28 августа проходит ответный матч четвертого раунда квалификации Лиги конференций 2025/26 между командами Серветт и Шахтер [первый поединок – 1:1].

Коллективы играют на арене Стад де Женева. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

На 70-й минуте бразильский футболист горняков Кевин сравнял счет (1:1), реализовав пенальти.

Рефери назначил 11-метровый после фола Бредли Мазику на Кауане Элиасе.

❗️ ВИДЕО. Шахтер сравнял счет в матче против Серветта: Кевин забил пенальти