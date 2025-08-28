Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
Серветт
28.08.2025 22:00 - : -
Шахтер Донецк
Украина. Премьер лига
Серветт – Шахтер. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка плей-офф квалификации Лиги конференций УЕФА

Серветт – Шахтер. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

В четверг, 28-го августа, состоится поединок ответного поединка плей-офф квалификации Лиги конференций УЕФА, в котором сразятся швейцарский «Серветт» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Женеве (Швейцария), на поле стадиона «Стад-де-Женев», начало в 22:00.

В Женеве все начнется с чистого листа и ставки будут максимально высокими. Неделю назад команда Арды Турана с 26 ударов по воротам сумела забить всего один мяч, да и тот – отвел ее от поражения. На этот раз надо поработать в плане атаки более продуктивно. Тем более, что с того времени ни «Шахтер», ни «Серветт» не провели ни одного матча и готовились у решающей битве за Лигу конференций.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Серветт» – «Шахтер», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Серветт
28 августа 2025 -
22:00
Шахтер Донецк
Победа Шахтера 1.79 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Где смотреть матч квалификации Лиги конференций Фиорентина – Полесье
Фиорентина – Полесье. Квалификация Лиги конференций. Смотреть онлайн LIVE
Серветт – Шахтер. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
Шахтер Донецк Лига конференций Серветт
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
