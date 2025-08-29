КЕВИН: «Честно скажу, даже не помню, как именно это произошло»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
29 августа 2025, 03:05 |
Автор первого гола в ворота Серветта прокомментировал победу горняков в матче Q4 ЛК

ФК Шахтер. Кевин

Бразильский форвард донецкого Шахтера Кевин прокомментировал победу команды над Серветтом в ответном матче Q4 Лиги конференций 2025/26 (2:1):

– Кевин, с победой! «Шахтер» одерживает очень важную победу в матче с «Серветтом» и таким образом выходит в основной этап Лиги конференций. Насколько сложным оказалось это противостояние?

– Безусловно, это было сложное противостояние. Не считаю, что этот соперник чем-то уступал другим, с которыми нам приходилось встречаться. В первую очередь, рад, что удалось достичь необходимого результата и выйти в следующий раунд соревнований. Играть в любом европейском турнире – это всегда честь и привилегия, и я рад, что мы смогли завоевать эту возможность. Впереди нас ждут новые европейские матчи, где будем стараться добиться максимума возможного.

– Ты реализовал пенальти. Расскажи, как определялись с Элиасом, кто будет пробивать, ведь именно он заработал одиннадцатиметровый?

– У нас есть определенная градация исполнителей пенальти, однако все также зависит от уверенности игрока в конкретный момент. Я почувствовал, что готов пробить, мы с Элиасом быстро договорились, никаких возражений не было. Самое важное, что мне удалось отличиться и перевести игру в овертайм, а уже потом мы одержали чрезвычайно важную для нас победу.

– На 90-й минуте ты очень уверенно выбил мяч и таким образом помог защитникам. Как случилось, что ты оказался на другом фланге обороны?

– Прежде всего важен командный результат, и в такие моменты, когда чувствуешь, что можешь помочь команде любым способом, стараешься это сделать, особенно в последние минуты. Честно скажу, даже не помню, как именно это произошло, просто оказался там и почувствовал, что могу быть полезным. Рад, что мои усилия не были напрасными и помогли квалифицироваться в следующий раунд соревнований.

Видеообзор матча Серветт – Шахтер (1:2)

Кевин (Шахтер) Серветт Шахтер Донецк Серветт - Шахтер Лига конференций
Даниил Агарков Источник: ФК Шахтер Донецк
