Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Шахтер сравнял счет в матче против Серветта: Кевин забил пенальти
Лига конференций
28 августа 2025, 23:33 | Обновлено 28 августа 2025, 23:37
480
0

ВИДЕО. Шахтер сравнял счет в матче против Серветта: Кевин забил пенальти

Бразилец реализовал 11-метровый удар в ответном поединке Q4 Лиги конференций

28 августа 2025, 23:33 | Обновлено 28 августа 2025, 23:37
480
0
ВИДЕО. Шахтер сравнял счет в матче против Серветта: Кевин забил пенальти

28 августа проходит ответный матч четвертого раунда квалификации Лиги конференций 2025/26 между командами Серветт и Шахтер [первый поединок – 1:1].

Коллективы играют на арене Стад де Женева. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 70-й минуте бразильский футболист горняков Кевин сравнял счет (1:1), реализовав пенальти.

Рефери назначил 11-метровый после фола Бредли Мазику на Кауане Элиасе.

❗️ ВИДЕО. Шахтер сравнял счет в матче против Серветта: Кевин забил пенальти

По теме:
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
ВИДЕО. Как Элиас забил на 113-й и вывел Шахтер вперед в матче с Серветтом
Черные орлы опозорились. Сенсация: Бешикташ пролетел мимо еврокубков
Кауан Элиас видео голов и обзор Лига конференций пенальти Серветт Серветт - Шахтер Шахтер Донецк
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Американский коуч: «Я сумасшедший, но это единственный, кто победит Усика»
Бокс | 28 августа 2025, 02:28 1
Американский коуч: «Я сумасшедший, но это единственный, кто победит Усика»
Американский коуч: «Я сумасшедший, но это единственный, кто победит Усика»

Бадди Макгирт считает, что у Энтони Джошуа были бы шансы в трилогии

Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги
Футбол | 28 августа 2025, 07:12 30
Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги
Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги

«Жирона» договорилась о трансфере украинца Ваната

Динамо Киев – Маккаби Тель-Авив. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 28.08.2025, 19:33
Динамо Киев – Маккаби Тель-Авив. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Динамо Киев – Маккаби Тель-Авив. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Шовковский не рассчитывает на двух игроков Динамо. Агенты ищут новые клубы
Футбол | 29.08.2025, 00:02
Шовковский не рассчитывает на двух игроков Динамо. Агенты ищут новые клубы
Шовковский не рассчитывает на двух игроков Динамо. Агенты ищут новые клубы
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
Футбол | 28.08.2025, 14:30
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
28.08.2025, 08:30 2
Футбол
АНБЕР: «Этот боксер быстрее Усика. Он доставит ему много проблем»
АНБЕР: «Этот боксер быстрее Усика. Он доставит ему много проблем»
27.08.2025, 05:14 6
Бокс
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
28.08.2025, 09:16 23
Футбол
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
28.08.2025, 00:10 7
Футбол
Ман Юнайтед в безумной серии пенальти вылетел с Кубка лиги от клуба из D4
Ман Юнайтед в безумной серии пенальти вылетел с Кубка лиги от клуба из D4
28.08.2025, 00:16 23
Футбол
Чемпион мира готов свергнуть с трона Усика и хочет повторить его путь
Чемпион мира готов свергнуть с трона Усика и хочет повторить его путь
27.08.2025, 00:02 3
Бокс
Ротань подпишет в Полесье двух экс-игроков Динамо и бразильца из Вест Хэма
Ротань подпишет в Полесье двух экс-игроков Динамо и бразильца из Вест Хэма
27.08.2025, 11:07 12
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Я этого не помню, но после его ударов все тело болело»
Майк ТАЙСОН: «Я этого не помню, но после его ударов все тело болело»
27.08.2025, 01:14 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем