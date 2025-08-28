Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
28 августа 2025, 23:07
Официальных матчей в январе не будет. Динамо перешло в Лигу конференций

Киевская команда сыграет 6 туров в основном раунде Лиги конференций

ФК Динамо

Киевское Динамо проиграло дуэль квалификации Q4 Лиги Европы и перешло в Лигу конференций.

28 августа в 21:00 на арене в польском городе Люблин встречались Динамо Киев и Маккаби Тель-Авив.

В первой игре неделей ранее в сербском городе Бачка-Топола победу одержала команда из Израиля (3:1).

В ответной игре единственный гол забил Эдуардо Герреро на 5-й минуте, но добиться большего киевская команда не сумела (1:0).

По сумме двух матчей Маккаби вышел в основной раунд Лиги Европы, а Динамо осенью будет выступать в Лиге конференций.

Это означает, что у Динамо (как и у Шахтера) не будет официальных матчей в январе. В Лиге конференций запланировано 6 туров, а не 8 (как в ЛЧ и ЛЕ).

Жеребьевка основного раунда Лиги конференций пройдет 29 августа в 14:00 по киевскому времени.

🏆 Лига Европы. Квалификация Q4

Ответный матч, Люблин (Польша), 28 августа 2025

Динамо Киев (Украина) – Маккаби Тель-Авив (Израиль) – 1:0

Гол: Эдуардо Герреро, 5

Первый матч – 1:3

Инфографика

Динамо – Маккаби Тель-Авив – 1:0. Одного забитого мало. Видео гола и обзор
Быстрый гол вселил надежду. Динамо с минимальным счетом обыграло Маккаби
ВИДЕО. Динамо забило быстрый гол. Герреро пробил головой после углового
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
