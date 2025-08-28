ВИДЕО. Шахтер сравнял счет в матче против Серветта: Кевин забил пенальти
Бразилец реализовал 11-метровый удар в ответном поединке Q4 Лиги конференций
28 августа проходит ответный матч четвертого раунда квалификации Лиги конференций 2025/26 между командами Серветт и Шахтер [первый поединок – 1:1].
Коллективы играют на арене Стад де Женева. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 70-й минуте бразильский футболист горняков Кевин сравнял счет (1:1), реализовав пенальти.
Рефери назначил 11-метровый после фола Бредли Мазику на Кауане Элиасе.
❗️ ВИДЕО. Шахтер сравнял счет в матче против Серветта: Кевин забил пенальти
Повертаємося до гри в Женеві! 🔥— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 28, 2025
⚽️ Кевін зрівнює рахунок у матчі «Серветт» 🆚 «Шахтар» 👏#Shakhtar | #UECL #СерветтШахтар pic.twitter.com/g9D8u0K4Rr
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бадди Макгирт считает, что у Энтони Джошуа были бы шансы в трилогии
«Жирона» договорилась о трансфере украинца Ваната