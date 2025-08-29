Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Серветт – Шахтер – 1:2. Выгрызли путевку в Лигу конференций. Видео голов
Лига конференций
Серветт
28.08.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:1 1 : 2
Шахтер Донецк Проходит дальше
Лига конференций
29 августа 2025, 01:59
Серветт – Шахтер – 1:2. Выгрызли путевку в Лигу конференций. Видео голов

Смотрите видеообзор ответного матча Q4 Лиги конференций 2025/26

Серветт – Шахтер – 1:2. Выгрызли путевку в Лигу конференций. Видео голов
ФК Шахтер

28 августа прошел ответный матч четвертого раунда квалификации Лиги конференций 2025/26 между командами Серветт и Шахтер [первый поединок – 1:1].

Коллективы сыграли на арене Стад де Женева. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу горняков.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Донецкий клуб вышел в основной этап ЛК. Украину в третьем по силе еврокубка также представит Динамо Киев.

Лига конференций 2025/26. Квалификация Q4

Ответный матч. 28 августа

Серветт (Шахтер) – Шахтер (Украина) – 1:2 [первый поединок – 1:1]

Голы: Нжо, 53 – Кевин, 70 (пен.), Элиас, 113

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:1 Кевин, 70 мин. (пен.)

ГОЛ! 1:2 Элиас, 113 мин.

Инфографика

События матча

113’
ГОЛ ! Мяч забил Кауан Элиас (Шахтер Донецк).
70’
ГОЛ ! С пенальти забил Кевин (Шахтер Донецк).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Lilian Njoh (Серветт).
Шахтер не проигрывает в игровое время в еврокубках уже 8 матчей подряд
Украинский клуб снова не смог победить Фиорентину в еврокубках
Изеки и Мейреллиш стали 47-м и 48-м бразильцами в истории Шахтера
