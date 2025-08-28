28 августа в 22.00 по киевскому времени в Женеве на арене «Стад де Женев» «Шахтер» проведет решающий поединок с «Серветтом» за право играть в основном раунде Лиги конференций.

Серветт

На данный момент действующий вице-чемпион Швейцарии занимает последнее место в турнирной таблице нового первенства. В активе «Серветта» лишь одно очко.

Правда, еще имеется одна игра в запасе – против «Сьона». Этой «запасной» поединок был перенесен на сентябрь, чтобы «гранатовые» лучше подготовились к ответной встрече против «Шахтера».

Если говорить в целом, то «Серветт» старт нового сезона провалил. Тут двух мнений быть не может.

Команда стартовала с квалификации Лиги чемпионов, а оказалась в квалификации Лиги конференций.

Хотя первый матч в квалификации ЛЧ для женевской команды получился удачным. Она на выезде одолела чешскую «Викторию» – 1:0. А вот дальше начался спад.

Дома женевцы уступили команде из Пльзеня 1:3, и вылетели в квалификацию Лиги Европы.

Затем «гранатовые» уступили на внутренней арене «Янг Бойз» и «Санкт-Галлен». И все это вылилось в отставку главного тренера Томаса Хэберли.

Однако отставка Хэберли не дала команде должного толчка. Под руководством временно исполняющего обязанности наставника «Серветта» Бояна Димыча, женевская команда без шансов уступила в первом поединке голландскому «Утрехту» в квалификации Лиги Европы – 1:3.

На ответную встречу против «Утрехта» швейцарского вице-чемпиона выводил уже новый тренер. Уже «полноценный»: известный французский специалист Жослен Гурвеннек, поработавший ранее в «Бордо», «Лилле» и «Нанте».

Под руководством Гурвеннека «Серветт» смотрелся получше, но все равно уступил – 1:2. И, как и «Шахтер», вылетел в решающий раунд квалификации Лиги конференций.

Однако в первом матче против «Шахтера» вице-чемпион Швейцарии умудрился не проиграть, нанеся по чужим воротам лишь три удара. Более того, «гранатовые» вели в счете, и благодаря чудовищному невезению команды Арды Турана на завершающей фазе атаки могли рассчитывать на победу, но и итоговой ничьей тоже рады.

Перед ответным поединком с «горняками» клубный лазарет «Серветта» практически опустел. Небольшое повреждение имеет лишь полузащитник Дулен, который, впрочем, не является игроком основного состава.

Шахтер

Больно оказалось падать от «Победим в Лиге Европы» до квалификации Лиги конференций. Поражение от «Панатинаикоса» в серии послематчевых пенальти стоило команде Арды Турана не только участия в решающей схватке за выход во второй по статусу евротурнир, но и морально придавило коллектив.

Видится, что в первом поединке против «Серветта» дончане еще не успели отойти от поражения вице-чемпионам Греции.

К тому же, сказались и изнурительные физические нагрузки на сборах. Особенно они сказались на молодых бразильцах, которые начали травмироваться едва ли не на ровном месте.

Тем не менее, даже с учетом всех проблем «Шахтера», первый матч против «гранатовых» наша команда должна была выигрывать. «Горняки» нанесли по чужим воротам в одиннадцать раз больше ударов, нежели «Серветт» бил по воротам «Шахтера». Тем не менее, лишь ничья. Ужасная нереализация.

И травмы очередные. В первом поединке против «Серветта» травмировались Элиас и Невертон.

Добавим к этому травмы Траоре и Эгиналдо. А еще добавим недовольство Кевина, который, по слухам, уже не горит желанием выступать за «оранжево-черных», настаивая на своем трансфере в АПЛ.

Из приятных новостей – уже в основном составе занимается Дмитрий Крыськив. Уже отбыл дисквалификацию Олег Очеретько.

После первого поединка против «Серветта» Арда Туран предоставил своим подопечным аж два дня выходных. Это впервые в нынешнем сезоне «горняки» получили такой подарок от тренерского штаба.

В Женеве донецкая команда тренируется с понедельника. «Шахтер» работает в режиме одноразовых дневных занятий.

История противостояний

Предстоящий поединок станет для команд четвертым очным противостоянием. Пока что ощутимый перевес у «Шахтера». Впервые команды пересеклись в далеком 1983 году, в рамках Кубка обладателей кубков. Тогда оба матча выиграли «горняки» - 1:0 и 2:1 – и пробились в четвертьфинал не существующего сейчас турнира. Сейчас же, в первом поединке раунда плей-офф Лиги конференций, соперники расписали ничью 1:1.

Прогноз

Если не считать поражение «Панатинаикосу» в серии пенальти, то в нынешнем сезоне команда Арды Турана еще не проигрывала. Турецкий специалист сумел стабилизировать состав команды, сумел стабилизировать и игру. «Горняки» исправно забивают и мало пропускают.

Их первая игра против «Серветта» продемонстрировала, что «оранжево-черные» классом выше «гранатовых». Если дончане сумеют воплотить в забитые мячи хотя бы треть своих моментов, то они без проблем пройдут «Серветт», очень неудачно выступающий в родных стенах (не выигрывают в четырех матчах подряд).

Наш прогноз: победа «Шахтера» 2:1.

Ориентировочные составы:

«Серветт»: Малль, Мазику, Барон, Бронн, Нжо, Фомба, Конья, Стеванович, Артунеш, Моранди, Варела

«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педриньо, Марлон, Очеретько, Судаков, Алиссон, Кевин, Феррейра.