Серветт – Шахтер – 1:2. Выгрызли путевку в Лигу конференций. Видео голов
Смотрите видеообзор ответного матча Q4 Лиги конференций 2025/26
28 августа прошел ответный матч четвертого раунда квалификации Лиги конференций 2025/26 между командами Серветт и Шахтер [первый поединок – 1:1].
Коллективы сыграли на арене Стад де Женева. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу горняков.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Донецкий клуб вышел в основной этап ЛК. Украину в третьем по силе еврокубка также представит Динамо Киев.
Лига конференций 2025/26. Квалификация Q4
Ответный матч. 28 августа
Серветт (Шахтер) – Шахтер (Украина) – 1:2 [первый поединок – 1:1]
Голы: Нжо, 53 – Кевин, 70 (пен.), Элиас, 113
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:1 Кевин, 70 мин. (пен.)
Повертаємося до гри в Женеві! 🔥— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 28, 2025
⚽️ Кевін зрівнює рахунок у матчі «Серветт» 🆚 «Шахтар» 👏#Shakhtar | #UECL #СерветтШахтар pic.twitter.com/g9D8u0K4Rr
ГОЛ! 1:2 Элиас, 113 мин.
⚽️ КАУАН ЕЛІА-А-АС! 🔥— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 28, 2025
🧡 ЯК ВІН РОЗІБРАВСЯ! 😍 ЯКИЙ ВАЖЛИВИЙ ГОЛ! 👏#Shakhtar | #UECL #СерветтШахтар pic.twitter.com/OiBYMzniXi
Инфографика
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Динамо Киев выбыло из турнира, уступив Маккаби Тель-Авив
Фран Гонсалес переведен в «Реал Мадрид Кастилья»