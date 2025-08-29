Итоги Q4 Лиги конференций. Шахтер в овертайме вырвал победу, Полесье – аут
Вечером 28 августа завершен 4-й раунд квалификации Лиги конференций
Вечером 28 августа завершен 4-й раунд квалификации Лиги конференций.
Два украинских клуба приняло участие на этой стадии.
В игре Шахтера с швейцарским Серветтом неделей ранее было зафиксирована ничья (1:1). В ответной игре под дождем горняки вырвали победу в овертайме (2:1 д.в).
Житомирское Полесье, после домашнего поражения (0:3), ведя в счете 2:0, второй раз уступило итальянской Фиорентине (2:3).
По сумме двух матчей Шахтер вышел в основной раунд Лиги конференций, где также будет выступать Динамо (после вылета из Лиги Европы), а Полесье завершило выступления в еврокубках.
Жеребьевка основного раунда Лиги Европы и Лиги конференций пройдет 29 августа в 14:00 по киевскому времени.
🏆 Лига конференций. Квалификация Q4
Ответные матчи, 28 августа 2025
Серветт (Швейцария) – Шахтер Донецк (Украина) – 1:2 (д.в.)
Голы: Лилиан Нжо, 52 – Кевин, 70 (пен), Кауан Элиас, 113
Первый матч – 1:1
Фиорентина (Италия) – Полесье Житомир (Украина) – 3:2
Голы: Додо, 78, Раньери, 86, Джеко, 86 – Назаренко, 2, Андриевский, 14
Первый матч – 3:0
Другие результаты игрового дня
Инфографика
