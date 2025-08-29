Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
Лига конференций
Серветт
28.08.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:1 1 : 2
Шахтер Донецк Проходит дальше
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
29 августа 2025, 00:36 | Обновлено 29 августа 2025, 00:40
1603
54

Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций

Команда Турана в тяжелой игре добыла право на еврокубковую осень

29 августа 2025, 00:36 | Обновлено 29 августа 2025, 00:40
1603
54
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
ФК Шахтер

Отчет о матче ожидайте позже.

Лига конференций УЕФА. Квалификация. Плей-офф. Ответный матч.

«Серветт» – «Шахтер» - 1:2 (первый матч – 1:1)

Голы: Нжо, 53 – Кевин, 70 (пен.), Элиас, 113

Предупреждения: Стеванович, 29, Мраз, 54, Ондуа, 119 – Кевин, 90+3, Элиас, 114, Педриньо да Силва, 119

«Серветт»: Малль – Мазику, Барон, Бронн, Маньин – Нжо (Ондуа, 73), Фомба (Джеллоу, 114), Конья (Гиемено, 106), Стеванович (Моранди, 114) – Мраз (Варела, 65), Антунес (Уаттара, 83).

«Шахтер»: Ризнык – Педриньо Азеведо (Азарови, 100), Матвиенко, Бондарь, Винисиус (Конопля, 68) – Очеретько (Марлон Сантос, 99), Марлон Гомес (Лукас, 68), Бондаренко (Элиас, 55) – Кевин, Судаков, Алиссон (Педриньо да Силва, 55).

Арбитр: Гильермо Куадра Фернандес (Балеарские о-ва, Испания).

Стадион: «Стад-де-Женев» (Женева, Швейцария).

Удары (в створ): 11 (3) – 22 (5)
Угловые: 3 – 6
Оффсайды: 1 – 0.

СЕРВЕТТ - ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 22°C

По теме:
ВИДЕО. Как Элиас забил на 113-й и вывел Шахтер вперед в матче с Серветтом
Черные орлы опозорились. Сенсация: Бешикташ пролетел мимо еврокубков
ВИДЕО. Шахтер сравнял счет в матче против Серветта: Кевин забил пенальти
Серветт Шахтер Донецк Лига конференций Серветт - Шахтер отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(23)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Быстрый гол подарил надежду. Динамо с минимальным счетом обыграло Маккаби
Футбол | 28 августа 2025, 22:55 76
Быстрый гол подарил надежду. Динамо с минимальным счетом обыграло Маккаби
Быстрый гол подарил надежду. Динамо с минимальным счетом обыграло Маккаби

Киевляне не сумели победить с нужным счетом

Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
Футбол | 28 августа 2025, 08:30 2
Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду

Фран Гонсалес переведен в «Реал Мадрид Кастилья»

Супертяж-гигант: «Я легко остановлю Усика, он будет истекать кровью»
Бокс | 28.08.2025, 06:00
Супертяж-гигант: «Я легко остановлю Усика, он будет истекать кровью»
Супертяж-гигант: «Я легко остановлю Усика, он будет истекать кровью»
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
Футбол | 28.08.2025, 09:16
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
Определены корзины посева Лиги Европы перед жеребьевкой основного раунда
Футбол | 29.08.2025, 00:30
Определены корзины посева Лиги Европы перед жеребьевкой основного раунда
Определены корзины посева Лиги Европы перед жеребьевкой основного раунда
Комментарии 54
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Андрій Заліщук
Хух, 2 команди в ЛК, сподіваюсь вистрелять там, особливо Шахтар, Полісся теж респект за результат, цей тиждень получився на порядок приємнішим за минулий
Ответить
+9
Показать Скрыть 1 ответ
Андрей⚒️
Сложный матч! Первый тайм вообще ни о чём из-за состояние поля! Во втором пропустили дурака на контре и я уже подумал что конец
Слава богу собрались. 210 минут автобуса в условиях отсутствия ротации. Слава богу бразилы принесли победу сегодня! Движемся в ЛК
Всех с победой!
Ответить
+7
Фанькин кот
У дынамофанов сегодня одна работа - мунусовать. Хотя, почему сегодня? Они, позорники, всегда так делают😄
Ответить
+6
Показать Скрыть 1 ответ
Перший Серед Рівних
Після Бешикташа всі решта ігор просто триндєц які важкі, я в шоке, що в чемпіонаті що в єврокубках. 
Ответить
+6
Фанькин кот
С победой! Ну что же, опять придется горнякам тянуть еврокубковый рейтинг Украины на своих плечах. Не впервой, да и не привыкать нам.
Ответить
+6
ТвояМамка
И нафига такие нервы делать?! ужс
Ответить
+6
Пафосный
Ну это уже точно чемпионская пафосная победа☝️
Ответить
+5
Dimaryz81
Все хорошо, что хорошо кончается. Ещё одна наша команда в еврокубков ой осени. Отлично.
Ответить
+5
New Zealander
Треба навчитися вскривати ці автобуси. Дуже добре що пройшли далі. Бразильці люблять подорожувати і бути подалі від війни. Це позитивно вплине на їх розвиток. Усім по 18 років лише ще тому поки що від них очікувати дива не доводиться. Але Еліас і Кевін вже радують. 
Ответить
+5
suforza1921
Гра з обопільними шансами. У Шахтаря їх було трохи більше, тому результат закономірний. Зрештою, все могло б і не закінчитися хепі-ендом. Якби не пенальті, то ще невідомо, чи змогли б зрівняти з гри. Плюс суперсейв Різника у компенсований час. 
З грою однозначно треба щось робити, що в обороні, що в атаці. Питання, чи вистачить Турану хисту для цього? Поки що запитань більше, ніж відповідей.
Але, як би там не було, вітаємо "Шахтар", як і "Динамо", з єврокубковою осінню.
Склад учасників у ЛК такий, що обоє мають виходити у плей-офф.
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
Андрей⚒️
В прошлом сезоне Челси выбил сервет а потом взял лигу конференций!
Ответить
+4
Показать Скрыть 4 ответа
Alexander Киев
Браво Шахтар! Показали характер і зробили камбек у матчі! Молодці 🫶🏻 
Ответить
+4
Показать Скрыть 2 ответа
Brian
Надіюсь Шахтар роскачається і попрацює над реалізацією до початку основного раунду ЛК.
Ответить
+3
roman75zpr
Фух, Шахта, что ж так долго? Но, спасибо!
Ответить
+3
Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Легендарный камбэк против команды, не так давно побеждавшей Челси - действующего чемпиона ЛК и клубного ЧМ! 🥇
Челси 1-2 Серветт
Серветт 1-2 Шахтёр
🟧⬛🟧⬛🟧⬛🎉🎉🎉🥳🥳🥳
Гордимся, гордимся и аж до утра веселимся! 😊
Ответить
+3
New Zealander
Шахтар сьогодні був дуже близьким щоб не дістатися фіналу ЛК. Але все минулося. В фіналі зустрінуться Фіорентина та Шахтар
Ответить
+3
Показать Скрыть 2 ответа
Перший Серед Рівних
Думаю Кевін доказав шо Вест Хем може добавити ті гроші які Шахтар просив.
Ответить
+3
Brian
Шахтар як завжди тащить в єврокубках. Браво! 
Ответить
+3
_9Quantum19_KhM25
Складна гра, важка перемога.😎 Проте це і є ДНК "гірників" - перемагати на морально вольових. Можливо, приклади не зовсім вдалі, але австрійський "Зальцбург" так проходили, лондонський "Арсенал".
Вітання з перемогою вболівальникам ФК "Шахтар"🧡🖤 від вболівальників з футбольного💛💙 міста Харків.🇺🇦💙💛
Ответить
+2
Пафосный
А когда пафосная жеребьёвка ЛК?
Ответить
+1
Популярные новости
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
28.08.2025, 14:30 30
Футбол
Хаби Алонсо запланировал революцию в воротах Реала. Куртуа очень зол
Хаби Алонсо запланировал революцию в воротах Реала. Куртуа очень зол
27.08.2025, 07:15 7
Футбол
Флойд МЭЙВЕЗЕР: «Его бои – дерьмо. Он довольно легко нокаутирует»
Флойд МЭЙВЕЗЕР: «Его бои – дерьмо. Он довольно легко нокаутирует»
27.08.2025, 05:52
Бокс
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
28.08.2025, 00:10 7
Футбол
Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги
Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги
28.08.2025, 07:12 30
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я такого от Усика вообще не ожидал»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я такого от Усика вообще не ожидал»
27.08.2025, 08:25 2
Бокс
Майк ТАЙСОН: «Я этого не помню, но после его ударов все тело болело»
Майк ТАЙСОН: «Я этого не помню, но после его ударов все тело болело»
27.08.2025, 01:14 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем