Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ТУРАН: «По уровню матч можно было бы назвать квалификацией Лиги чемпионов»
Лига конференций
Серветт
28.08.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:1 1 : 2
Шахтер Донецк Проходит дальше
Лига конференций
29 августа 2025, 04:33 |
ТУРАН: «По уровню матч можно было бы назвать квалификацией Лиги чемпионов»

Наставник Шахтера провел пресс-конференцию после ответного матча Q4 ЛК с Серветтом

ТУРАН: «По уровню матч можно было бы назвать квалификацией Лиги чемпионов»
ФК Шахтер. Арда Туран

Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран провел пресс-конференцию после ответного матча четвертого раунда квалификации Лиги конференций 2025/26 против швейцарского Серветта (2:1):

– Я считаю, мы хорошо начали игру: владели мячом, но имели определенные проблемы со скоростью движения мяча, организацией и позиционированием. Конечно, это было непросто, ведь «Серветт» очень хорошо защищался, а еще во время игры шел сильный дождь. Во втором тайме мы пропустили гол после перехода, и нам было обидно, потому что мы работали над этим и имели противодействие. Затем нам удалось сохранить спокойствие и отыграться. Нашим планом было беречь Кауана Элиаса на остаток матча, а также использовать сильные стороны Педриньо, когда он выйдет на поле. Радуемся, что смогли реализовать это. Также радуемся победе, ведь это было нелегко. Мы прошли в основной этап, и это была наша цель – остаться в еврокубках. Считаю, мы заработали право теперь и на ошибки. Конечно, у нас есть планы на этот турнир, Лигу конференций. Я не знаю, как далеко мы сможем зайти, но у нас большие мечты.

– Поздравляем с победой! Первый вопрос: что с Педро Энрике и Олегом Очеретько, которых заменили? И что вы можете сказать об этой неприятной тенденции, что многие игроки получают похожие травмы?

– Я еще не говорил с врачом. Завтра будет долгое путешествие, около 10 часов, чтобы добраться до Львова, а в воскресенье нас ждет матч. Конечно, здоровье моих игроков для меня на первом месте, но мы провели две игры по 120 минут и имели около восьми–девяти поединков в августе. Мы прошли через этот сложный период. Стараемся свести количество травм к минимуму, но пока, считаю, предотвратить их кажется невозможным.

– Перед матчем объявили о подписании двух новичков. А можем ли мы ожидать, что в ближайшие дни будут выходные трансферы?

– Сейчас во время планирования определимся, будут ли у нас новые трансферы, подписания. Мы продолжаем инвестировать в молодых игроков, стараемся строить команду будущего. Хочу поблагодарить господина Сергея Палкина, Дарио и Сашу за то, что они сделали. Посмотрим, что нам нужно будет делать дальше.

– Прежде всего поздравляю с хорошей игрой и победой. Иногда вы не соглашались с решениями арбитра. Один из ваших менеджеров также получил красную карточку. Мы видели вас немного сердитым, вы не соглашались с этими решениями. Что вы можете сказать о работе арбитра сегодня?

– Я считаю, что судьи провели очень хороший матч. В жизни я в основном агрессивный человек, я так веду себя, когда защищаю своих игроков. Но сегодня я особо не возражал. Мы общались с испанскими арбитрами. Что касается менеджера из моей команды, Виталия, который получил красную карточку, я не считаю, что он ее заслужил. Это было слишком строгое решение, но такие вещи бывают в футболе.

– Вы будете соревноваться в основном этапе Лиги конференций, и я хотел бы поздравить вас с этим. Вы продолжите идти по этому пути с нынешними игроками или будут новые подписания? «Серветт», на мой взгляд, не является настолько сложной командой, но в основном этапе будут соперники значительно сильнее. Что вы думаете об этом составе?

– Знаете ли вы, откуда «Серветт» попал в эту квалификацию? Из Лиги чемпионов. Я считаю, у них отличный тренер. Сегодня они отлично защищались при поддержке своих болельщиков под сильным ливнем. Я не согласен с тем, что вы только что сказали. В отборе на Евро-2008 я проиграл Мальте и одержал очень тяжелую победу над Андоррой. Если в футболе не делать правильных вещей, выиграть невозможно. В первой встрече с «Ильвесом» мы победили 6:0, а во второй уже не смогли выиграть. Я действительно уважаю соперника, и их стратегия на поле была хорошей, но иногда футбол просто жесток. Поэтому я не согласен с тем, что вы сказали. Считаю, что мы проделали сегодня большую, замечательную работу, и я горжусь своими игроками. А команде «Серветт» и их тренеру желаю успехов в будущем, ведь это команда, которую мы очень уважаем вместе с их наставником. И по уровню сегодняшнюю игру также можно было бы назвать квалификацией Лиги чемпионов.

– Поздравляю с победой! Сегодня против команды, которая очень хорошо оборонялась, вы использовали много индивидуальных качеств, и мы видели, что некоторые игроки покинули поле из-за травм. Каков ваш план на Лигу конференций, ведь вы будете по крайней мере одним из фаворитов турнира? Что вы будете делать, если большое количество ваших игроков начнет травмироваться, будете ли вы и дальше полагаться на индивидуальное мастерство или попробуете что-то другое?

– Против такой защиты у нас есть атакующие решения. Иногда мы выходим со схемой 4–1–5 или 3–1–6 или 3–2–5, но наши трое игроков всегда расположены в третьей зоне атаки. Конечно, у нас есть определенные планы, но именно в третьей зоне, в финальной трети, они могут использовать свои таланты и свободу. Я хочу, чтобы сначала было по одному игроку в каждом коридоре и чтобы они занимали правильные позиции, показывая реакцию на потерю мяча в атаке и обороне. Конечно, футбол – это игра, которая прекрасна благодаря таланту: когда делаешь хороший удар или прокидываешь между ног, это красиво. Но самое важное — это верность нашей системе, игре в пас и реакции.

– Ваша команда боролась и сыграла очень хорошо. Футболисты играли так, как будто их любовь к Украине, возможно, даже такая же сильная, как у украинской армии. Они хорошо сражались. Что вы сказали команде перед игрой?

– Прежде всего хочу поблагодарить за этот символизм, но я не считаю, что то, что мы делаем, можно сравнить с украинской армией. Они делают великое дело. Они защищают свою страну, а футбол, с другой стороны, – всего лишь игра. Что касается того, что я сказал игрокам, то я хочу, чтобы они имели поединки с названиями «четвертьфинал», «полуфинал», «финал», ведь они заслуживают этого своим качеством и талантом. Для нас это был финал, и я хотел, чтобы они имели право на ошибки, потому что в основном этапе, как я уже говорил, у нас будет право на ошибки. В этом месяце мы провели девять матчей, играя каждые несколько дней с длинными поездками, и это непросто делать на таком уровне, когда тебе 18, 19 или 20 лет.

Видеообзор матча Серветт – Шахтер (1:2)

События матча

113’
ГОЛ ! Мяч забил Кауан Элиас (Шахтер Донецк).
70’
ГОЛ ! С пенальти забил Кевин (Шахтер Донецк).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Lilian Njoh (Серветт).
Оцените материал
Сообщить об ошибке

Настроить ленту
