якби не вилучення в першій грі.
Але дивує керівництво яке копійки не дало на підсилення складу а навіть навпаки пороздавали по арендам .
Ну глянемо що далі.
Сьогодні бали до рейтингу України заробили.
Чекаємо кращих часів
+4
FunnyCat_____
А вообще уровень брака такой,  что может и вправду сливают СаШо 
+4
Viktor Shuper
треба такі матчі в 2 нападника грати 
Ответить
Pavel_i_C0
Шайка східняків прискакала смердіти на гілці Динамо Київ, бо матч лугандонів їм зовсім не цікавий... Киян з перемогою, чекаємо жеребкування ЛК, ДНОнєтскім - поразки
+3
sahka1981
Ну нормально. Перемогли, очки набрали, а ЛЄ, в цілому, просто не їх рівень. Тепер в цю ЛК, такий собі кубок Інтертото. Саиі низи. Там очки можна набирати.
По грі багато обрізок в центрі поля, особливо в другому таймі. Макабіі фізично краще виглядало. Без підсилення нічого не буде.
+3
easterly
Шовковський повинен піти, забрати всіх калічів і залишити тільки Михавка. Новий тренер збудує нову адекватну команду
+3
luceorius
 Чому Шовковський не випускає Брагару того запросто могпа б купити Брага.  . Адже пропаде єдиний обдарований гравець в сучасному ДК.
+2
GloryUkraine
Хоч боролися.. 
+2
Перець
Як завжди підвела реалізація,  а воротар то окрема тема можна писати дисертацію
+2
debugger
В ЛК какие-то очки  наберут
+1
Віталій Ткачук
Як я і прогнозував. Може й на краще, а так зустрінемось з Шахтою в 1/8 ЛК. Мрії.
+1
2112
Навіщо взагалі нашим клубам єврокубки? 
0
kadaad .
С Динамо было все ясно. Ну и физрук Шовковский вообще не понимает когда делать замены. Ярмоленко вообще не тянет, ему уже только в ЧУ играть против колхозных клубов. Шапаренко на замену Пихаленка на последние 10 минут, бред, нужно было выпускать Кабаева и Шапаренко минуте на шестедесятой, и Шапаренко вместо нулевого Буяльского. А вообще игра Динамо - дно.
-1
Avaksi
Не вистачило Ваната
-2
Crassus1
В Лиге Конференций будет "испанский стыд"
-3
jugulator
Не було жодних сумнівів щодо Пафосників.
-5
