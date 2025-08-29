Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
Команда Турана в тяжелой игре добыла право на еврокубковую осень
Отчет о матче ожидайте позже.
Лига конференций УЕФА. Квалификация. Плей-офф. Ответный матч.
«Серветт» – «Шахтер» - 1:2 (первый матч – 1:1)
Голы: Нжо, 53 – Кевин, 70 (пен.), Элиас, 113
Предупреждения: Стеванович, 29, Мраз, 54, Ондуа, 119 – Кевин, 90+3, Элиас, 114, Педриньо да Силва, 119
«Серветт»: Малль – Мазику, Барон, Бронн, Маньин – Нжо (Ондуа, 73), Фомба (Джеллоу, 114), Конья (Гиемено, 106), Стеванович (Моранди, 114) – Мраз (Варела, 65), Антунес (Уаттара, 83).
«Шахтер»: Ризнык – Педриньо Азеведо (Азарови, 100), Матвиенко, Бондарь, Винисиус (Конопля, 68) – Очеретько (Марлон Сантос, 99), Марлон Гомес (Лукас, 68), Бондаренко (Элиас, 55) – Кевин, Судаков, Алиссон (Педриньо да Силва, 55).
Арбитр: Гильермо Куадра Фернандес (Балеарские о-ва, Испания).
Стадион: «Стад-де-Женев» (Женева, Швейцария).
Удары (в створ): 11 (3) – 22 (5)
Угловые: 3 – 6
Оффсайды: 1 – 0.
СЕРВЕТТ - ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 22°C
Слава богу собрались. 210 минут автобуса в условиях отсутствия ротации. Слава богу бразилы принесли победу сегодня! Движемся в ЛК
Всех с победой!
З грою однозначно треба щось робити, що в обороні, що в атаці. Питання, чи вистачить Турану хисту для цього? Поки що запитань більше, ніж відповідей.
Але, як би там не було, вітаємо "Шахтар", як і "Динамо", з єврокубковою осінню.
Склад учасників у ЛК такий, що обоє мають виходити у плей-офф.
Челси 1-2 Серветт
Серветт 1-2 Шахтёр
🟧⬛🟧⬛🟧⬛🎉🎉🎉🥳🥳🥳
Гордимся, гордимся и аж до утра веселимся! 😊
Вітання з перемогою вболівальникам ФК "Шахтар"🧡🖤 від вболівальників з футбольного💛💙 міста Харків.🇺🇦💙💛