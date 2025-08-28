В четверг, 28-го августа, состоится поединок ответного поединка плей-офф квалификации Лиги конференций УЕФА, в котором сразятся швейцарский «Серветт» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Женеве (Швейцария), на поле стадиона «Стад-де-Женев», начало в 22:00.

В Женеве все начнется с чистого листа и ставки будут максимально высокими. Неделю назад команда Арды Турана с 26 ударов по воротам сумела забить всего один мяч, да и тот – отвел ее от поражения. На этот раз надо поработать в плане атаки более продуктивно. Тем более, что с того времени ни «Шахтер», ни «Серветт» не провели ни одного матча и готовились у решающей битве за Лигу конференций.

